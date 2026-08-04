Come scoprire se hai preso multe non ancora recapitate

Come si fa a controllare se è stata ricevuta una multa non ancora recapitata? Non è raro che, mentre si guida, ci si renda conto di essere entrati per errore in una ZTL o di aver superato i limiti di velocità. Molto spesso la contestazione dell’infrazione non avviene immediatamente: si resta così nell’incertezza, in attesa della notifica del verbale, come accade tipicamente per i rilievi da autovelox o Tutor dove non viene lasciato alcun avviso sul parabrezza.

Tuttavia, è possibile controllare direttamente online se c’è una multa ricevuta e non ancora recapitata. Per farlo bisogna sapere chi ha elevato la sanzione. Attenzione, non è possibile sapere se è stata commessa un’infrazione prima che venga emesso il verbale ufficiale.

Come sapere se è stata elevata una multa?

Il canale giusto da consultare per sapere se c’è una multa a proprio nome dipende da chi ha elevato la sanzione, ma nella maggior parte dei casi basta essere in possesso di Spid o Cie. La sanzione, e questo va ricordato, compare nel portale dell’ente che ha emesso la multa e nello specifico:

per multe per infrazioni commesse su strade statali e autostrade si può controllare sul Portale Sanzioni Amministrative della Polizia dello Stato;

della Polizia dello Stato; per multe commesse nei Comuni ed elevate dalla Polizia Locale sul portale del Comune ;

; su SEND è possibile controllare le eventuali notifiche digitali di qualsiasi ente abbia aderito.

Come controllare una multa della Polizia dello Stato

La Polizia di Stato ha attivato lo scorso 23 giugno il Portale Sanzioni Amministrative a cui è possibile accedere tramite Spid o Cie. In esso sono gestite tutte le multe elevate dalla Polizia dello Stato. All’interno del portale c’è anche lo storico dei verbali notificati tramite SEND.

Dal portale della Polizia di Stato è possibile controllare gli atti del verbale, comunicare chi era alla guida del veicolo, non riconoscere la proprietà dell’auto e pagare la sanzione con PagoPA. Ma bisogna fare attenzione: nel momento in cui si apre il verbale online partono i termini per il pagamento e per il ricorso, esattamente come avviene quando la multa è notificata tramite una raccomandata.

Multe notificate con SEND, come vederle

Se si vuole controllare un’eventuale multa notificata con SEND è necessario accedere al Servizio con Spid e Cie. Dopo aver attivato il servizio si potrà ricevere sull’App IO una notifica ogni volta che una delle amministrazioni pubbliche recapita un documento, sia esso un avviso o una multa. Nell’app IO è possibile anche consultare il verbale, l’importo della sanzione e pagare direttamente la multa con PagoPA.

E se la multa è stata elevata dalla polizia locale? In quel caso il posto giusto dove andare a cercare è il portale del singolo Comune o quello della Polizia Locale. Molti enti locali permettono di visionare i verbali online accedendo con la propria identità digitale (se l’ente aderisce a SEND la notifica arriva tramite l’app IO).