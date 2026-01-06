Abbonati

Con solo un video YouTube di un fuoco nel camino ha guadagnato oltre €1 milione

P. F.

6 Gennaio 2026 - 15:38

Un semplice video di YouTube che riprende un caminetto per 10 ore consecutive ha reso il suo creatore milionario. E grazie al modello economico del sito, i suoi guadagni non sono destinati a finire.

Nel mondo di YouTube, non servono sempre effetti speciali spettacolari o grandi produzioni per trasformare un contenuto virale in un successo economico. Lo dimostra il video “Fireplace 10 Hours”, un semplice caminetto acceso per 10 ore, che ha accumulato oltre 156 milioni di visualizzazioni.

Una clip che molti potrebbero definire “banale” si è invece rivelata una miniera d’oro digitale, capace di generare cifre milionarie per il suo creatore.

Perché il video di un camino funziona così bene

Secondo le stime riportate dai media, il canale YouTube che ospita il video avrebbe guadagnato circa 1,25 milioni di dollari (circa 1,07 milioni di euro) dal singolo upload. La cifra, destinata a crescere con le visualizzazioni continue, rende questo contenuto un esempio emblematico di reddito passivo digitale, dove un singolo investimento di tempo e “contenuto evergreen” può continuare a generare entrate per anni.

Il successo economico non sorprende se si considera la durata: 10 ore permettono agli spettatori di guardare più annunci pubblicitari, moltiplicando ulteriormente i guadagni.

La formula vincente del video risiede nella sua capacità di rimanere rilevante nel tempo. Clip come questa vengono spesso utilizzate come sfondo per momenti di relax, studio o convivialità, soprattutto nei mesi invernali o durante le festività.

Dal punto di vista degli algoritmi di YouTube, un contenuto “evergreen” - che resta interessante nel tempo - ha un vantaggio rispetto ai video virali di breve durata, poiché continua a generare traffico costante e quindi entrate pubblicitarie nel lungo periodo.

Una lezione per creator e investitori digitali

Il caso di “Fireplace 10 Hours” ha acceso un dibattito sui sistemi di monetizzazione su YouTube. Molti si chiedono se sia giusto che contenuti così semplici possano generare somme milionarie, ma il modello economico della piattaforma di Google funziona così: più visualizzazioni e tempo di visione significano più annunci serviti, e quindi più guadagni per il creatore.

In questo caso, il creator di Fireplace 10 Hours ha sfruttato il modello con un solo video, dimostrando che la creatività può assumere forme inattese e che la sostenibilità economica non dipende sempre da produzioni complesse e onerose.

Non si tratta solo di curiosità virale, ma di una vera e propria lezione di economia digitale, che mostra come contenuti semplici e longevi possano trasformarsi in asset redditizi, generando flussi di reddito costanti senza interventi continui.

In un panorama in cui l’attenzione degli utenti è la risorsa più preziosa, comprendere quali tipi di contenuti evergreen riescono a trattenere il pubblico è fondamentale sia per i creator emergenti sia per chi valuta investimenti nel settore della creator economy.

