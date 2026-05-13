Ogni anno il Regno Unito registra più di 2 milioni di visite da turisti italiani, la maggior parte dei quali sceglie l’aereo come mezzo più comodo e veloce per raggiungere la destinazione. Tanti viaggiatori gradirebbero però usare il treno, ritenuto più rilassante e confortevole, sia dal punto di vista dei controlli che durante il viaggio. Il treno è preferito anche da chi vuole limitare l’impatto ambientale, ma questo mezzo di trasporto è amato anche da chi necessita di usare bagagli grandi, passeggini, trasportini per gli animali domestici e così via.

Tra i vantaggi dei viaggi in treno c’è anche la possibilità di restare quasi sempre connessi a internet, un’autentica necessità per chi ha bisogno di lavorare durante lo spostamento, per non parlare di chi soffre di aerofobia. Insomma, sempre più persone nel mondo vorrebbero un aumento dei collegamenti ferroviari, per quanto i viaggi in aereo abbiano degli indiscutibili vantaggi. Tutto dipende dalle esigenze personali e per raggiungere Londra finalmente ci sarà la possibilità di scegliere liberamente.

Grazie a un progetto svizzero, si avvicina il collegamento in treno tra l’Italia e il Regno Unito, non escludendo che possa spianare la strada per un il collegamento a Londra cui sta lavorando il Gruppo FS. Se i tempi saranno rispettati, peraltro, non si esclude che sia l’Italia a dare l’esempio. In ogni caso, presto sarà possibile raggiungere Londra in treno facilmente, appena uno dei due collegamenti (presumibilmente quello svizzero) sarà pronto.

Il collegamento ferroviario Svizzera-Regno Unito

La Svizzera sta ampliando i propri collegamenti internazionali seguendo la richiesta dei viaggiatori. FFS e SNCF Voyageurs hanno appena siglato un accordo per nuove linee ferroviarie, compresa la tanto attesa tratta diretta fino al Regno Unito. Nel dettaglio, ci saranno treni diretti per Londra con partenza da Zurigo, Basilea e Ginevra con tempi di percorrenza tra 6 e 5 ore. Un viaggio relativamente breve per raggiungere il Regno Unito, accontentando così tantissimi turisti.

Attualmente, Londra è la destinazione più ambita dai cittadini svizzeri, come dimostrano i dati dei voli aerei. I collegamenti diretti verso il Regno Unito e viceversa rispondono inoltre a un’esigenza diffusa a livello internazionale a cui la Svizzera non può sottrarsi. Alber Rösti, Consigliere federale e capo del dipartimento federale dei Trasporti, ha molte aspettative e auspica che sia realizzato il prima possibile, come si evince dall’intesa firmata con l’omologa inglese Heidi Alexander.

Adesso che questi passaggi procedurali sono completi bisogna occuparsi delle questioni operative, compresa l’analisi degli orari, che richiederanno un po’ di pazienza. Per usufruire del treno diretto tra Londra e Svizzera servirà attendere fino al 2030 secondo le prime indicazioni. Se i due Paesi continueranno a cooperare raggiungendo accordi veloci su treni e infrastrutture la prassi potrà essere ultimata senza ritardi, agevolando anche i Paesi vicini.

Dall’Italia a Londra in treno

Gli italiani potranno beneficiare notevolmente del treno diretto tra Svizzera e Regno Unito, avendo la possibilità di raggiungere Londra in treno senza essere obbligati a passare dalla Francia. Ovviamente, il passaggio con l’Eurostar è sempre il medesimo e anzi partendo da Parigi si riducono anche i tempi di viaggio, ma per tantissimi cittadini è poco conveniente (almeno per ora).

Molti italiani vivono già in Svizzera o nei pressi del confine, senza contare i pendolari e altri viaggiatori abituali. Molto dipende anche dal luogo di residenza. Partendo dalla capitale servirebbero più di 10 ore per raggiungere Parigi in treno, mentre per Zurigo il viaggio sarebbe minore. In ogni caso, anche chi preferisce passare da Parigi sarà presto accontentato. Anche in questo caso, la scelta dipende dalle circostanze e dalle preferenze di ognuno; avere un’alternativa sarà quindi un grande beneficio per i viaggiatori italiani e molti altri europei che apprezzano i viaggi in treno.

Quanto ai tempi complessivi di percorrenza, tenendo come riferimento Roma, possiamo calcolare 13 ore e mezza per arrivare fino a Londra, anche se il viaggio sarà diviso in due momenti diversi. Si tratterà anche di scegliere quale dei due percorsi fare più velocemente, sempre che il collegamento diretto dall’Italia non arrivi prima grazie alla Francia. Secondo Il Piano strategico 2025-2029 del Gruppo Fs, il collegamento Parigi-Londra con treni ad alta velocità sarà operativo entro il 2029.

Dopodiché, l’estensione del collegamento Milano-Parigi potrà garantire un treno con un solo cambio e meno disagi per i passeggeri, anche in questo caso con un viaggio di circa 12 ore. Per mezzo di un Paese o dell’altro, quindi, l’Italia avrà il suo collegamento ferroviario con Londra entro qualche anno.