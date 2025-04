Come sapere chi visita il tuo profilo su Facebook

Facebook rimane ancora oggi una delle piattaforme social più amate e utilizzate in tutto il mondo. Ci sono centinaia di milioni di account attivi e che ogni giorno sfruttano le decine di funzionalità diverse per navigare all’interno delle pagine di Meta. Tra pubblicazione di post, pagine da seguire, gruppi privati con gli amici, chat tramite Messenger e tanto altro, c’è l’imbarazzo della scelta.

Se il tuo profilo è sempre aggiornato e ami condividere foto, video, testo o storie, molto probabilmente c’è un alto numero di persone che ogni giorno visita la tua pagina e vede quello che fai. Sei curioso di sapere di chi si tratta e vuoi toglierti ogni dubbio?

A livello ufficiale, non esiste nessuna funzionalità che ti permette di farlo tramite un clic su un pulsante. Ci sono però alcuni trucchetti e metodi utili che potrebbero fornirti più di qualche indizio del fatto che qualcuno è solito aprire il tuo account per vedere cosa fai e cosa pubblichi.

Da PC , invece, devi innanzitutto effettuare l’accesso col tuo profilo dal sito web del social network. A questo punto, fai clic su “ La tua storia ” all’interno del box Storie. Come per mobile, anche su desktop c’è il pulsante “ Visualizzazioni: [numero views] ” in basso, toccalo e nella schermata seguente potrai controllare tutti coloro che hanno aperto la tua storia.

Da smartphone , per prima cosa apri l’app ufficiale di Facebook – che trovi sia su Android che su iOS – e fai tap sulla scheda “ La Tua Storia ” nella homepage. Tra le opzioni disponibili, quella che ti interessa è “ Visualizzazioni: [numero views] ” in basso a sinistra. Si aprirà una schermata con tutti i nomi degli utenti che l’hanno vista.

Da smartphone , tutto quello che devi fare è toccare la sezione delle notifiche che trovi non appena apri l’app cliccando l’icona con la campanellina che si trova in basso a destra su iOS e in alto a destra su Android.

Visto che Facebook nasce per la pubblicazione di post, quale miglior modo per scoprire chi visita il tuo profilo se non controllare le interazioni ? Non avrai la prova del 9 definitiva, ma già così con ingegno formulerai una lista dei profili più attenti al tuo.

Analizza immagine del profilo e di copertina

Il meccanismo è molto simile a quello appena elencato per i post. Se un determinato profilo ha appena messo like o ha commentato una tua immagine del profilo o di copertina che hai salvato tempo addietro, molto probabilmente è solito visitare il tuo account per curiosità o per altri motivi.

Da smartphone, apri ancora una volta l’applicazione di Facebook e poi premi sull’icona con il tuo account in basso a destra. Nella schermata successiva, fai tap sul tuo nome e cognome in alto e accederai al tuo account personale. Non devi far altro che toccare la foto personale o di copertina per controllare tutti i like e i commenti ricevuti.

Da PC, per prima cosa digita l’indirizzo di Facebook su un browser web a tua scelta e poi effettua il login col tuo profilo. Una volta dentro, clicca l’icona con la tua immagine in alto a destra e poi sul tuo nome nel menu a tendina che si apre. Verrai così reindirizzato al tuo profilo, dove poter consultare like e commenti della foto profilo e dell’immagine di copertina cliccandoci sopra.