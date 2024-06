La classifica delle città italiane con il miglior clima

Qual è la città in Italia con il clima migliore? Visto il gran caldo che sta accompagnando l’inizio dell’estate, questa domanda appare essere molto calzante specie tra chi sta cercando di capire dove poter trovare nel Belpaese condizioni climatiche gradevoli in base alle proprie esigenze.

Per il terzo anno consecutivo sono stati iLMeteo.it e il Corriere della Sera a cercare di dare una risposta a questa domanda così attuale, elaborando l’Indice di Vivibilità Climatica ovvero una classifica delle città con il migliore clima in Italia.

Per stilare questa classifica gli autori hanno esaminato le città italiane in base a diciassette indicatori climatici: dall’indice di calore al numero di giorni freddi o di gelo fino alla siccità e al verificarsi di eventi estremi.

“I cambiamenti climatici in atto - ha scritto iLMeteo.it nel presentare l’ultimo Indice di Vivibilità Climatica - stanno sempre più avendo conseguenze dirette sulle nostre vite e attività: l’Italia, e il Mediterraneo in generale, sono un hotspot climatico dove il riscaldamento globale corre a doppia velocità rispetto al resto del Mondo. Più caldo sì, ma anche più eventi meteo estremi come siccità, alluvioni e grandinate. Questa ricerca climatica serve proprio a prendere consapevolezza di quello che sta succedendo al clima del nostro Paese, analizzando il passato possiamo capire cosa aspettarci per il futuro…il nuovo clima del XXI secolo è appena iniziato”.

Vediamo allora la classifica delle dieci città in Italia con il clima migliore stando a questo report, con nessun grande centro dello Stivale che è entrato a far parte di questa speciale top 10.

Clima: le migliori 10 città in Italia

L’Indice di Vivibilità Climatica ha effettuato una sorta di radiografia a tutte le città capoluogo di Provincia in Italia, assegnando a ogni località un punteggio per ciascun dei diciassette indicatori che sono stati presi in considerazione.

Questa è la classifica delle 10 città italiane con il miglior clima stando all’Indice di Vivibilità Climatica 2024.

Imperia - 999 punti

- 999 punti Biella - 991 punti

- 991 punti Agrigento - 982 punti

- 982 punti Cuneo - 925 punti

- 925 punti Macerata - 908 punti

- 908 punti Chieti - 897 punti

- 897 punti Catanzaro - 895 punti

- 895 punti Ravenna - 885 punti

- 885 punti Verbania - 871 punti

- 871 punti Perugia - 868 punti

Sarebbe Imperia la città italiana con il miglior clima, seguita da Biella e Agrigento. Nelle prime dieci posizioni di questa classifica ci sono località distribuite in tutta Italia: Nord, Centro, Sud e anche Isole.

Questi sono i punteggi delle prime cinque città con il clima migliore in Italia stando ai vari indicatori presi in esame.

Per quanto riguarda la voce caldo estremo in testa c’è Firenze con “ben 34 giorni in cui la temperatura massima ha superato i 35°C”, mentre la Sicilia occupa le prime quattro posizioni per il numero di notti tropicali con temperature superiori ai 20°C: Trapani, Palermo, Siracusa e Catania.

La città più piovosa d’Italia nel 2023 invece sarebbe stata Gorizia seguita da Massa e Trieste, con quelle più fredde - maggior numero di giorni di gelo ovvero con temperature sotto lo zero - che invece sono state Cuneo, Bolzano e Belluno.