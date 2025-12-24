Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Come comprare casa a 1 euro, la guida, i requisiti e la lista dei Comuni

Patrizia Del Pidio

24 Dicembre 2025 - 11:28

Le case a 1 euro sono un’ottima occasione per comprare una casa vacanza a un prezzo simbolico, investendo solo sulla ristrutturazione. Dove si trovano? Ecco la lista completa dei Comuni.

Come comprare casa a 1 euro, la guida, i requisiti e la lista dei Comuni

Seguici su

Il progetto «Case a 1 euro» permette di acquistare immobili in piccoli borghi al prezzo simbolico di 1 euro. Dopo l’acquisto, però, ci si dovrà occupare della ristrutturazione e del risanamento dell’immobile (anche sfruttando il bonus ristrutturazione al 36% per le seconde case, ad esempio). Le iniziative che hanno previsto di acquistare le case a 1 euro sono state moltissime nel corso degli anni e oggi, da Nord a Sud, è possibile scegliere dove provare ad aggiudicarsi il proprio immobile.

Negli anni passati l’iniziativa è stata molto popolare, ma limitata ai borghi più piccoli; oggi si possono trovare case a 1 euro praticamente ovunque. Sono gli stessi proprietari di case in disuso a mettere a disposizione del Comune l’immobile per il progetto di ristrutturazione, pur di liberarsi del peso di manutenzione e tasse che la proprietà comporta.

Di seguito tutte le informazioni sui primi passi per accedere al progetto: quali sono i requisiti e la lista delle località divise per Regioni.

Comprare casa a 1 euro

Come funziona il progetto “case a 1 euro”?

Comprare case a 1 euro è possibile grazie alle procedure pubbliche promosse da diversi Comuni, finalizzate alla vendita simbolica di immobili antichi e non utilizzati. Si tratta di appartamenti e ville di privati cittadini da Nord a Sud destinate all’abbandono o alla demolizione, che in questo modo possono essere ristrutturate e valorizzate.

Per procedere con l’acquisto del bene alla cifra di 1 euro bisogna però possedere alcuni requisiti e garantire, per esempio:

  • che la ristrutturazione e la rivalutazione dell’immobile avvenga entro 365 giorni dall’acquisto;
  • sostenere le spese notarili per la registrazione, le volture e l’accatastamento dell’immobile a proprie spese;
  • che i lavori verranno avviati a due mesi di distanza dal momento del rilascio di tutti i permessi;
  • sottoscrizione di una polizza fideiussoria di 5.000 euro della durata di tre anni a garanzia dell’acquisto per il Comune.

Comprare casa a 1 euro, dunque, è possibile, ma l’acquirente dovrà assicurare la copertura dei costi di ristrutturazione. Inoltre, ogni Comune determina dei requisiti propri e particolari, come la vendita solo a coppie giovani sotto una certa età o famiglie con minori.

leggi anche

Come comprare casa in contanti senza avere problemi con il Fisco
Come comprare casa in contanti senza avere problemi con il Fisco

Mappa Regione per Regione

In diversi Comuni italiani sono state messe a disposizione per il progetto di ristrutturazione e rivalutazione delle case a 1 euro. L’elenco dei Comuni che offrono case in vendita a 1 euro copre tutta la penisola.

Ecco la mappa completa dei luoghi in cui è possibile fare richiesta per acquistare case a 1 euro.

Piemonte:

  • Albugnano
  • Borgomezzavalle
  • Carrega Ligure
  • Rive

Valle d’Aosta:

  • Oyace

Veneto:

  • Unione Montana Pasubio Piccole Dolomiti – Vicenza

Liguria:

  • Pignone
  • Triora

Lombardia:

  • Milano

Emilia Romagna:

  • Casteldelci

Toscana:

  • Fabbriche di Vergemoli
  • Montieri

Marche:

  • Cantiano
  • Monte Urbano

Lazio:

  • Maenza
  • Graffignano
  • Patrica
  • Santi Cosma e Damiano

Abruzzo

  • Canistro
  • Casoli
  • Lecce nei Marsi
  • Penne
  • Pratola Peligna
  • Santo Stefano di Sessanio

Molise:

  • Castropignano
  • Petrella Tifernina
  • Sant’Elia a Pianisi

Puglia:

