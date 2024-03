Come attivare Ok Google su Android e iOs

Attivare Ok Google è facile e intuitivo. Oramai, tutti gli smartphone di ultima generazione sono supportati per l’assistente vocale, e Google, in tal senso, è quello più conosciuto. Soprattutto per ciò che riguarda i sistemi Android.

Difatti, per i dispositivi iOS c’è già Siri, la fedele compagna dei prodotti Apple. Ma non è proibito impostare Ok Google come preferenza predefinita anche su queste periferiche, soprattutto se si ha maggiore dimestichezza con le funzionalità tipiche di Big G.

Ecco, allora, come attivare Google Assistant (Ok Google), l’assistente vocale Google che parla con te e ti aiuta operativamente per tutti i tuoi comandi vocali.

Ok Google: perché attivare Google Assistant

Ok Google imposta la sveglia, Ok Google pubblica su Instagram, Ok Google apri l’email: sono solo alcuni dei comandi che è possibile attivare grazie all’assistente vocale creato dalla grande G. L’Assistente Google è, infatti, uno dei migliori assistenti vocali presenti sul mercato, soprattutto per quanto riguarda il mondo smartphone. Tutto ciò grazie alla straordinaria efficienza nonché complessità raggiunta dal Google Assistant, la cui popolarità deriva anche dalla linea smart speaker Google Home.

Ma perché attivare Ok Google? Avere l’assistente vocale sul tuo telefono offre una vasta gamma di funzionalità utili e pratiche, rendendo l’esperienza di utilizzo del dispositivo più fluida e conveniente. Ecco alcuni dei vantaggi principali:

chiamate e messaggi : con un semplice comando vocale, puoi effettuare chiamate o inviare messaggi ai tuoi contatti senza dover toccare lo schermo del telefono. Basta dire « Ok Google, chiama [nome del contatto] » oppure « Ok Google, invia un messaggio a [nome del contatto] » e l’assistente si occuperà del resto.

: con un semplice comando vocale, puoi effettuare chiamate o inviare messaggi ai tuoi contatti senza dover toccare lo schermo del telefono. Basta dire « » oppure « » e l’assistente si occuperà del resto. promemoria e calendario : puoi impostare promemoria e aggiungere eventi al tuo calendario con facilità. Basta dire « Ok Google, ricordami di fare la spesa alle 17:00 » oppure « Ok Google, aggiungi un evento al mio calendario per domani alle 10:00 » e l’assistente si prenderà cura di tutto.

: puoi impostare promemoria e aggiungere eventi al tuo calendario con facilità. Basta dire « » oppure « » e l’assistente si prenderà cura di tutto. navigazione : hai bisogno di indicazioni stradali? «Ok Google» ti aiuta in tempo reale. Puoi chiedere indicazioni per raggiungere una destinazione specifica o semplicemente chiedere informazioni sul traffico in tempo reale. Basta dire « Ok Google, indicazioni per [destinazione] » oppure « Ok Google, come è il traffico sulla mia strada? ».

: hai bisogno di indicazioni stradali? «Ok Google» ti aiuta in tempo reale. Puoi chiedere indicazioni per raggiungere una destinazione specifica o semplicemente chiedere informazioni sul traffico in tempo reale. Basta dire « » oppure « ». informazioni utili e risposte a domande disparate : Ok Google può rispondere a una vasta gamma di domande e fornire informazioni su quasi tutto. Puoi chiedere di tradurre frasi, ottenere definizioni di parole, scoprire fatti interessanti e molto altro ancora. Basta dire « Ok Google, qual è la definizione di [parola] » oppure « Ok Google, dimmi un fatto interessante su [argomento] ».

: Ok Google può rispondere a una vasta gamma di domande e fornire informazioni su quasi tutto. Puoi chiedere di tradurre frasi, ottenere definizioni di parole, scoprire fatti interessanti e molto altro ancora. Basta dire « » oppure « ». controlli smart home: se hai dispositivi smart home compatibili, puoi controllarli facilmente utilizzando il celebre comando vocale «Ok Google». Accendi le luci, regola la temperatura del termostato, avvia la tua playlist preferita e altro ancora, tutto semplicemente parlando con Google.

Come attivare Ok Google su Android

Attivare Ok Google su Android significa letteralmente impostare i comandi vocali sul tuo smartphone, nonostante spesso siano già presenti degli assistenti vocali nativi (come il Bixby di Samsung).

Ovviamente ci sono alcuni dettagli da verificare a monte, essendo i device Android vari e con diverse versioni del sistema operativo operanti: la premessa generale è che se si possiede uno smartphone di ultima generazione, non si deve avere nulla da temere nell’utilizzo di Ok Google. D’altronde, l’assistente vocale di Google può essere attivato per tutti i dispositivi che supportano Android 5.0 (lanciato nel lontano 2014) o versioni successive.

Se possiedi uno smartphone o un tablet Android, abilitare «Ok Google» è un processo semplice.

Scarica e apri l’app Assistente Google (o Google Assistant) : per attivare Ok Google basta far riferimento all’app Assistente Google, che spesso è già direttamente integrata come barra di ricerca nel launcher di avvio applicazioni (in caso contrario si può facilmente scaricare da Google Play Store e impostare) o tramite la pressione prolungata del tasto home o da un’eventuale gesture più specifica.

