Chiede di levare due ingredienti dalla sua pizza. Nello scontrino la sorpresa: deve pagare di più

Di solito, quando ci si reca in pizzeria o al ristorante e si chiede la cortesia di rimuovere uno o più ingredienti dal piatto scelto, la prassi vuole che il gestore scali dal conto finale il costo degli ingredienti non consumati. Può capitare che invece non effettui alcuna rimozione facendo comunque pagare il prezzo pieno indicato a menù, ma difficilmente ci si immagina di dover pagare addirittura un extra per l’eliminazione di un ingrediente.

La spiacevole disavventura (poi chiarita, ndr) è capitata a Elena Di Liddo, nuotatrice italiana vincitrice di numerose medaglie tra Giochi del Mediterraneo e Universiadi. Circa tre settimane fa Elena si trovava in Puglia, a Bisceglie, sua città natale, in vacanza. È andata a cena in una rinomata pizzeria della zona e ha chiesto di togliere dalla pizza i pomodorini più l’aggiunta di mozzarella senza lattosio. Alla fine, sul conto ha trovato un sovrapprezzo di 3 euro: 1,50 per la mozzarella senza lattosio (costo aggiuntivo che quasi tutte le pizzerie applicano per questa tipologia, ndr) e 1,50 per la rimozione dei pomodorini.

La Di Liddo ha denunciato l’accaduto sui propri social e la foto dello scontrino è diventata immediatamente virale. «Da Napoli in su, se prendi un caffè al bar ti fanno pagare il bicchiere d’acqua, il meridionale rimane un attimo scosso da un gesto che per noi è quasi scontato. E stiamo parlando di acqua. Ma sedermi in una pizzeria a Bisceglie e pagare 1,50 euro per qualcosa che non ho neppure mangiato, in questo caso dei pomodorini tolti dalla pizza, è davvero triste e a tratti vergognoso. Al limite del legale?», ha scritto ricevendo moltissimi commenti di sostegno, perché non è normale pagare per ciò che non si è consumato.