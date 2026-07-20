Nuovi rincari in arrivo in casa Apple. L’OEM di Cupertino ha comunicato nelle scorse ore che è in programma un nuovo aumento del canone mensile per poter usufruire di Apple Music, la piattaforma di streaming musicale di riferimento per tutti i dispositivi con la mela morsicata sul retro.

La decisione non è casuale e arriva a seguito delle più recenti tendenze di mercato. La sua più grande concorrente, ossia Spotify, nel corso di questo 2026 ha già annunciato una serie di rincari che hanno preso piede nei mesi passati. Visti i costi necessari per poter sostenere una piattaforma così grande, l’azienda californiana ha deciso di seguire le ultime tendenze di mercato e di applicare a sua volta un aumento.

Quanto costa l’abbonamento a Apple Music in Italia

Solamente pochi mesi fa Apple prendeva in giro Spotify a seguito dei rincari annunciati per i prezzi degli abbonamenti. Ora tocca all’azienda californiana adeguarsi alle nuove leggi del mercato. Anche in Italia, sono infatti in arrivo aumenti importanti. In particolare per il piano Famiglia, il cui canone mensile sale di ben 3 euro al mese.

Ecco tutti i prezzi aggiornati:

Piano Individuale : da 10,99 a 11,99 euro al mese ;

: da 10,99 a ; Piano Famiglia : da 16,99 a 19,99 euro al mese ;

: da 16,99 a ; Piano Studenti: da 5,99 a 6,99 euro al mese.

In diversi altri Paesi questo rincaro ha preso di mira anche Apple One, il bundle che permette con un unico abbonamento di usufruire di iCloud+, Apple Music, Apple TV e altri servizi. Per il momento l’Italia non sembra essere interessata, ma nulla esclude che nei prossimi mesi i nuovi canoni aggiornati possano allargarsi anche al nostro paese. Se ne riparlerà sicuramente nel corso dell’anno corrente.

Come risparmiare sul prezzo di Apple Music

Se stai cercando un metodo per poter risparmiare sul canone mensile di Apple Music, visti i recenti aumenti, ci sono alcuni trucchetti che potrebbero tornarti utili. Per prima cosa, se hai attivo un piano Individuale passato a 11,99 euro al mese, potresti pensare di passare a uno Famiglia.

Il costo è salito a 19,99 euro, però consente l’accesso fino a 6 account indipendenti. Se dunque riesci a dividere il costo con amici o familiari tramite la funzione In Famiglia di Apple, la spesa scende a circa 3,33 euro al mese cada uno.

In alternativa c’è Apple One. Il bundle dell’azienda costa 19,95 euro al mese in Italia e include Apple Music, 50 GB di iCloud+, Apple TV+ e Apple Arcade. Se sei iscritto all’università, valuta anche il piano Studenti con sconti superiori al 40%. Come detto nel capitolo precedente, il prezzo da pagare è di 6,99 euro al mese.