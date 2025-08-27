Cos’è l’Ires premiale e chi può beneficiarne? Come funziona la mini Ires prevista dalla Legge di Bilancio 2025 che ha lo scopo di incentivare gli investimenti delle imprese e promuovere l’occupazione? La premialità della mini Ires va ricercata nella riduzione dell’aliquota che scende dal 24% al 20% in caso l’azienda rientri nei requisiti richiesti dalla normativa. La premialità va gestita nella dichiarazione dei redditi 2026 e il beneficio dovrebbe rimanere in vigore soltanto per un anno, a meno che un intervento normativo non ne proroghi la scadenza.

Con il decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze firmato dal viceministro Maurizio Leo arriva il via libera definitivo all’Ires premiale. Ecco chi potrà beneficiarne e le condizioni.

Cos’è l’Ires premiale o mini Ires L’Ires è l’Imposta sui redditi delle società, è disciplinata dal decreto legislativo 344 del 2003 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2004 in sostituzione dell’Irpeg. Le novità introdotte dal decreto legislativo 344 hanno poi modificato l’articolo 72 del Tuir, che ora disciplina l’Ires. Si applica alle società di capitali e sono, quindi, escluse le società di persone. La Ires premiale prevista dalla legge di Bilancio 2025 è un meccanismo premiale nei confronti delle società che non distribuiscono utili, o li distribuiscono solo in parte, e li investono nuovamente nell’impresa. L’Ires premiale viene finanziata con un contributo di 400 milioni di euro a carico di banche e assicurazioni. Gli investimenti che consentono di accedere a questo sconto sono: acquisto di nuovi macchinari , impianti e tecnologie innovative, in modo da ammodernare le aziende e renderle più competitive;

, impianti e tecnologie innovative, in modo da ammodernare le aziende e renderle più competitive; le assunzioni , in particolare di giovani, donne e persone che hanno maggiori difficoltà a trovare lavoro;

, in particolare di giovani, donne e persone che hanno maggiori difficoltà a trovare lavoro; gli investimenti in ricerca , sviluppo e innovazione di prodotto e processo;

, sviluppo e innovazione di prodotto e processo; gli investimenti in sostenibilità ambientale, per aiutare le aziende a diventare più “green” e ridurre il loro impatto sull’ambiente. leggi anche Ires premiale per chi investe, novità per le imprese in Manovra

Chi beneficia della mini Ires? I soggetti che possono accedere all’Ires premiale sono: cooperative;

mutue assicuratrici;

società di capitali;

enti commerciali;

stabili organizzazione in Italia di soggetti esteri. Il beneficio è esteso anche agli enti non commerciali, ma esclusivamente sulla parte di reddito di imprese che proviene da un’attività commerciale, a patto che sia mantenuta una contabilità separata. Non possono, invece accedere le società non operative o quelle che hanno aderito a regimi forfettari speciali. I soggetti sopra elencati non possono accedere all’Ires premiale nel caso che: siano in liquidazione;

stiano gestendo procedure concorsuali liquidatorie.

Quali investimenti possono beneficiare dell’Ires premiale? L’articolo 4 del decreto attuativo specifica le condizioni per l’accesso alla mini-Ires.

Per quanto riguarda gli investimenti in macchinari, deve trattarsi di beni rientranti nelle categorie piani Transizione 4.0 e 5.0, nel rispetto dei requisiti di interconnessione e, e, nel caso degli investimenti 5.0, della contestuale riduzione dei consumi energetici. Gli investimenti devono essere realizzati a partire dal 1° gennaio 2025 ed entro il 31 ottobre 2026 (data ultima per la presentazione della dichiarazione dei redditi del prossimo anno). leggi anche Aiuti alle imprese, nuovo codice tributo Transizione 4.0 La riduzione dell’aliquota Ires spetta al verificarsi di queste due condizioni, entrambe necessarie:

a) una quota non inferiore all’80% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 sia accantonata ad apposita riserva;

b) un ammontare non inferiore al 30% dell’utile accantonato di cui alla lettera a) e, comunque, non inferiore al 24% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, sia destinato a investimenti prima visti.

Mini Ires incremento occupazionale: condizioni L’articolo 6 del decreto attuativo, invece, disciplina la mini Ires riconosciuta in caso di incremento occupazionale. Anche in questo caso devono sussistere delle condizioni per accedere all’agevolazione. Nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024: il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;

rispetto alla media del triennio precedente; siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, in misura pari ad almeno l’1% del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato. La società, inoltre, non deve aver fatto ricorso a cassa integrazione nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 e in quello successivo. L’obbligo di incremento del personale è stato introdotto per promuovere una politica di crescita interna dell’azienda e rendere il mercato del lavoro più stabile.

Incentivi cumulabili L’Ires premiale può essere cumulata anche con altri incentivi che l’Unione Europea mette a disposizione delle aziende e con il credito d’imposta previsto per gli investimenti nella Zes. La somma dei benefici, in ogni caso, non può mai superare il 100% del costo dell’investimento agevolato.

Va notato, in ogni caso, che l’Ires premiale non si può cumulare con il credito di imposta Industria 4.0.