Come comprare casa a 1 euro, la guida, i requisiti e la lista dei Comuni

Le case a 1 euro sono un’ottima occasione per comprare una casa vacanza a un prezzo simbolico, investendo solo sulla ristrutturazione. Dove si trovano? Ecco la lista completa dei Comuni.
Il progetto «Case a 1 euro» permette di acquistare immobili in piccoli borghi al prezzo simbolico di 1 euro. Dopo l’acquisto, però, ci si dovrà occupare della ristrutturazione e del risanamento dell’immobile (anche sfruttando il bonus ristrutturazione al 36% per le seconde case, ad esempio). Le iniziative che hanno previsto di acquistare le case a 1 euro sono state moltissime nel corso degli anni e oggi, da Nord a Sud, è possibile scegliere dove provare ad aggiudicarsi il proprio immobile.
Negli anni passati l’iniziativa è stata molto popolare, ma limitata ai borghi più piccoli; oggi si possono trovare case a 1 euro praticamente ovunque. Sono gli stessi proprietari di case in disuso a mettere a disposizione del Comune l’immobile per il progetto di ristrutturazione, pur di liberarsi del peso di manutenzione e tasse che la proprietà comporta.
Di seguito tutte le informazioni sui primi passi per accedere al progetto: quali sono i requisiti e la lista delle località divise per Regioni.Comprare casa a 1 euro
Come funziona il progetto “case a 1 euro”?
Comprare case a 1 euro è possibile grazie alle procedure pubbliche promosse da diversi Comuni, finalizzate alla vendita simbolica di immobili antichi e non utilizzati. Si tratta di appartamenti e ville di privati cittadini da Nord a Sud destinate all’abbandono o alla demolizione, che in questo modo possono essere ristrutturate e valorizzate.
Per procedere con l’acquisto del bene alla cifra di 1 euro bisogna però possedere alcuni requisiti e garantire, per esempio:
- che la ristrutturazione e la rivalutazione dell’immobile avvenga entro 365 giorni dall’acquisto;
- sostenere le spese notarili per la registrazione, le volture e l’accatastamento dell’immobile a proprie spese;
- che i lavori verranno avviati a due mesi di distanza dal momento del rilascio di tutti i permessi;
- sottoscrizione di una polizza fideiussoria di 5.000 euro della durata di tre anni a garanzia dell’acquisto per il Comune.
Comprare casa a 1 euro, dunque, è possibile, ma l’acquirente dovrà assicurare la copertura dei costi di ristrutturazione. Inoltre, ogni Comune determina dei requisiti propri e particolari, come la vendita solo a coppie giovani sotto una certa età o famiglie con minori.
Mappa Regione per Regione
In diversi Comuni italiani sono state messe a disposizione per il progetto di ristrutturazione e rivalutazione delle case a 1 euro. L’elenco dei Comuni che offrono case in vendita a 1 euro copre tutta la penisola.
Ecco la mappa completa dei luoghi in cui è possibile fare richiesta per acquistare case a 1 euro.
Piemonte:
- Albugnano
- Borgomezzavalle
- Carrega Ligure
- Rive
Valle d’Aosta:
- Oyace
Veneto:
- Unione Montana Pasubio Piccole Dolomiti – Vicenza
Liguria:
- Pignone
- Triora
Lombardia:
- Milano
Emilia Romagna:
- Casteldelci
Toscana:
- Fabbriche di Vergemoli
- Montieri
Marche:
- Cantiano
- Monte Urbano
Lazio:
- Maenza
- Graffignano
- Patrica
- Santi Cosma e Damiano
Abruzzo
- Canistro
- Casoli
- Lecce nei Marsi
- Penne
- Pratola Peligna
- Santo Stefano di Sessanio
Molise:
- Castropignano
- Petrella Tifernina
- Sant’Elia a Pianisi
Puglia:
- Biccari
- Candela
- Caprarica di Lecce
- Taranto
Basilicata:
- Acerenza
- Chiaromonte
- Laurenzana
- Ripacandida
Campania:
- Altavilla Silentina
- Bisaccia
- Pietramelara
- Teora
- Torre Annunziata
- Zungoli
Calabria:
- Albidona
- Belcastro
- Bisignano
- Cinquefrondi
- Gasperina
- Maida
- Platania
- Rose
Sardegna:
- Bonnanaro
- Montresta
- Nulvi
- Ollolai
- Romana
- Sedini
Sicilia:
- Augusta
- Bivona
- Calatafimi Segesta
- Caltagirone
- Cammarata
- Canicattì
- Castel di Lucio
- Castiglione di Sicilia
- Corleone
- Gangi
- Grotte
- Itala
- Leonfronte
- Mussomeli
- Palma di Montechiaro
- Petralia Soprana
- Pettineo
- Piazza Armerina
- Racalmuto
- Regalbuto
- Salemi
- Sambuca di Sicilia
- San Biagio Platani
- San Cataldo
- San Piero Patti
- Saponara
- Serradifalco
- Termini Imerese
- Troina
- Valguarnera Caropepe
Quali sono i requisiti?
Per acquistare le case a 1 euro bisogna avere requisiti specifici, che variano al variare dei Comuni. In linea di massima possono partecipare ai bandi:
- ditte individuali, agenzie e/o società che abbiano nel proprio oggetto sociale la gestione di immobili per uso turistico e ricettivo;
- privati cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari.
Le imprese, le società e i consorzi devono essere iscritte alla C.C.I.A.A. per finalità inerenti l’oggetto del presente avviso ed essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di contributi assistenziali e previdenziali (INPS, INAIL, ecc.). Per i cittadini privati invece i requisiti possono essere di tipo organizzativo famigliare, come l’età dei componenti del nucleo, l’intenzione di trasferirsi con minori o per aprire un’attività nella località.
