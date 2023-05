Come comprare Dogecoin, la criptovaluta legata ai meme che solita muoversi sulla scia delle dichiarazioni di Elon Musk?

Il modo più semplice per comprare Dogecoin (DOGE) è attraverso un exchange di criptovalute, attraverso cui è possibile acquistare token in cambio di euro, dollari o altre criptovalute.

Tuttavia, è essenziale conoscere a fondo il Dogecoin - da cos’è a come funziona, dai suoi vantaggi ai suoi rischi e alle previsioni di prezzo da parte degli esperti - prima di decidere di comprare e inserire il DOGE all’interno del proprio portafoglio investimenti.

Dogecoin è una criptovaluta digitale che è diventata molto popolare grazie al suo logo di un cane Shiba Inu. La criptovaluta è stata creata nel 2013 da Billy Markus e Jackson Palmer come una parodia delle criptovalute più seriamente intenzionate come Bitcoin, ma con una base di fan devota, ha guadagnato un seguito di culto e una posizione stabile come una delle principali criptovalute al mondo.

Dopo aver analizzato cos’è il Dogecoin, ecco una guida completa e aggiornata su come comprare Dogecoin, previsioni e tutto ciò che c’è da sapere prima di acquistare la criptovaluta in collaborazione con gli esperti di XTB, che hanno riassunto i due metodi principali per investire e fare trading su Dogecoin e le considerazioni più importanti per i potenziali acquirenti.

XTB è broker di investimento regolamentato di livello mondiale, regolamentato dalle principali istituzioni di regolamentazione finanziaria. La piattaforma XTB offre l’accesso a più di 5.800 strumenti finanziari - sia azioni ed ETF reali, sia strumenti derivati ​​di tipo CFD, oltre all’accesso ad una formazione completa e gratuita.

Dove comprare Dogecoin

Se sei interessato a comprare Dogecoin o altre criptovalute, il primo passo da fare è capire dove comprare e scegliere una piattaforma per farlo. In linea generale, la scelta è tra:

broker di investimento tradizionali: vi sono diversi broker online che offrono la possibilità di comprare e vendere criptovalute come Dogecoin, oltre ad altri asset finanziari come azioni, obbligazioni ed ETF. Queste piattaforme solitamente offrono dei costi di trading inferiori alla media ma anche un minor numero di meno funzionalità legate al mondo crypto.

exchange di criptovalute: anche in questo caso il panorama di exchange di criptovalute tra cui scegliere è ampiamente variegato, ciascuno con la sua offerta di criptovalute, la possibilità o meno di depositare le crypto sul proprio wallet e altre caratteristiche. Gli exchange solitamente addebitano delle commissioni che variano in base alla criptovaluta acquistata.

Nello scegliere l’exchange che più fa alle proprie esigenze è opportuno, come prima cosa, verificare il Dogecoin sia compreso nell’elenco delle criptovalute da poter acquistare, ma anche il grado di sicurezza, le commissioni applicate, le opzioni di storage delle criptovalute e le modalità di prelievo. Non solo quando si compra Dogecoin, ma anche quando si decide di comprare criptovalute in generale è importante controllare che la piattaforma permetta di trasferire i token comprati su un wallet di proprietà, così da esserne i diretti possessori e inviare e ricevere direttamente Dogecoin, in questo caso.

Poiché Dogecoin nella top 10 delle crypto a più alta capitalizzazione di mercato, è possibile acquistare la criptovaluta su tutti gli exchange e i broker più famosi e affidabili.

leggi anche Le criptovalute migliori: classifica maggio 2023

Investire in formazione e conoscenza

Le criptovalute sono un nuovo tipo di asset finanziario che richiede una comprensione approfondita del funzionamento della tecnologia blockchain e delle dinamiche di mercato che ne influenzano il valore. Inoltre, l’investimento in criptovalute è caratterizzato da un alto grado di volatilità e rischio, il che significa che senza la giusta conoscenza e preparazione, si può facilmente perdere tutto il proprio investimento.

Per questo motivo, è importante investire nella propria formazione e conoscenza del settore prima di fare qualsiasi investimento in criptovalute. Ci sono molti strumenti e risorse disponibili per coloro che vogliono imparare di più sulle criptovalute, come corsi online, tutorial e forum di discussione. Inoltre, è importante seguire le notizie del settore e comprendere le principali tendenze di mercato, al fine di prendere decisioni informate sull’investimento.

