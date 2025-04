Come vendere su eBay, la guida passo passo

Per vendere su eBay è necessario innanzitutto effettuare l’iscrizione sul sito di shopping online. Un’operazione semplice e gratuita che può essere effettuata da pc, tablet, smartphone o app eBay disponibile sui dispositivi iOS e Android.

Per creare il proprio account su eBay è necessario aprire il portale nel proprio browser e cliccare sulla voce Il mio eBay, presente in alto a sinistra. A questo punto, nella pagina che si apre bisogna scegliere se optare per un account privato o professionale.

Si può riassumere, in conclusione, che per vendere3-4 cose usate di casa si può essere un vednitore privato; se si inizia a vendere prodotti nuovi o usati regolarmente occorre una Partita IVA; se l’intenzione è creare un vero negozio online, espanderti, vendere su larga scala l’azienda (società) è il modello adatto.

Vendere su eBay come azienda (società, Srl, Srls, ecc.) significa far questa attività in qualità di persona giuridica (un’entità legale autonoma).

Attenzione: vendere in questa modalità troppo frequentemente o in maniera professionale (anche senza partita IVA) potrebbe spingere il Fisco a consideerare il venditore abusivo (evasione fiscale).

Come funziona il processo di vendita

Nel momento in cui si inserisce un’inserzione su eBay, come detto, è possibile scegliere tra Asta online o Compralo subito. Quest’ultima opzione è la soluzione più semplice e veloce, poiché consiste nello stabilire un prezzo di vendita e consente agli acquirenti di effettuare l’acquisto in modo immediato.

L’opzione Asta online, invece, prevede di scegliere un prezzo di partenza e attendere che i soggetti interessati avanzino delle offerte. Quando l’Asta termina il prodotto viene venduto al miglior offerente. È possibile scegliere la durata dell’Asta che potrà essere pari a 1, 3, 5, 7 o 10 giorni.

Le Aste da un giorno sono perfette per prodotti che devono essere venduti rapidamente poiché con scadenza a breve termine, come ad esempio i biglietti per un concerto. I prodotti messi all’asta che sono invenduti possono essere rimessi automaticamente in vendita.

Ad un’inserzione in formato Asta online è possibile aggiungere anche un prezzo Compralo Subito che viene mostrato fino a quando non si riceve la prima offerta. Il prezzo Compralo Subito deve essere superiore almeno del 40% rispetto al prezzo di partenza dell’Asta online. Per assicurarsi di raggiungere il prezzo desiderato è possibile anche aggiungere un prezzo di riserva.