  • Biccari
  • Candela
  • Caprarica di Lecce
  • Taranto

Basilicata:

  • Acerenza
  • Chiaromonte
  • Laurenzana
  • Ripacandida

Campania:

  • Altavilla Silentina
  • Bisaccia
  • Pietramelara
  • Teora
  • Torre Annunziata
  • Zungoli

Calabria:

  • Albidona
  • Belcastro
  • Bisignano
  • Cinquefrondi
  • Gasperina
  • Maida
  • Platania
  • Rose

Sardegna:

  • Bonnanaro
  • Montresta
  • Nulvi
  • Ollolai
  • Romana
  • Sedini

Sicilia:

  • Augusta
  • Bivona
  • Calatafimi Segesta
  • Caltagirone
  • Cammarata
  • Canicattì
  • Castel di Lucio
  • Castiglione di Sicilia
  • Corleone
  • Gangi
  • Grotte
  • Itala
  • Leonfronte
  • Mussomeli
  • Palma di Montechiaro
  • Petralia Soprana
  • Pettineo
  • Piazza Armerina
  • Racalmuto
  • Regalbuto
  • Salemi
  • Sambuca di Sicilia
  • San Biagio Platani
  • San Cataldo
  • San Piero Patti
  • Saponara
  • Serradifalco
  • Termini Imerese
  • Troina
  • Valguarnera Caropepe

leggi anche

Comprare casa all’asta, come funziona? Procedura, costi e rischi
Comprare casa all'asta, come funziona? Procedura, costi e rischi

Quali sono i requisiti?

Per acquistare le case a 1 euro bisogna avere requisiti specifici, che variano al variare dei Comuni. In linea di massima possono partecipare ai bandi:

  • ditte individuali, agenzie e/o società che abbiano nel proprio oggetto sociale la gestione di immobili per uso turistico e ricettivo;
  • privati cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari.

Le imprese, le società e i consorzi devono essere iscritte alla C.C.I.A.A. per finalità inerenti l’oggetto del presente avviso ed essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di contributi assistenziali e previdenziali (INPS, INAIL, ecc.). Per i cittadini privati invece i requisiti possono essere di tipo organizzativo famigliare, come l’età dei componenti del nucleo, l’intenzione di trasferirsi con minori o per aprire un’attività nella località.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Italia
# Mercato immobiliare
# Edilizia
# Detrazioni fiscali

Iscriviti a Money.it

FT logo

Come Elkann ha smantellato il Made in Italy. L’analisi del Financial Times

Un anno da dimenticare per John Elkann: problemi familiari, tensioni in (…)

23 dicembre 2025

Il paradosso delle bolle tecnologiche

Perché senza eccessi speculativi oggi non avremmo né ferrovie né (…)

23 dicembre 2025

Guadagni da sogno per i fondi hedge. I segreti dei vincitori del 2025

Un anno di mercati turbolenti porta i fondi macro ai migliori guadagni dal 2008.

22 dicembre 2025

La minaccia di ritorsione di Putin sugli asset congelati scuote l’Europa

Italia, Belgio e Austria temono che la Russia si muova contro le loro (…)

19 dicembre 2025

Perché tutti vogliono venderti i private asset in questo momento?

Molti consulenti vedono un’opportunità interessante per ampliare i (…)

19 dicembre 2025

Se esiste una bolla dell’IA, scoppierà l’anno prossimo?

Gli esperti discutono cosa devono sapere gli investitori retail per il 2026 (…)

18 dicembre 2025

Selezionati per te

Non lasciare troppi soldi sul conto corrente. Ecco l'importo massimo consigliato dagli esperti

Finanza personale

Non lasciare troppi soldi sul conto corrente. Ecco l’importo massimo consigliato dagli esperti
Sul conto ha 258.000 euro. Un giovane di 28 anni si dimette per vivere dei suoi risparmi

Finanza personale

Sul conto ha 258.000 euro. Un giovane di 28 anni si dimette per vivere dei suoi risparmi

Correlato

In quali casi l'Italia dovrà entrare in guerra con gli Usa?

Politica Internazionale

In quali casi l’Italia dovrà entrare in guerra con gli Usa?