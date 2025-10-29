Come questa mamma ha creato un business da oltre €4 milioni l’anno grazie ai libri per bambini

Nel 2016, l’imprenditrice franco-americana Cali Meyrignac fonda Cali’s Books, una casa editrice specializzata in libri musicali per bambini. L’attività, nata nel garage della sua abitazione a Los Angeles, è oggi una realtà certificata “Minority and Women-Owned” - una classificazione che si riferisce a imprese che sono possedute e controllate per almeno il 51% da individui appartenenti a minoranze etniche o da donne - e rappresenta uno dei casi di maggiore successo nel panorama editoriale indipendente per l’infanzia.

Nel 2024 l’azienda ha superato i 4 milioni di fatturato, con oltre 700.000 copie vendute soltanto negli Stati Uniti e più di 50 titoli pubblicati a livello globale.

Prima di avviare la sua impresa, Meyrignac ha lavorato per anni nel settore finanziario, con esperienze a Singapore, Parigi e New York. Successivamente si è trasferita a Los Angeles, dove ha maturato competenze nel campo del risk management. L’incontro con il mondo editoriale durante un periodo lavorativo presso la Walt Disney Company ha contribuito a orientare la sua passione verso i libri per bambini, un ambito capace di unire creatività e impatto educativo.

leggi anche Ha conquistato i supermercati italiani con il cibo asiatico. La storia di successo di Giada Zhang

La storia di Cali’s Books

L’idea di Cali’s Books prende forma dopo la nascita della figlia di Meyrignac. Durante il congedo di maternità in Francia, l’aspirante imprenditrice scopre si appassiona ai libri musicali per bambini, un prodotto diffuso nel mercato europeo ma quasi assente negli Stati Uniti. Per Cali, l’idea alla base del progetto è creare prodotti capaci di stimolare la curiosità dei più piccoli e di rendere la lettura un’esperienza interattiva e coinvolgente per tutta la famiglia.

Per lanciare il suo primo prodotto, Meyrignac investe 30.000 dollari e commissiona un lotto iniziale di 6.000 copie a produttori cinesi. L’imprenditrice gestisce autonomamente gran parte delle operazioni dal suo garage, affidandosi a freelance e all’aiuto della rete familiare. L’approccio “artigianale” si rivela un elemento chiave nella costruzione dell’identità del marchio, che fin dall’inizio punta su un design curato e duraturo, pensato per accompagnare la crescita dei bambini.

In una prima fase, Cali’s Books si affida alla distribuzione tradizionale nei negozi fisici, ma le limitazioni dei margini e le difficoltà di gestione spingono l’azienda a orientarsi verso un modello direct-to-consumer, che consente di instaurare un rapporto più immediato con le famiglie, raccogliere feedback in tempo reale e costruire una community di genitori interessati alla lettura come esperienza quotidiana.

Questa strategia segna un punto di svolta per la crescita del brand, che nel 2020 supera 1 milione di dollari di fatturato e consolida la sua posizione nel mercato statunitense. Negli anni successivi, Cali’s Books ritorna anche al retail fisico, stringendo partnership con celebri catene statunitensi come Nordstrom, ma mantenendo la centralità dell’e-commerce.

leggi anche Le startup italiane guidate da donne più interessanti del 2025

La ricetta del successo di Cali’s Book

Il successo di Cali’s Books non è arrivato senza qualche inciampo. Un episodio legato a un errore di stampa in una delle prime pubblicazioni ha spinto l’azienda a costruirsi una reputazione fondata sulla cura del prodotto e sull’attenzione ai bisogni delle famiglie, rafforzando i processi di controllo qualità multilingue e verifica dei contenuti.

Oggi Cali’s Books resta una realtà a conduzione familiare, con una presenza internazionale e una crescita costante: nel 2024 l’azienda ha superato i 4 milioni di fatturato. Oltre ai risultati economici, il marchio si distingue per la sua missione sociale, volta a contrastare il calo dell’interesse per la lettura tra i più giovani con un offerta di prodotti che uniscono apprendimento e divertimento. La filosofia dell’azienda è quella di rendere la lettura un momento condiviso, capace di unire genitori e figli e di stimolare nei bambini la curiosità verso nuove culture e linguaggi.

Uno degli aspetti più apprezzati da Meyrignac nel suo percorso imprenditoriale è la possibilità di gestire il suo lavoro in modo flessibile, conciliando la dimensione professionale con quella familiare. Cali’s Books rappresenta un grande esempio di imprenditoria femminile di successo, costruita su un equilibrio tra innovazione, qualità e impatto educativo, senza tuttavia trascurare la dimensione privata.