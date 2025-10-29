Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Come questa mamma ha creato un business da oltre €4 milioni l’anno grazie ai libri per bambini

P. F.

29 Ottobre 2025 - 16:31

Un’imprenditrice trasforma la passione per la lettura in un business di successo. È la storia di Cali’s Book, una casa editrice per bambini che nel 2024 ha raggiunto $5 milioni di fatturato.

Come questa mamma ha creato un business da oltre €4 milioni l’anno grazie ai libri per bambini

Seguici su

Nel 2016, l’imprenditrice franco-americana Cali Meyrignac fonda Cali’s Books, una casa editrice specializzata in libri musicali per bambini. L’attività, nata nel garage della sua abitazione a Los Angeles, è oggi una realtà certificata “Minority and Women-Owned” - una classificazione che si riferisce a imprese che sono possedute e controllate per almeno il 51% da individui appartenenti a minoranze etniche o da donne - e rappresenta uno dei casi di maggiore successo nel panorama editoriale indipendente per l’infanzia.

Nel 2024 l’azienda ha superato i 4 milioni di fatturato, con oltre 700.000 copie vendute soltanto negli Stati Uniti e più di 50 titoli pubblicati a livello globale.

Prima di avviare la sua impresa, Meyrignac ha lavorato per anni nel settore finanziario, con esperienze a Singapore, Parigi e New York. Successivamente si è trasferita a Los Angeles, dove ha maturato competenze nel campo del risk management. L’incontro con il mondo editoriale durante un periodo lavorativo presso la Walt Disney Company ha contribuito a orientare la sua passione verso i libri per bambini, un ambito capace di unire creatività e impatto educativo.

leggi anche

Ha conquistato i supermercati italiani con il cibo asiatico. La storia di successo di Giada Zhang
Ha conquistato i supermercati italiani con il cibo asiatico. La storia di successo di Giada Zhang

La storia di Cali’s Books

L’idea di Cali’s Books prende forma dopo la nascita della figlia di Meyrignac. Durante il congedo di maternità in Francia, l’aspirante imprenditrice scopre si appassiona ai libri musicali per bambini, un prodotto diffuso nel mercato europeo ma quasi assente negli Stati Uniti. Per Cali, l’idea alla base del progetto è creare prodotti capaci di stimolare la curiosità dei più piccoli e di rendere la lettura un’esperienza interattiva e coinvolgente per tutta la famiglia.

Per lanciare il suo primo prodotto, Meyrignac investe 30.000 dollari e commissiona un lotto iniziale di 6.000 copie a produttori cinesi. L’imprenditrice gestisce autonomamente gran parte delle operazioni dal suo garage, affidandosi a freelance e all’aiuto della rete familiare. L’approccio “artigianale” si rivela un elemento chiave nella costruzione dell’identità del marchio, che fin dall’inizio punta su un design curato e duraturo, pensato per accompagnare la crescita dei bambini.

In una prima fase, Cali’s Books si affida alla distribuzione tradizionale nei negozi fisici, ma le limitazioni dei margini e le difficoltà di gestione spingono l’azienda a orientarsi verso un modello direct-to-consumer, che consente di instaurare un rapporto più immediato con le famiglie, raccogliere feedback in tempo reale e costruire una community di genitori interessati alla lettura come esperienza quotidiana.

Questa strategia segna un punto di svolta per la crescita del brand, che nel 2020 supera 1 milione di dollari di fatturato e consolida la sua posizione nel mercato statunitense. Negli anni successivi, Cali’s Books ritorna anche al retail fisico, stringendo partnership con celebri catene statunitensi come Nordstrom, ma mantenendo la centralità dell’e-commerce.

leggi anche

Le startup italiane guidate da donne più interessanti del 2025
Le startup italiane guidate da donne più interessanti del 2025

La ricetta del successo di Cali’s Book

Il successo di Cali’s Books non è arrivato senza qualche inciampo. Un episodio legato a un errore di stampa in una delle prime pubblicazioni ha spinto l’azienda a costruirsi una reputazione fondata sulla cura del prodotto e sull’attenzione ai bisogni delle famiglie, rafforzando i processi di controllo qualità multilingue e verifica dei contenuti.

Oggi Cali’s Books resta una realtà a conduzione familiare, con una presenza internazionale e una crescita costante: nel 2024 l’azienda ha superato i 4 milioni di fatturato. Oltre ai risultati economici, il marchio si distingue per la sua missione sociale, volta a contrastare il calo dell’interesse per la lettura tra i più giovani con un offerta di prodotti che uniscono apprendimento e divertimento. La filosofia dell’azienda è quella di rendere la lettura un momento condiviso, capace di unire genitori e figli e di stimolare nei bambini la curiosità verso nuove culture e linguaggi.

Uno degli aspetti più apprezzati da Meyrignac nel suo percorso imprenditoriale è la possibilità di gestire il suo lavoro in modo flessibile, conciliando la dimensione professionale con quella familiare. Cali’s Books rappresenta un grande esempio di imprenditoria femminile di successo, costruita su un equilibrio tra innovazione, qualità e impatto educativo, senza tuttavia trascurare la dimensione privata.

leggi anche

Ha fondato una startup da €1,5 miliardi. Ora svela il suo segreto
Ha fondato una startup da €1,5 miliardi. Ora svela il suo segreto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Libri
# Stati Uniti
# Imprenditori
# Imprenditoria femminile
# Bambini
# Storie di successo

Iscriviti a Money.it

Money Awards Logo

Le votazioni ai Money Awards sono aperte!

Registrati su Money.it e vota la tua azienda preferita ai People's Money Awards 2025!

Vota ora
FT logo

Francia e Gran Bretagna sono in balìa dei pensionati

L’inerzia politica e il peso delle pensioni stanno soffocando le finanze (…)

28 ottobre 2025

La psicologia degli amministratori delegati fedeli a Trump

Finora pochi dirigenti hanno criticato pubblicamente il presidente, anche se (…)

24 ottobre 2025

Perché siamo sempre più pessimisti?

Il pessimismo è ormai una scorciatoia per la rispettabilità intellettuale. (…)

21 ottobre 2025

Social media, la fine dei gatekeepers

Le comunità in Italia e Germania che avevano avuto accesso anticipato alla (…)

17 ottobre 2025

Ecco come i brand emergenti stanno conquistando quote di mercato a danno delle aziende del lusso

Inditex cresce più del rivale H&M e vanta un margine EBITDA oltre il (…)

14 ottobre 2025

Perché i progressisti dovrebbero preoccuparsi del calo dei tassi di natalità?

Studi recenti mostrano che la mancanza di preoccupazione della sinistra per (…)

10 ottobre 2025

SONDAGGIO
Termina il 01/11/2025 Manovra, che valutazione dai della nuova Legge di Bilancio?
VOTA ORA

Selezionati per te

Imprenditore dichiara fallimento, ma si concede comunque una vacanza da 51.000 euro

Successi e fallimenti

Imprenditore dichiara fallimento, ma si concede comunque una vacanza da 51.000 euro
Un'altra compagnia aerea dichiara bancarotta e cancella tutti i voli

Successi e fallimenti

Un’altra compagnia aerea dichiara bancarotta e cancella tutti i voli

Correlato

Faceva la postina, oggi è a capo di un'azienda beauty italiana che fattura più di €70 milioni

Successi e fallimenti

Faceva la postina, oggi è a capo di un’azienda beauty italiana che fattura più di €70 milioni