Se vuoi rimanere sempre aggiornato sulle ultime notizie e analisi di mercato, ti suggeriamo di affidarti ad XTB, broker quarto al mondo per numero di clienti attivi, che ha conquistato la fiducia di oltre 721.000 clienti. In questa sezione, troverai analisi approfondite sui mercati finanziari e notizie di settore che ti aiuteranno a strutturare le tue strategie di trading. Se vuoi massimizzare i tuoi profitti e minimizzare i rischi, non esitare a visitare la sezione di notizie e analisi di mercato di XTB!

Con la giusta conoscenza e preparazione, gli investitori possono prendere decisioni informate e consapevoli sull’investimento in criptovalute, e avere maggiori possibilità di ottenere successo a lungo termine.

Come comprare Dogecoin

Di seguito vengono presentati i due metodi principali per comprare Dogecoin.

Comprare Dogecoin fisicamente attraverso un exchange

L’acquisto di Dogecoin su un exchange di criptovalute offre un accesso semplice e conveniente al mercato delle criptovalute grazie alle piattaforme specializzate che agevolano l’acquisto e la vendita di diverse criptovalute, inclusa Dogecoin.

Inoltre, gli exchange di criptovalute offrono maggiore liquidità, semplificando la ricerca di acquirenti e venditori disposti a negoziare Dogecoin, il che migliora l’esecuzione degli ordini e riduce gli slippage, ovvero le variazioni di prezzo indesiderate durante le transazioni.

Gli exchange di criptovalute forniscono anche portafogli digitali per la conservazione delle criptovalute acquistate e strumenti di analisi per monitorare il valore e le tendenze di mercato di Dogecoin.

Infine, acquistare Dogecoin su un exchange di criptovalute offre l’opportunità di partecipare alle comunità di criptovalute e interagire con altri investitori interessati a Dogecoin, creando un ambiente stimolante per l’apprendimento e la condivisione di conoscenze sull’asset digitale.

Acquistare Dogecoin su un exchange di criptovalute presenta alcuni svantaggi da considerare. Innanzitutto, vi sono rischi di sicurezza legati agli attacchi informatici e alle frodi, che potrebbero mettere a rischio i fondi degli investitori.

Inoltre, le criptovalute, compreso Dogecoin, sono soggette a una notevole volatilità dei prezzi, il che può comportare perdite finanziarie. La mancanza di regolamentazione uniforme nel settore delle criptovalute e la possibile non conformità degli exchange alle normative locali possono creare rischi legali e fiscali per gli investitori.

In aggiunta, alcune criptovalute meno conosciute potrebbero avere una liquidità limitata sugli exchange, rendendo difficile eseguire grandi ordini senza influenzare il prezzo.

Infine, l’acquisto di Dogecoin su un exchange implica una dipendenza dalla stabilità e dall’affidabilità della piattaforma, poiché eventuali problemi tecnici o interruzioni del servizio possono impedire l’accesso ai fondi o la gestione tempestiva delle operazioni.

Comprare Dogecoin tramite un Broker

Fare trading su CFD su criptovalute come Dogecoin può essere un’opzione interessante per gli investitori che desiderano sfruttare le variazioni del prezzo delle criptovalute senza doverle effettivamente possedere.

Questo tipo di trading consente di speculare sul prezzo delle criptovalute senza doverle effettivamente possedere. In pratica, si apre una posizione che riflette la variazione del prezzo dell’asset sottostante, in questo caso Dogecoin.

leggi anche CFD: cosa sono i contratti per differenza e come funzionano

Fare trading su CFD offre numerosi vantaggi rispetto all’acquisto diretto di criptovalute. In primo luogo, si evita la necessità di aprire un wallet di criptovalute e di gestirlo. Inoltre, è possibile beneficiare sia delle variazioni al rialzo che al ribasso del prezzo dell’asset, il che significa che si può fare profitto anche quando il prezzo dell’asset sottostante sta scendendo.

