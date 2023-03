Chi è Chiara Braga? Biografia, stipendio e reddito della capogruppo del Pd alla Camera

Chi è Chiara Braga? Una domanda questa che in molti si saranno fatti quando è stato ufficializzato il suo nuovo incarico di capogruppo del Partito Democratico alla Camera, con il nuovo corso dei dem targato Elly Schlein che poi ha indicato l’ex ministro Francesco Boccia al Senato.

Nonostante la pur giovane età - è una classe 1979 - Chiara Braga non è assolutamente una novellina della politica, visto che quella appena iniziata è la sua quarta legislatura consecutiva in Parlamento.

Negli anni così è riuscita sempre a districarsi nelle tante turbolenze che hanno scosso il Pd, venendo indicata da Matteo Renzi nel 2013 responsabile ambiente all’interno dell’ufficio di segreteria nazionale del partito, segreteria nazionale del partito nel 2019 da Nicola Zingaretti e, per ultimo, capogruppo alla Camera da Elly Schlein si vocifera in quota della corrente che fa capo a Dario Franceschini.

Vediamo allora quanto guadagna Chiara Braga, dando uno sguardo allo stipendio percepito, alle sue ultime dichiarazioni dei redditi e alla biografia della nuova capogruppo alla Camera del Pd.

Pd: la biografia di Chiara Braga

Nome: Chiara Braga

Data di nascita: 2 settembre 1979

Luogo: Como

Famiglia: nubile

Istruzione: laurea in Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale al Politecnico di Milano

Lavoro: tecnico urbanista

Partito: Partito Democratico

Ruolo: capogruppo alla Camera del Pd

Stipendio e reddito

Chiara Braga è alla sua quarta legislatura alla Camera. In qualità di deputata ha diritto a un’indennità netta di 5.000 euro al mese più una diaria di 3.503,11 e un rimborso per spese di mandato pari a 3.690 euro. A questi si aggiungono 1.200 euro annui di rimborsi telefonici e da 3.323,70 fino a 3.995,10 euro ogni tre mesi per i trasporti.

Lo stipendio mensile così dovrebbe essere di 13.971,35 euro, con deputati e senatori hanno diritto poi anche a un assegno di fine mandato che è pari all’80% dell’importo mensile lordo dell’indennità moltiplicato per il numero degli anni di mandato effettivo.

Per quanto riguarda il reddito, nella sua ultima dichiarazione dei redditi - quella del 2022 che si riferisce al 2021 come periodo di imposta - il reddito complessivo dichiarato è stato di 98.471 euro, una cifra in linea con quanto dichiarato anche negli anni precedenti.