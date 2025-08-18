Cittadinanza e residenza fiscale, cosa cambia per Fisco e tasse?

Cos’è la cittadinanza e come si acquisisce?

La cittadinanza di un individuo determina in quale Stato può esercitare i propri diritti (come quello di voto o l’accesso ai servizi pubblici) e al quale deve rivolgere i propri doveri (fedeltà allo Stato e obbligo a difenderlo, per esempio). La cittadinanza è una sorta di vincolo che lega ogni cittadino al proprio Stato. Si pensi alla guerra: ogni individuo è chiamato a combattere nelle fila dello Stato in cui ha la cittadinanza.

Come si acquisisce la cittadinanza italiana? A stabilirlo è l’articolo 1 della Legge 91 del 5 febbraio 1992. La cittadinanza si acquisisce qualora si sia figli di genitori italiani (anche soltanto di uno) e quando si nasce sul suolo italiano nel caso i genitori siano apolidi, ignoti o se appartengono a uno Stato che non trasmette la cittadinanza in caso di nascita all’estero.

Se si nasce da genitori italiani su suolo estero, quindi, si ha la cittadinanza italiana. Se si nasce da genitori entrambi stranieri su suolo italiano si ha la cittadinanza solo nei casi sopra descritti.

La cittadinanza italiana si acquisisce anche in altri modi:

per filiazione : per i minori è automatico, per i maggiorenni facoltativo, ma la scelta va fatta entro un anno dal compimento della maggiore età;

: per i minori è automatico, per i maggiorenni facoltativo, ma la scelta va fatta entro un anno dal compimento della maggiore età; per matrimonio con un cittadino italiano, ma solo se si rispettano determinati requisiti;

con un cittadino italiano, ma solo se si rispettano determinati requisiti; per naturalizzazione se si ha la residenza in Italia per almeno 10 anni.

La cittadinanza è uno status permanente e non cambia nel corso degli anni, anche se si va a vivere in un altro Paese.