I broker finanziari offrono anche strumenti avanzati di trading, come l’esecuzione di ordini rapidi e flessibili, stop loss e take profit per gestire il rischio e la possibilità di effettuare operazioni sia al rialzo che al ribasso. Queste caratteristiche consentono una maggiore flessibilità e possibilità di trarre profitto dalle fluttuazioni di prezzo di Dogecoin.

XTB, ad esempio, offre una piattaforma all’avanguardia con velocità di esecuzione superiore e numerosi strumenti di analisi e gestione del rischio.

Tuttavia, ci sono anche alcuni rischi da considerare quando si fa trading su CFD. In particolare, gli spread, ovvero la differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita, possono essere elevati e quindi ridurre il profitto potenziale. Inoltre, il trading su CFD comporta sempre un rischio di perdita del capitale investito, soprattutto in caso di leva finanziaria.

Per quanto riguarda Dogecoin, è importante notare che il prezzo di questa criptovaluta può fluttuare molto rapidamente e in modo significativo. Ciò significa che il trading su CFD di Dogecoin è un’attività ad alto rischio. Come sempre, è importante gestire il proprio rischio in modo adeguato e investire solo ciò che si è disposti a perdere.

Nel caso tu sia interessato ad investire su CFD su Dogecoin ti consigliamo di visionare l’offerta di XTB, broker regolamentato one stop shop (migliaia di mercati in un’unica app), riconosciuto a livello globale e quarto al mondo per numero di clienti attivi.

Con XTB puoi investire su oltre 5800 strumenti finanziari - sia azioni ed ETF reali, sia strumenti derivati ​​di tipo CFD, oltre all’accesso ad una formazione completa e gratuita.

Perché comprare Dogecoin

Di recente è montato l’interesse verso questa criptovaluta e, di conseguenza, sempre più persone si stanno chiedendo come comprare Dogecoin. Lo scorso 3 aprile Elon Musk, noto imprenditore statunitense e proprietario di aziende come Tesla, SpaceX e di recente Twitter, ha sostituto il logo di quest’ultimo social network con quello del Dogecoin, che rappresenta la testa di uno Shiba Inu, una razza canina assai diffusa in Giappone, una mossa che ha riportato sotto i riflettori la crypto e ha fatto salire in poche ore il prezzo del Dogecoin a 0,10 dollari, per un aumento di oltre il 30%.

Ma non è la prima volta che accade qualcosa del genere: Dogecoin negli ultimi anni è stato protagonista di vertiginose salite - ma anche discese - sulla scia delle dichiarazioni scherzose di Musk su Twitter che avevano a che fare con la criptovaluta stessa, rendendo il token assai volatile e volubile al contesto esterno.

Dogecoin da inizio 2023 risulta in rialzo di oltre il 28% e ad oggi è ottava nella classifica delle migliori criptovalute per capitalizzazione di mercato.

Il Dogecoin può rappresentare un modo conveniente per diversificare il proprio portafoglio. Il suo prezzo è molto più basso rispetto a quello di Bitcoin, quindi è più facile investire per chi ha budget ridotti. Inoltre, comprando Dogecoin è possibile diversificare il portafoglio di criptovalute senza spendere una fortuna.

Vi sono diversi motivi per cui, una volta valutati attentamente i rischi e stabilito la propria strategia di investimento in base al money management, comprare Dogecoin:

1) La disponibilità - Dogecoin ha un’offerta in circolazione di oltre 100 miliardi di monete e un’offerta totale di oltre 5 trilioni di monete, il che la rende una delle criptovalute più «abbondanti» esistenti al mondo.

2) Il prezzo - Comprare Dogecoin è un ottimo modo per essere coinvolti nel mercato delle criptovalute senza dover investire migliaia di dollari in Bitcoin o Ethereum

3) La community - Dogecoin ha una community molto attiva e coinvolta e la Fondazione Dogecoin sta lavorando per promuovere l’uso e l’adozione di Dogecoin. Hanno in programma di utilizzare parte dei fondi raccolti attraverso le donazioni per sponsorizzare eventi e regalare dogi gratuiti.

