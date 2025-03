La Cina sfoggia il dominio delle terre rare con una scoperta da 1 milione di tonnellate

Come investire in borsa?

Una scoperta rivoluzionaria ha consolidato la posizione leader nel settore delle terre rare del “Dragone orientale”.

Secondo il China Geological Survey (CGS), infatti, la Cina ha annunciato di aver scoperto il nuovo giacimento individuato nella provincia sud-occidentale dello Yunnan potrebbe contenere fino a 1,15 milioni di tonnellate di elementi rari come praseodimio, neodimio, disprosio e terbio. Questi materiali sono essenziali per applicazioni che spaziano dai veicoli elettrici alla difesa nazionale, passando per le energie rinnovabili e l’elettronica avanzata.

La scoperta è stata inizialmente riportata dal quotidiano cinese Workers’ Daily e successivamente confermata dal Ministero delle Risorse Naturali cinese. Gli esperti sostengono che si tratti del più grande giacimento di terre rare medie e pesanti mai individuato nel Paese, consolidando ulteriormente il ruolo della Cina come leader assoluto nella produzione e lavorazione di questi minerali critici.

Questo ritrovamento non solo rafforza la catena di approvvigionamento nazionale, ma conferisce a Pechino un ulteriore vantaggio strategico in un settore fondamentale per l’industria globale. Ecco tutto quello che serve sapere a riguardo.

Terre rare, 1,15 milioni di tonnellate in Cina: una scoperta rivoluzionaria La nuova scoperta di terre rare nello Yunnan rappresenta una svolta significativa per l'industria mineraria cinese. Si tratta di un giacimento di tipo ad assorbimento ionico, una tipologia estremamente rara e vantaggiosa dal punto di vista dell'estrazione. I minerali presenti in questo tipo di depositi si concentrano naturalmente sulle superfici argillose, consentendo tecniche di estrazione meno invasive rispetto ai metodi tradizionali. Ciò riduce l'impatto ambientale e migliora l'efficienza dell'estrazione, rendendo questa scoperta particolarmente preziosa. La Cina non trovava un giacimento di questa portata da oltre 50 anni, con l'ultimo ritrovamento significativo risalente al 1969 nella provincia di Jiangxi. L'importanza di questa scoperta è stata sottolineata dallo stesso CGS, che ha evidenziato il ruolo chiave che avrà nel rafforzare la catena di approvvigionamento delle terre rare medie e pesanti. Questi elementi sono meno abbondanti rispetto alle terre rare leggere e risultano essenziali per tecnologie avanzate come batterie ad alte prestazioni, magneti per turbine eoliche e componenti critici per il settore aerospaziale. Gli esperti ritengono che la scoperta sia il risultato delle recenti iniziative governative volte a migliorare l'esplorazione geologica del Paese. Il CGS ha infatti sviluppato una rete nazionale di analisi geochimiche per identificare nuove risorse minerarie e ottimizzare l'estrazione di minerali strategici. Questa metodologia innovativa ha portato alla scoperta dello Yunnan, che potrebbe trasformare il panorama delle terre rare nei prossimi anni.