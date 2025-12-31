Come ottenere un rendimento potenziale del 28,07% nei prossimi 12 mesi (con bond in lira turca)

Ci sono strumenti finanziari che sembrano parlare una lingua semplice, fatta di cedole e scadenze. E poi ce ne sono altri che, dietro numeri apparentemente chiarissimi, nascondono una variabile dominante capace di ribaltare qualsiasi previsione. In questi casi il rendimento non è un “premio”, ma il prezzo di un rischio che spesso non si vede a prima lettura.

Quando compare un tasso del 30% su un’obbligazione con emittente di qualità, la prima reazione è quasi inevitabile: chiedersi dove sia l’inghippo. Non perché l’idea di un rendimento elevato sia impossibile, ma perché i mercati raramente regalano qualcosa senza una ragione precisa. La ragione, quasi sempre, è un rischio che il mercato vuole essere pagato per assorbire.

Ed è proprio qui che diventa interessante spostare lo sguardo: non dal “quanto rende”, ma dal “da cosa dipende davvero” quel rendimento. Perché a volte, più che un bond, si sta osservando una scommessa mascherata su una valuta, su una politica monetaria e su un Paese che vive cicli molto più estremi di quelli a cui è abituato un investitore in euro. [...]