: per attivare Ok Google basta far riferimento all’app Assistente Google, che spesso è già direttamente integrata come barra di ricerca nel launcher di avvio applicazioni (in caso contrario si può facilmente scaricare da Google Play Store e impostare) o tramite la pressione prolungata del tasto home o da un’eventuale gesture più specifica. Impostazioni dell’Assistente Google : tocca l’icona del tuo profilo nell’angolo in alto a destra dell’app Google e seleziona «Impostazioni». Successivamente, scorri verso il basso fino a trovare «Assistente» e tocca su di esso.

: tocca l’icona del tuo profilo nell’angolo in alto a destra dell’app Google e seleziona «Impostazioni». Successivamente, scorri verso il basso fino a trovare «Assistente» e tocca su di esso. Impostazione «Voce» : all’interno delle impostazioni dell’Assistente, seleziona «Voce». Qui troverai l’opzione «Rilevamento della voce». Tocca questa opzione e segui le istruzioni.

: all’interno delle impostazioni dell’Assistente, seleziona «Voce». Qui troverai l’opzione «Rilevamento della voce». Tocca questa opzione e segui le istruzioni. Attiva «Ok Google» : abilita l’interruttore per «Accesso con comando vocale» o «Ok Google» (a seconda del dispositivo e della versione del sistema operativo Android).

: abilita l’interruttore per «Accesso con comando vocale» o «Ok Google» (a seconda del dispositivo e della versione del sistema operativo Android). Configurazione e riconoscimento della voce : ora segui le istruzioni sullo schermo per configurare la tua voce. Dovrai ripetere alcuni comandi vocali per aiutare l’assistente a riconoscerti meglio. Quindi, a questo punto, l’app richiederà un’iniziale impostazione direttamente dalla pronuncia della voce.

: ora segui le istruzioni sullo schermo per configurare la tua voce. Dovrai ripetere alcuni comandi vocali per aiutare l’assistente a riconoscerti meglio. Quindi, a questo punto, l’app richiederà un’iniziale impostazione direttamente dalla pronuncia della voce. Controllo finale: una volta completata la configurazione, «Ok Google» sarà attivo sul tuo dispositivo Android. Puoi, quindi, utilizzarlo per eseguire comandi vocali come fare chiamate, inviare messaggi, impostare promemoria e molto altro ancora. Fai comunque delle prove pronunciando «Ok Google» ed effettuando qualche richiesta, anche al di fuori dell’app e anche a schermo bloccato. In questo modo saprai se le impostazioni saranno andate a buon fine e potrai procedere con tutte le ricerche e le richieste che preferisci.

Come attivare Ok Google su iOS

Se hai un iPhone ma non vuoi rinunciare alla comodità dell’Assistente Google, puoi scaricare l’apposita applicazione disponibile per iOS e, una volta installata, abilitare l’app all’utilizzo di posizione e microfono, condizioni fondamentali per utilizzare Ok Google al massimo della sua potenzialità.

Se stai utilizzando un dispositivo iOS e preferisci l’assistente vocale di Google a Siri, puoi comunque accedere a Google Assistant e utilizzare «Ok Google» seguendo pochi e semplici passaggi.

Scarica l’app di Google : vai sull’App Store e scarica l’app Assistente Google sul tuo dispositivo iOS, se non l’hai già fatto.

: vai sull’App Store e scarica l’app Assistente Google sul tuo dispositivo iOS, se non l’hai già fatto. Autorizzazioni : dopo aver installato l’app Assistente Google, aprila e concedi tutte le autorizzazioni necessarie, inclusa l’autorizzazione alla posizione e al microfono, come anticipato.

: dopo aver installato l’app Assistente Google, aprila e concedi tutte le autorizzazioni necessarie, inclusa l’autorizzazione alla posizione e al microfono, come anticipato. Impostazioni dell’app : tocca l’icona del tuo profilo nell’angolo in alto a sinistra e seleziona «Impostazioni».

: tocca l’icona del tuo profilo nell’angolo in alto a sinistra e seleziona «Impostazioni». Riconoscimento vocale : scorri verso il basso fino a trovare «Riconoscimento vocale» e tocca su di esso.

: scorri verso il basso fino a trovare «Riconoscimento vocale» e tocca su di esso. Ok Google : abilita l’interruttore per «Ok Google».

: abilita l’interruttore per «Ok Google». Autorizzazione del microfono : se non fatto in precedenza, anche in questo caso potrebbe essere richiesta l’autorizzazione per accedere al microfono del dispositivo. Assicurati di consentire l’accesso.

: se non fatto in precedenza, anche in questo caso potrebbe essere richiesta l’autorizzazione per accedere al microfono del dispositivo. Assicurati di consentire l’accesso. Configurazione e utilizzo: segui le istruzioni sullo schermo per configurare la tua voce. Come sempre, fai qualche prova non appena il processo risulta terminato.

Completati tutti i passaggi, Ok Google sarà attivo sul tuo dispositivo iOS così come se fosse un Android, consentendoti di utilizzare tutte le componenti dell’assistente vocale di Google.