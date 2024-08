Come sarà il mondo nel 2050 secondo l’intelligenza artificiale

Come sarà il mondo nel 2050?

Prevedere il futuro è sempre una sfida, ma basandosi sui trend attuali e le attese sugli sviluppi tecnologici, sociali ed economici, l’intelligenza artificiale generativa che abbiamo consultato è stata in grado di individuare 10 previsioni su come potrebbe essere il mondo tra poco più di 25 anni.

10 previsioni su come sarà il mondo nel 2050 secondo l’AI

Stando alle parole dell’intelligenza artificiale, queste previsioni si basano su tendenze e sviluppi innovativi di oggi, proiettati nel futuro. Il futuro potrebbe riservare molte sorprese, ma queste ipotesi offrono una visione - seppur parziale - di ciò che potrebbe essere il mondo nel 2050.

1) Avanzamenti tecnologici e intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale e la robotica saranno diventate ancora più integrate nella vita quotidiana nel 2050. Le AI saranno sfruttate dall’uomo per eseguire compiti complessi come la diagnosi medica, la gestione di smart city e l’ottimizzazione della produzione industriale. Sarà poi comune vedere i robot usati comunemente per le pulizie di casa, lavori pericolosi e servizi personalizzati.

2) Cambiamenti climatici ed energia sostenibile

Con ogni probabilità nel 2050 la crisi climatica avrà causato dei cambiamenti significativi nel modo in cui l’energia viene prodotta e usufruita. Le energie rinnovabili come quella solare, eolica e a idrogeno saranno la fonte di energia principale in gran parte del mondo. La tecnologia CCS (Carbon Capture and Storage o Sequestration, ovvero la cattura e sequestro del diossido di carbonio attraverso un processo di confinamento geologico dell’anidride carbonica prodotta da grandi impianti di combustione) e la geoingegneria potrebbero essere ampiamente utilizzate per mitigare gli effetti del cambiamento climatico. E le città sul mare avranno delle infrastrutture adattive per affrontare e combattere l’innalzamento del livello del mare.

3) Nuove dinamiche per lavoro e istruzione

Il mercato del lavoro sarà cambiato radicalmente nel 2050 - molte professioni che esistono oggi saranno state sostituite dall’automazione e dall’AI. L’istruzione si sarà adattata a questo cambiamento e si concentrerà maggiormente sulle competenze tecnologiche, la creatività e capacità di adattamento. L’apprendimento permanente diventerà la norma, con un’enfasi sulla formazione continua e sugli aggiornamenti delle competenze.

4) Salute e speranza di vita

Le scoperte nel campo della biotecnologia e della medicina personalizzata saranno capaci di migliorare in maniera significativa la salute e l’aspettativa di vita nel 2050, grazie soprattutto alle terapie geniche e ai trattamenti personalizzati, la prevenzione e la cura di malattie oggi incurabili. Gli esseri umani vivranno più a lungo e in salute, con una maggiore qualità della vita anche in età avanzata.

5) Globalizzazione e connettività

La globalizzazione e la connettività saranno ancora più pervasive tra poco più di 25 anni. La realtà virtuale e quella aumentata daranno accesso ad esperienze immersive e cambieranno il modo in cui lavoriamo, impariamo e ci divertiamo. I viaggi spaziali commerciali potrebbero diventare una realtà, con un conseguente inizio della colonizzazione di altri pianeti o la costruzione di habitat spaziali. Le differenze culturali si assottiglieranno sempre di più, arrivando così a una società globale con un’identità multipla.

6) Urbanizzazione e megacittà

La popolazione mondiale continuerà a crescere e sempre più persone decideranno di vivere nelle grandi città. L’intelligenza artificiale prevede che nel 2050 ci saranno diverse nuove megacittà, con infrastrutture avanzate e sostenibili. Le città intelligenti utilizzeranno tecnologie come l’Internet delle cose (IoT) per migliorare la qualità della vita, gestire le risorse in modo efficiente e ridurre l’impatto ambientale.

7) Cambiamenti nella demografia globale

Le dinamiche demografiche saranno cambiate radicalmente nel 2050. Molti Paesi sviluppati si troveranno a gestire una popolazione sempre più vecchia, mentre la popolazione dei Paesi in via di sviluppo sarà più giovane. Questa dinamica avrà un impatto sulla forza lavoro globale, sulla politica e sull’economia, con possibili migrazioni di massa e ulteriori cambiamenti sul mercato del lavoro.

8) Alimentazione e agricoltura sostenibile

L’innovazione nel settore dell’agricoltura sarà fondamentale per sfamare una popolazione globale in crescita. Nel 2050 l’agricoltura verticale e urbana, le colture geneticamente modificate e le pratiche agricole sostenibili saranno ormai delle pratiche comuni. La carne coltivata in laboratorio e le alternative proteiche vegetali potrebbero ridurre - di molto - l’impatto ambientale dell’allevamento tradizionale.

9) Rivoluzione nei trasporti

I trasporti saranno completamente rivoluzionati tra un quarto di secolo grazie all’avvento dei veicoli autonomi e dei sistemi di trasporto pubblici avanzati. I veicoli elettrici e a idrogeno sostituiranno gradualmente quelli a combustione interna e i viaggi in aereo potrebbero avvenire su veicoli elettrici e ipersonici, che rendono i voli più sostenibili e rapidi.

10) Economia della condivisione e decentralizzazione

L’economia della condivisione sarà ormai consolidata nel 2050 e i modelli di business favoriranno l’uso condiviso di risorse e servizi. La blockchain e altre tecnologie legate al registro distribuito trasformeranno il modo in cui vengono gestite le transazioni, la proprietà e i contratti tra le parti. La decentralizzazione dei servizi finanziari, energetici e governativi potrebbe diventare più comune, aumentando così l’autonomia individuale e comunitaria.

L’intelligenza artificiale avrà ragione? Non resta che mettersi comodi e stare a vedere.

Nota ai lettori: l’intelligenza artificiale interpellata per l’individuazione delle previsioni su come sarà il mondo nel 2050 è quella fornita da OpenAI tramite ChatGPT.

