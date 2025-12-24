Come comprare casa a 1 euro, la guida, i requisiti e la lista dei Comuni

Il progetto «Case a 1 euro» permette di acquistare immobili in piccoli borghi al prezzo simbolico di 1 euro. Dopo l’acquisto, però, ci si dovrà occupare della ristrutturazione e del risanamento dell’immobile (anche sfruttando il bonus ristrutturazione al 36% per le seconde case, ad esempio). Le iniziative che hanno previsto di acquistare le case a 1 euro sono state moltissime nel corso degli anni e oggi, da Nord a Sud, è possibile scegliere dove provare ad aggiudicarsi il proprio immobile.

Negli anni passati l’iniziativa è stata molto popolare, ma limitata ai borghi più piccoli; oggi si possono trovare case a 1 euro praticamente ovunque. Sono gli stessi proprietari di case in disuso a mettere a disposizione del Comune l’immobile per il progetto di ristrutturazione, pur di liberarsi del peso di manutenzione e tasse che la proprietà comporta.

Di seguito tutte le informazioni sui primi passi per accedere al progetto: quali sono i requisiti e la lista delle località divise per Regioni.

Come funziona il progetto “case a 1 euro”?

Comprare casa a 1 euro

Comprare case a 1 euro è possibile grazie alle procedure pubbliche promosse da diversi Comuni, finalizzate alla vendita simbolica di immobili antichi e non utilizzati. Si tratta di appartamenti e ville di privati cittadini da Nord a Sud destinate all’abbandono o alla demolizione, che in questo modo possono essere ristrutturate e valorizzate.

Per procedere con l’acquisto del bene alla cifra di 1 euro bisogna però possedere alcuni requisiti e garantire, per esempio:

che la ristrutturazione e la rivalutazione dell'immobile avvenga entro 365 giorni dall'acquisto;

e la rivalutazione dell’immobile avvenga entro 365 giorni dall’acquisto; sostenere le spese notarili per la registrazione, le volture e l’accatastamento dell’immobile a proprie spese;

che i lavori verranno avviati a due mesi di distanza dal momento del rilascio di tutti i permessi;

sottoscrizione di una polizza fideiussoria di 5.000 euro della durata di tre anni a garanzia dell’acquisto per il Comune.

Comprare casa a 1 euro, dunque, è possibile, ma l’acquirente dovrà assicurare la copertura dei costi di ristrutturazione. Inoltre, ogni Comune determina dei requisiti propri e particolari, come la vendita solo a coppie giovani sotto una certa età o famiglie con minori.

Mappa Regione per Regione

In diversi Comuni italiani sono state messe a disposizione per il progetto di ristrutturazione e rivalutazione delle case a 1 euro. L’elenco dei Comuni che offrono case in vendita a 1 euro copre tutta la penisola.

Ecco la mappa completa dei luoghi in cui è possibile fare richiesta per acquistare case a 1 euro.

Piemonte:

Albugnano

Borgomezzavalle

Carrega Ligure

Rive

Valle d’Aosta:

Oyace

Veneto:

Unione Montana Pasubio Piccole Dolomiti – Vicenza

Liguria:

Pignone

Triora

Lombardia:

Milano

Emilia Romagna:

Casteldelci

Toscana:

Fabbriche di Vergemoli

Montieri

Marche:

Cantiano

Monte Urbano

Lazio:

Maenza

Graffignano

Patrica

Santi Cosma e Damiano

Abruzzo

Canistro

Casoli

Lecce nei Marsi

Penne

Pratola Peligna

Santo Stefano di Sessanio

Molise:

Castropignano

Petrella Tifernina

Sant’Elia a Pianisi

Puglia:

Biccari

Candela

Caprarica di Lecce

Taranto

Basilicata:

Acerenza

Chiaromonte

Laurenzana

Ripacandida

Campania:

Altavilla Silentina

Bisaccia

Pietramelara

Teora

Torre Annunziata

Zungoli

Calabria:

Albidona

Belcastro

Bisignano

Cinquefrondi

Gasperina

Maida

Platania

Rose

Sardegna:

Bonnanaro

Montresta

Nulvi

Ollolai

Romana

Sedini

Sicilia:

Augusta

Bivona

Calatafimi Segesta

Caltagirone

Cammarata

Canicattì

Castel di Lucio

Castiglione di Sicilia

Corleone

Gangi

Grotte

Itala

Leonfronte

Mussomeli

Palma di Montechiaro

Petralia Soprana

Pettineo

Piazza Armerina

Racalmuto

Regalbuto

Salemi

Sambuca di Sicilia

San Biagio Platani

San Cataldo

San Piero Patti

Saponara

Serradifalco

Termini Imerese

Troina

Valguarnera Caropepe

Quali sono i requisiti?

Per acquistare le case a 1 euro bisogna avere requisiti specifici, che variano al variare dei Comuni. In linea di massima possono partecipare ai bandi:

ditte individuali , agenzie e/o società che abbiano nel proprio oggetto sociale la gestione di immobili per uso turistico e ricettivo;

, agenzie e/o società che abbiano nel proprio oggetto sociale la gestione di immobili per uso turistico e ricettivo; privati cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari.

Le imprese, le società e i consorzi devono essere iscritte alla C.C.I.A.A. per finalità inerenti l’oggetto del presente avviso ed essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di contributi assistenziali e previdenziali (INPS, INAIL, ecc.). Per i cittadini privati invece i requisiti possono essere di tipo organizzativo famigliare, come l’età dei componenti del nucleo, l’intenzione di trasferirsi con minori o per aprire un’attività nella località.