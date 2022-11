La Cina riprende la politica zero Covid, Shanghai e Pechino sotto restrizioni

Tre anni dopo che il virus Covid-19 è scoppiato dal suo luogo di nascita, la Cina, la nazione sembra essere ancora sotto la stretta morsa della malattia. Mentre il resto del mondo è andato avanti, indifferente alle ancora numerose morti e agli ancora di più casi, la Cina è determinata a combattere la battaglia fino alla fine.

La politica «zero Covid» è la firma del leader cinese Xi Jinping. È, senza dubbio, l’uomo più potente del pianeta dopo aver ottenuto un terzo mandato da Presidente eliminando ogni opposizione. Solo lui può scegliere la strada che prenderà la Cina, e il Covid non ne farà parte.

Anche se l’economia cinese è in difficoltà (essendo in ottima compagnia, in tutta onestà), il governo di Shanghai e Pechino ha emesso nuove restrizioni Covid. Casi montati nelle scorse settimane, raggiungendo una media di oltre 20.000 al giorno. Durante il fine settimana, tre persone sono morte a causa della malattia, le prime da maggio.

Potrebbero sembrare piccole briciole a un occhio occidentale, soprattutto considerando le dimensioni della popolazione cinese. Eppure molti governi locali in Cina hanno deciso di agire.

Pechino ha chiuso musei e parchi. Shanghai ha vietato di recarsi nei centri commerciali e in altri luoghi pubblici entro cinque giorni dall’arrivo, chiudendo i luoghi di intrattenimento in sette distretti della città.

Il distretto di Bayun a Guangzhou (quasi 4 milioni di persone) è andato in lockdown, così come Shijiazhuang (11 milioni di persone). Saranno effettuati test di massa.

“Qualcuno penserà all’economia?!”

Il governo cinese è irremovibile sull’eradicazione completa del Covid dal proprio Paese, indipendentemente dal costo economico. In effetti, la politica zero Covid costa e gli effetti economici iniziano a vedersi.

Le importazioni sono diminuite dello 0,3% su base annua a ottobre, rispetto a un aumento del 6,7% a settembre. Anche la Cina sta importando meno semiconduttori e le loro esportazioni sono diminuite dello 0,7% il mese scorso. Ed è probabile che la situazione continui così.

Un rapporto economico di Oxford afferma che «si aspettano che le autorità cinesi continueranno a perfezionare i controlli Covid nei prossimi mesi, muovendosi verso una riapertura più ampia e completa in seguito».

Alcuni pensano che la politica zero Covid sarà portata avanti almeno fino al marzo del prossimo anno, quando Xi dovrebbe consolidare il suo potere. Altri indicano la fine del 2023.

Fondamentalmente, la politica zero Covid sembra avere un grande impatto sulla popolazione cinese. All’inizio di aprile, durante il blocco completo di Shanghai, video agghiaccianti di urla dai grattacieli della città sono stati diffusi su Internet. Le persone erano affamate, senza accesso a cibo, medicine e talvolta acqua.

Le persone stanno perdendo il lavoro e l’economia è in ritardo. Una volta che la recessione globale, che dovrebbe arrivare il prossimo anno, colpirà la Cina, potrebbe essere un duro colpo.

Articolo pubblicato su Money.it edizione internazionale il 2022-11-22 19:08:16. Titolo originale: China resumes Zero-Covid Policy, Shanghai and Beijing under Restrictions