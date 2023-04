Come vendere in Ticino: un evento di Money.it per gli imprenditori italiani

Quali prospettive economiche offrono il Canton Ticino e la svizzera agli imprenditori lombardi e di tutto il Nord Italia interessati a espandere i propri mercati all’estero?

Quali sono le normative in vigore e i vantaggi fiscali disponibili per gli imprenditori che decidono di ampliare la propria attività sul mercato svizzero?

Quali e quanti finanziamenti sono a disposizione degli imprenditori italiani per la loro internazionalizzazione?

Quali sono gli aspetti pratici da considerare per far sì che le attività commerciali e produttive possano essere condotte senza intoppi?

Di questo e molto altro si parlerà lunedì 8 maggio a Monza, nel corso dell’evento «Come vendere in Ticino», Guida pratica per le Pmi lombarde, che Money.it organizza in collaborazione con la locale associazione territoriale di Confcommercio, Cippà Trasporti, Ap4Legal, Cassa Lombarda, Privacy Desk Suisse.

Si tratta di un incontro di taglio pratico e operativo, che nasce con il preciso scopo di offrire alle Pmi un quadro dettagliato delle opportunità proposte dal Canton Ticino, fornendo anche un confronto strategico con gli imprenditori che hanno già fatto questa scelta.

Canton Ticino, i vantaggi per gli imprenditori italiani

Sono sempre di più le Pmi lombarde e dell’area insubrica che per risposta alla crisi economica sono interessate a rilanciare a ad ampliare i propri mercati di riferimento, valutando gli sbocchi internazionali a disposizione, a cominciare da quelli più vicini.

Proprio la Svizzera, e in particolare il Canton Ticino, costituiscono lo scenario più prossimo verso il quale gli imprenditori che vogliono internazionalizzarsi possono volgere l’attenzione.

Pur dovendo affrontare la crisi economica come qualsiasi altro Paese, la Svizzera oggi è un’economia solida, con un’inflazione più contenuta rispetto a quella italiana (è stata del 2,9% a marzo), con un sistema fiscale vantaggioso e un modello burocratico snello ed efficiente e aperto all’innovazione digitale, con incubatori di startup, hub di investimento, grande attenzione alle tecnologie blockchain e alle criptovalute.

Condivisione linguistica e vicinanza geografica fanno del Canton Ticino una porta di accesso per gli imprenditori italiani al resto della Svizzera, che ha i suoi hub economici a Zurigo, Basilea, Losanna e Ginevra.

Come vendere in Ticino: lo spiegano gli esperti

Intravedere le potenzialità di un business in Ticino, però non basta. Occorre conoscere innanzitutto le regole del gioco per valutare investimenti, obiettivi e opportunità.

Ecco perché Money.it ha chiamato a raccolta un panel di esperti ticinesi e italiani, competenti in modo trasversale sul tema del business con la Svizzera, allo scopo di chiarire vantaggi e svantaggi di un eventuale sviluppo nel Canton Ticino.

Si tratta di professionisti che nel corso della mattinata parleranno di:

fiscalità

finanziamenti

logistica

normativa

formazione

privacy.

L’incontro è aperto al pubblico e gratuito, ma i posti disponibili sono limitati.

L’evento, che vede come media partner MBNews, si terrà presso la sede di Monza di Confcommercio, in via De Amicis 9 a partire dalle 10 dell’8 maggio,

Si aprirà con una sessione in cui verranno presentate le tematiche, saranno date le indicazioni e i consigli per attivare un business nel Canton Ticino, e in cui gli esperti si confronteranno fra loro e con il pubblico.

Seguirà una sessione di business speed date in cui gli imprenditori potranno stabilire avere un contatto diretto con gli esperti.