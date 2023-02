Come investire nei mercati azionari cinesi nel 2023: le analisi di Goldman Sachs

Goldman Sachs prevede un recupero del 24% per i mercati azionari cinesi nel 2023, grazie alla ripresa dei consumi e alla crescita del Pil. La banca d’affari americana si aspetta che la fine del lockdown possa dare una spinta alla ripresa economica, favorita dalla politica monetaria della Banca Popolare Cinese che ha mantenuto invariati ai minimi storici i tassi di riferimenti per i prestiti.

Secondo gli esperti di Goldman ci sono le condizioni favorevoli per una maggiore esposizione degli hedge fund esteri ai mercati cinesi, mentre gli investitori locali sono più prudenti. Vediamo nel dettaglio le previsioni degli esperti e a cosa fare attenzione nei prossimi mesi.

Goldman Sachs sui mercati cinesi

Il consenso degli analisti è unanime sul fatto che l’economia cinese si riprenderà nel corso del 2023 dopo la rimozione di tutte le restrizioni dovute alla pandemia. Tuttavia restano dei dubbi sui tempi e sull’entità della ripresa, come evidenziato in un report che sintetizza le posizioni dei gestori dei fondi onshore e offshore elaborato dagli economisti Maggie Wei e Hui Shan. Secondo i gestori dei fondi, gli sforzi per arrestare la recessione del settore immobiliare non si sono finora tradotti in una ripresa materiale a livello di settore. E generalmente il ciclo al ribasso del settore immobiliare è associato a consumi domestici deboli.

Questa visione è parzialmente in contrasto con le analisi degli strateghi di Goldman Sachs che sono più ottimisti sulla ripresa dei consumi rispetto ai commercianti locali, ma condividono le perplessità sulle prospettive del mercato immobiliare.

Secondo Goldman Sachs, i mercati azionari cinesi potrebbero avere un recupero del 24% nel 2023. Questa previsione è supportata dalla previsione di un aumento del Pil cinese del 5,5% nel 2023, con una crescita del 9% e del 7% rispettivamente nel secondo e terzo trimestre. Il recupero dei mercati è stato spinto soprattutto dalla People’s Bank of China (PboC) che per il sesto mese consecutivo ha lasciato invariato al 3,65% il tasso di interesse primario del prestito (LPR) e il tasso LPR a cinque anni, utilizzato per determinare i tassi ipotecari, al 4,30%. Secondo gli esperti nel 2023 l’istituto centrale cinese potrebbe tagliare il costo del denaro per sostenere la domanda interna.

leggi anche In un mondo sempre più in tensione, la Cina guida i mercati

Riapertura e investimenti

Secondo gli economisti di Goldman, guidati da Kinger Lau, chief equity strategist per la Cina, il tema principale dei mercati azionari cinesi si sposterà gradualmente dalla riapertura alla ripresa, e il driver del mercato azionario cinese si sposterà dalla fase della speranza a quella della crescita. L’impulso alla crescita sarà fortemente orientato verso i consumi, mentre i servizi restano ancora significativamente al di sotto dei livelli del 2019.

Gli speculatori professionisti stanno mostrando maggiore interesse per l’azionario cinese, con le esposizioni nette in Cina tornate quasi sui massimi storici per gli hedge fund. I segnali positivi sono già arrivati con il Capodanno lunare ma le famiglie cinesi hanno risparmi in eccesso per oltre 3.000 miliardi di yuan e hanno voglia di spenderli.

Nel 2022, chi ha operato nei mercati azionari cinesi si è trovato sulle montagne russe, con una forte volatilità e due minimi storici a cui hanno fatto seguito vigorosi rialzi. Ora, i mercati stanno entrando nel 2023 con ottimismo grazie alla rimozione delle restrizioni contro il Covid e al graduale allentamento di quelle interne. Con l’attenzione che si sposterà dalla riapertura alla ripresa, i mercati cinesi potrebbero continuare a crescere.