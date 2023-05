Come dividere il conto del ristorante, le regole secondo il galateo

Nel corso del tempo le regole del galateo in merito alle occasioni pubbliche in compagnia sono cambiate. Per esempio le regole del galateo in merito alla divisione del conto al ristorante oggi sono decisamente più morbide e adeguate ai tempi. Che sia una cena con amici, con parenti, con colleghi di lavoro o il proprio partner la divisione del conto segue delle regole precise, ma non troppo. La paura di fare una brutta figura va accantonata, perché il galateo prevede regole diverse per diverse situazioni.

Come dividere il conto ristorante è una domanda che ci si pone solitamente in situazioni formali, per esempio per la cena di lavoro, con colleghi o futuri, mentre quasi mai con amici e parenti. Eppure ci sono regole che gestiscono anche l’aspetto più informale e che prevedono la divisione del conto da gestire in base al contesto e alla disponibilità di tutti i commensali.

Nella maggior parte dei casi, per togliere il dubbio sulla faccenda galateo e divisione del conto, si utilizza il metodo “alla romana”. Un modo di dire che nasce a Roma, ma che oggi è diffuso non solo in tutta Italia, ma anche nel resto del mondo. La divisione del conto alla romana è considerato il meno rischioso e anche il più amichevole. Nello specifico ecco come si divide il conto del ristorante nelle diverse situazioni.

Primo appuntamento e amici

No, non è l’uomo a dover pagare il conto. È comune credere che una delle regole del galateo faccia riferimento alla cavalleria e all’obbligo da parte dell’uomo (socializzato come tale) di pagare il conto alla donna (socializzata come tale) invitata a cena fuori. Eppure la regola del galateo è un’altra: paga il conto chi invita l’altra persona a uscire. Si tratta di una regola scevra da regole di genere od obblighi.

Al di là degli incontri romantici, ci sono altre occasioni nelle quali si invitano ad uscire uno o più amici. In questo caso l’invito non prevede il pagamento da parte della persona che ha invitato, il rischio infatti è di non poter mai invitare oltre un certo numero di amici. Nel caso di gruppi numerosi infatti, soprattutto se gli invitati sono giovani, si sceglie il metodo della divisione del conto in parti uguali, ovvero la divisione del conto “alla romana”. Un altro metodo che si può utilizzare, anche se considerato più scortese, è quello di pagare ognuno la propria quota. Se tra conoscenti però questo metodo di divisione del pagamento del conto non è poi così maleducato.

Attenzione: se la persona invita a cena un’altra e le paga il conto, è ben visto un ricambio dell’invito per ripagare la cena offerta.

Colleghi di lavoro o pranzi di lavoro

Un’altra situazione comune e che può destare qualche dubbio su come gestire la componente divisione del conto e quella tra colleghi di lavoro. È piuttosto frequente che delle riunioni di lavoro avvengano in un contesto nel quale ci si riunisce anche per mangiare. In questo caso per risolvere la divisione del conto la regola d’oro è: paga chi ha esteso l’invito.

Se invece la cena di lavoro avviene tra colleghi in un contesto né informale né totalmente formale si può rispolverare la regola della divisione del conto alla romana.