Come studiare a Oxford e quanto costa

Oxford è una delle università più prestigiose al mondo e insieme a Cambridge, Yale e la Columbia, rappresenta un sogno per molti studenti.

Studiare a Oxford, la più antica e migliore Università del Regno Unito, non è facile. Per iscriver bisogna possedere requisiti ristretti e superare una selezione molto severa.

Una delle competenze essenziali è la conoscenza dell’inglese a un livello minimo pari al B2, anche se è consigliato il C1. Altro requisito fondamentale e da non sottovalutare è lamotivazione.

Infatti Oxford è un’università molto impegnativa. Una formazione di alto livello come quella offerta da Oxford chiede un impegno totale. Per questo, prima dell’iscrizione, si affronta un colloquio orale nel quale si deve parlare di sé, delle proprie passioni e motivazioni, delle azioni di volontariato svolte e altre attività che dimostrino un interesse per una particolare materia.

I costi di Oxford invece non sono così alti come si crede. Sfatiamo un mito: non è una delle università più costose. La retta annuale può rappresentare comunque un grande ostacolo per molti, ma se si fa un paragone con le università Usa, la retta di Oxford è pari ad appena un quinto.

Come iscriversi a Oxford: requisiti e domanda

L’Università di Oxford è stata classificata come la prima università del Regno Unito ed è considerata, globalmente, una delle migliori università in cui studiare.

Per iscriversi all’Università di Oxford serve possedere i requisiti necessari e superare delle prove di accesso piuttosto restrittive.

Prima di sapere quali requisiti si devono avere per tentare di iscriversi a Oxford, ecco quali sono i corsi:

Economics and Management;

Computer Science;

Medicine;

Mathematics and computer science;

Biomedical sciences;

Ppe;

History and politics;

Mathematics;

Physics;

Law.

Per iscriversi a un corso specifico, nella compilazione della domanda si devono inserire tutti i titoli di studio conseguiti, a partire dal diploma. Se si proviene da un Paese estero è necessario allegare una certificazione della lingua inglese di livello minimo B2. Infine è necessario presentare una lettera di reference dell’insegnante di riferimento della materia didatticamente più vicina al corso di studi scelto.

Attenzione: per la domanda di iscrizione al corso di Arte serve aggiungere un portfolio e si dovrà svolgere un compito pratico in fase di selezione; mentre per psicologia, geografia, scienze umane, filosofia, politica, economia e Ppl si dovrà svolgere un test composto da due sezioni: 90 minuti di domande a scelta multipla e un compito di scrittura di 30 minuti, in cui è possibile scegliere tra quattro argomenti.

Quanto costa l’iscrizione a Oxford

Oxford è universalmente considerata una delle università più prestigiose al mondo. Questo prestigio, in molti casi, ha un costo elevato, ma questo discorso non vale per Oxford. Si pensa che sia piuttosto costosa, in realtà non è così. È vero che il costo della retta annuale è comunque alto, soprattutto se paragonato al costo delle università italiane, ma non è ai livelli di altre università straniere.

Studiare a Oxford costa circa 9 mila sterline l’anno, cioè 10.400 euro. La retta è alta, ma è appena un quinto del costo della retta annuale di un’università Usa dello stesso livello. Al costo della retta però si devono aggiungere anche i costi della vita, che a Oxford, una città cara, sono piuttosto alti.