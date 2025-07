Come togliere il doppiaggio automatico su YouTube

YouTube vuole diventare una piattaforma sempre più globalizzata, in grado di far usufruire a chiunque dei contenuti pubblicati. Un utente italiano, per esempio, oggi riesce senza problemi a riprodurre un video che arriva dall’altra parte del mondo. In primis grazie ai sottotitoli, sempre più precisi e che si attivano con un semplice clic sulla rotella delle impostazioni. E poi con il doppiaggio automatico, una funzione basata sull’AI che permette di godere dell’audio nella propria lingua preferita.

Non sono mancate le critiche relative a quest’ultimo tool. C’è chi si lamenta della traduzione poco fedele all’originale, chi non riesce ad apprezzare le voci automatiche, chi preferisce godersi il contenuto in lingua originale e si trova costretto a dover procedere manualmente. C’è un modo per poter personalizzare il funzionamento del doppiaggio? Assolutamente sì, ecco tutte le soluzioni a tua disposizione.

Come disattivare il doppiaggio nei video di YouTube Con gli ultimi aggiornamenti rilasciati dal team di sviluppatori di Big G, ormai sempre più video internazionali vengono in automatico doppiati. Una scelta dettata dalla volontà di rendere l’esperienza più immediata, così che chiunque possa guardare un video nella propria lingua. Ma se si volesse disattivare quest’opzione? I passaggi da seguire sono molto semplici. Bisogna fare clic sul pulsante delle impostazioni, situato nella barra di controllo e riconoscibile con il simbolo dell’ingranaggio. A questo punto, cliccando su “Traccia audio” è possibile selezionare la lingua che si preferisce. Se non vuoi vedere il contenuto scelto doppiato in italiano, puoi fare clic su “Lingua originale” per poter godere del video come è stato registrato. Potresti anche trovare l’opzione “Interlingua”, attivabile nel caso il creator abbia registrato parti di video in una lingua e parti in un’altra.