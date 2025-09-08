Una cittadina di appena 250 abitanti accoglie fino a 800.000 turisti all’anno, ma è stanca di farlo

Il turismo è un grande motore delle economie e motivo di orgoglio per i Paesi, ma comporta anche innegabili disagi per gli abitanti. Il flusso di turisti trascina il sostentamento di molte città, ma quando è incontrollato e mal gestito ha un prezzo davvero caro per residenti e amministrazioni. C’è la questione della mobilità, tra traffico, collasso della rete di trasporto pubblico, folle nei luoghi di interesse che i cittadini devono attraversare abitualmente per le incombenze quotidiane. Ci sono i rischi legati alla sicurezza, all’inquinamento e alla preservazione del patrimonio accentuati dal transito di molte persone e, tutt’altro che irrilevanti, le ripercussioni economiche. Il problema principale per i residenti sono le case, difficili da trovare e sempre più care.

Meccanismi che gli italiani, alcuni più di altri, conoscono purtroppo molto bene, come chiunque viva in una località turistica. Per risolvere le criticità non servirebbe allontanare i turisti, ma trovare soluzioni di compromesso che consentano di preservare la qualità della vita degli abitanti. Equilibri fragili e non sempre possibili, come quello che si è creato, non senza fatiche, a Saint-Guilhem-le-Désert.

Questa cittadina francese di appena 250 abitanti accoglie fino a 800.000 turisti di l’anno, ma è stanca di farlo e vedere stravolgere completamente la propria identità. Per questo stanno facendo pressione sul Comune e sfruttando la comunicazione mediatica per rivendicare i propri diritti, e hanno già ottenuto qualche risultato.