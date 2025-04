La classifica delle città con il clima migliore (e peggiore) in Italia

Qual è la città in Italia con il clima migliore? Come ogni anno hanno provato a rispondere a questa domanda iLMeteo.it e il Corriere della Sera che, a fine marzo 2025, hanno presentato la loro ultima edizione dell’Indice di Vivibilità Climatica.

Si tratta di un complesso studio riguardante il clima in Italia che si avvale di 17 parametri tra i quali temperatura, pioggia, umidità ed eventi estremi, analizzando qualcosa come 402 milioni di dati.

L’indice così ha analizzato tutti i capoluoghi di provincia nostrani, stilando poi una vera e propria classifica delle città con il clima migliore in Italia nel 2024.

Si deve partire però da un triste primato: il 2024 è stato l’anno più caldo di sempre in Italia, con una temperatura media di 1,36 °C superiore ai valori climatici di riferimento 1991-2020, con picchi di +1,63 °C al Centro-Sud.

Vediamo allora nel dettaglio la classifica delle dieci città in Italia con il clima migliore stando a questo report, dando uno sguardo anche a quelle che al contrario avrebbero il clima peggiore.

Le 10 città con il clima migliore in Italia

L’Indice di Vivibilità Climatica ha effettuato una sorta di radiografia a tutte le città capoluogo di Provincia in Italia, assegnando a ogni località un punteggio per ciascun dei diciassette indicatori che sono stati presi in considerazione.

Questa è la classifica delle 10 città italiane con il miglior clima stando all’Indice di Vivibilità Climatica relativo al 2024.

Cagliari - 715 punti

- 715 punti Napoli - 714 punti

- 714 punti Salerno - 713 punti

- 713 punti Brindisi - 712 punti

- 712 punti Agrigento - 711 punti

- 711 punti Barletta - 700 punti

- 700 punti Biella - 700 punti

- 700 punti Catanzaro - 696 punti

- 696 punti Reggio Calabria - 695 punti

- 695 punti Vibo Valentia - 693 punti

Sarebbe Cagliari la città italiana con il miglior clima, seguita da Napoli e Salerno, per un netto dominio delle città del Sud visto che l’unica eccezione in questa top ten è quella di Biella.

Lo scorso anno lo scettro della città con il miglior clima in Italia era stato assegnato a Imperia, che quest’anno invece è scesa all’11mo posto a causa di giornate molto afose, ma in generale a peggiorare sono state quasi tutte le città del Nord.

Per la classifica infatti la città con il clima peggiore in Italia è Brescia con soli 385 punti, con Vicenza e Bolzano a completare questo spiacevole podio.

Per quanto riguarda la voce caldo estremo in testa c’è Cremona con ben 58 giorni in cui la temperatura massima ha superato i 35°C, mentre a Reggio Calabria invece si sono registrate 129 notti tropicali, cioè con temperature mai sotto i 20°C.

Per quanto riguarda le grandi città a Milano è come se l’inverno fosse sparito, con soli 24 giorni di gelo - quando la temperatura minima è uguale o inferiore a zero gradi - contro una media trentennale di 47, facendo registrare anche un record per quanto riguarda la pioggia.

Roma invece si colloca al 68mo posto guadagnando 25 posizioni rispetto l’anno precedente, grazie ai pochi eventi estremi registrati e all’accettabile numero di giorni annui di comfort climatico, ovvero quando l’umidità resta tutto il giorno nella fascia >=30% e <=75%.