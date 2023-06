Cina in crisi: tutto quello che c’è da sapere sulla debolezza del dragone

La Cina prosegue nella crescita debole e sotto le stime, mantenendosi di fatto in uno stato di crisi.

La ripresa economica si ulteriormente indebolita a maggio con il rallentamento della produzione industriale e delle vendite al dettaglio, esercitando pressioni sui politici affinché aumentino gli stimoli.

Il dragone è chiamato a lanciare nuove misure per sostenere una ripresa vacillante, ma i timori per il debito e la fuga di capitali favoriranno molto probabilmente interventi mirati a supportare la domanda debole nei settori privato e dei consumatori.

L’attenzione nei confronti della Cina è globale, vista la sua importanza per il commercio mondiale. Il dragone ha perso slancio negli ultimi mesi dopo un iniziale aumento dell’attività nel primo trimestre con la fine delle restrizioni dovute alla pandemia. L’economia deve affrontare una serie di venti contrari, tra cui la debole fiducia delle imprese e dei consumatori, un mercato immobiliare vacillante e il rallentamento della domanda globale di esportazioni.

Tutto quello che c’è da sapere sulla crisi economica cinese.

Cina: la ripresa economica non c’è. I dati.

I nuovi dati pubblicati giovedì dal National Bureau of Statistics hanno rafforzato il pessimismo sulle prospettive di crescita della Cina, mettendo sotto pressione l’obiettivo ufficiale del governo per l’intero anno di un’espansione del 5%, che è già il più basso da decenni.

Le vendite al dettaglio e la produzione industriale hanno deluso le aspettative, aumentando rispettivamente del 12,7% e del 3,5% su base annua a maggio, in calo rispetto al 18,4% e al 5,6% di aprile.

“Non abbiamo visto un ritorno al livello di fiducia prima della pandemia”, ha affermato Julian Evans-Pritchard, economista cinese di Capital Economics, descrivendo la ripresa come “deludente”.

La disoccupazione giovanile ha raggiunto il 20,8%, il livello più alto dal 2018, un ulteriore segno della lotta di Pechino per fornire posti di lavoro sufficienti ai giovani. La disoccupazione complessiva è rimasta stabile al 5,2%.

Il rilascio dei dati ha anche confermato che il vasto settore immobiliare cinese era ancora in difficoltà, più di 18 mesi dopo essere precipitato in crisi a causa del default di Evergrande, lo sviluppatore più indebitato al mondo.

I nuovi inizi di costruzione nei primi cinque mesi del 2023 sono diminuiti del 23% su base annua per superficie. I prezzi delle nuove case sono leggermente aumentati rispetto al mese precedente, ma sono rimasti in calo rispetto al 2022.

L’ufficio statistico cinese ha affermato che la crescita nel secondo trimestre “sarà significativamente più veloce” rispetto al primo, quando l’economia ha aggiunto il 4,5%. Tuttavia, ha avvertito che “il contesto internazionale è ancora complicato e severo” e “le basi per la ripresa economica non sono ancora solide”.

Lo slancio della ripresa dovrebbe rallentare ulteriormente a giugno e luglio quando gli effetti base favorevoli alla riapertura dal blocco dello scorso anno a Shanghai svaniranno, ha scritto Goldman Sachs in una nota di ricerca.

Banca centrale e Governo sotto pressione: svolta di sussidi in Cina?

Le autorità cinesi hanno iniziato ad allentare la politica monetaria nel tentativo di sostenere la crescita, anche se non sono previste misure più ampie fino a quando i massimi leader non terranno una riunione prevista a fine luglio.

La People’s Bank of China ha tagliato il suo tasso di prestito a medio termine, un tasso a un anno che influenza i costi di finanziamento delle banche, dal 2,75% al ​​2,65%. Non solo, le più grandi banche commerciali cinesi la scorsa settimana hanno diminuito i tassi sui depositi. Martedì, la banca centrale ha anche tagliato il tasso di riacquisto inverso a sette giorni di 10 punti base, dal 2% all′1,9%.

Gli economisti prevedono che i politici cinesi dovranno lanciare un maggiore sostegno nei prossimi mesi, che va dal finanziamento delle infrastrutture all’assistenza ai governi locali, che hanno sostenuto molti dei costi del regime cinese zero-Covid di tre anni e hanno fatto molto affidamento sullo sviluppo immobiliare per le entrate.

“Alla fine avranno bisogno di usare tutte le leve della borsa politica per far girare l’economia”, ha detto Rob Carnell, responsabile della ricerca Asia-Pacifico per ING. Ha aggiunto che ciò potrebbe comprendere mosse di politica fiscale e monetaria e l’uso di un renminbi più debole per incoraggiare le esportazioni.

Tuttavia, secondo alcune analisi, i responsabili politici saranno diffidenti nei confronti di misure di sostegno aggressive per la proprietà, riluttanti ad alimentare investimenti immobiliari speculativi, soprattutto nelle grandi città, dopo il massiccio eccesso di offerta nel settore.

È probabile che i governi locali accelereranno l’emissione di obbligazioni nei prossimi mesi per finanziare progetti infrastrutturali e le autorità potrebbero fornire maggiore sostegno ai consumatori, in particolare per gli acquisti di automobili ed elettrodomestici, hanno affermato esperti politici sulla Cina.

Tuttavia, con l’onere del debito cinese quasi tre volte il suo prodotto interno lordo, ci sarà un margine limitato per stimolare la spesa per le infrastrutture, in un copione che Pechino ha utilizzato per contrastare le recessioni economiche dalla crisi del 2008-09.

C’è da dire che il governo ha dato la priorità a una ripresa dei consumi quest’anno, ma finora non ha erogato sussidi su larga scala per i consumatori.

Sostenere le imprese depresse del settore privato, che rappresentano il 60% della produzione economica e l’80% dell’occupazione urbana, sarà essenziale per aumentare redditi, posti di lavoro e consumi, hanno affermato esperti ed analisti.

“Dovremmo adottare misure concrete per aumentare la fiducia delle imprese private”, ha sottolineato Jia Kang, ex capo del think tank del ministero delle finanze che gestisce la China Academy of New Supply-Side Economics.

Steve Cochrane, capo economista dell’area Asia-Pacifico presso Moody’s Investor Services, ha commentato: “Ci devono essere alcune misure politiche aggressive ma molto mirate per far andare avanti l’economia”, indicando un intervento politico che “o si concentri molto nettamente sulla spesa dei consumatori. . . o fare qualcosa con la disoccupazione giovanile”.

Le sfide per la Cina sono molte. La sua ripresa economica è osservata e attesa più che mai e da tutta l’economia globale.