Previsioni prezzo Dogecoin

Il recente rialzo del prezzo del Dogecoin è stato innescato dalla notizia per cui Elon Musk starebbe valutando di incorporare un sistema di pagamento su Twitter tramite la crypto. Ciò ha portato alla speculazione che la crypto-meme potesse essere integrata nella piattaforma dei social media. Secondo il Financial Times, Twitter avrebbe iniziato ad acquisire delle licenze e a sviluppare il software necessario per facilitare i pagamenti sul sito e diversificare i flussi di entrate.

Quando si cerca di strutturare delle previsioni di prezzo sul Dogecoin nel lungo termine, è fondamentale ricordare che è supportato dalla tecnologia blockchain, sebbene differisca leggermente dalle altre principali monete. La blockchain di Dogecoin, come quella del Litecoin, si basa sulla tecnologia Scrypt, fattore che rende il mining più complicato rispetto all’algoritmo tradizionale Proof-of-Work. Nonostante ciò, Dogecoin riesce ancora gestire più di 40 transazioni al secondo.

La commissione media per transazione sul network è di soli $0,15, di gran lunga inferiore alle commissioni pagate sul network di Ethereum durante i periodi di congestione. Questi dati indicano che sebbene la rete di Dogecoin non sia la più scalabile, ha una solida base per supportare un maggior flusso di transazioni in futuro.

DOGE può essere utilizzato per pagare il nuovo processo di verifica su Twitter, che richiede agli utenti il pagaemento di $8 al mese per mantenere o ottenere la spunta blu. Ma è improbabile che le grandi aziende inizino a utilizzare Dogecoin a causa del suo status di «meme coin». Man mano che le generazioni più giovani acquisiranno una maggiore familiarità con il mercato delle criptovalute, l’impostazione «accessibile» del Dogecoin potrebbe renderlo ampiamente utilizzato, il che aprirebbe ulteriori possibilità di salita del prezzo.

Se così fosse, infatti, è possibile prevedere un aumento della domanda di DOGE da parte degli investitori al dettaglio e degli utenti di Internet. Di conseguenza, le previsioni sul prezzo del Dogecoin per il 2023 più ottimistiche prevedono che la moneta possa tornare sopra quota $0,80.

4 consigli prima di comprare Dogecoin

L’investimento o il trading su Dogecoin possono sembrare relativamente semplici, ma ci sono alcune considerazioni importanti da tenere a mente prima di investire in questa criptovaluta.

La volatilità dei prezzi: Come molte criptovalute, Dogecoin è altamente volatile e il prezzo può fluttuare notevolmente in breve tempo. Ciò significa che gli investimenti in Dogecoin possono essere ad alto rischio, e non è consigliabile investire più di quanto si sia disposti a perdere.

La sicurezza della piattaforma: La scelta di una piattaforma di trading affidabile e sicura è estremamente importante per proteggere i propri fondi. Prima di effettuare qualsiasi transazione, assicurarsi di fare ricerche sulla piattaforma e di controllare le recensioni degli utenti per garantire che sia affidabile e sicura. Ad esempio, XTB è un broker regolamentato dalle più importanti autorità di regolamentazione finanziaria.

La gestione dei rischi: Come per qualsiasi forma di investimento, è importante gestire il proprio rischio in modo adeguato. Investi solo quello che sei disposto a perdere e diversifica i tuoi investimenti in modo da non concentrare tutti i fondi in una sola criptovaluta.

Il wallet di criptovalute: Nel caso tu decida di acquistare Dogecoin, è importante avere un wallet di criptovalute sicuro per conservarlo. Ci sono molte opzioni di wallet disponibili, compresi quelli offline (noti come «cold wallet») e quelli online (noti come «hot wallet»). Assicurarti di scegliere un wallet affidabile e sicuro per proteggere i propri fondi. Nel caso tu decida invece di fare trading su CFD, non hai bisogno di conservare le valute digitali, in quanto non ne diventi proprietario, ma speculi soltanto sulle variazioni di prezzo dello strumento sottostante.

Considera sempre i rischi

Si prega inoltre di notare che le informazioni o le ricerche basate su dati storici non garantiscono prestazioni o risultati futuri. Qualsiasi opinione, ricerca, analisi, prezzi o altra informazione fornita sotto il titolo di commento generale del mercato non costituisce consiglio di investimento. I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 80% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.

In collaborazione con XTB