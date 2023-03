Quanto guadagna Francesco Boccia? Stipendio e biografia del capogrupo al Senato del Pd

Francesco Boccia è il nuovo capogruppo al Senato del Partito Democratico. Dopo un lungo braccio di ferro, alla fine l’ex ministro è riuscito a spuntarla forte del sostegno di Elly Schlein di cui è stato il coordinatore politico della mozione presentata in occasione delle vittoriose primarie per la segreteria.

Boccia così si conferma essere come uno degli esponenti più in vista del Pd, avendo “puntato” sul cavallo giusto alle primarie nonostante i sondaggi della vigilia indicassero Schlein in svantaggio rispetto a Bonaccini.

Dopo aver abbandonato la carriera accademica per dedicarsi a tempo pieno alla politica, Francesco Boccia ha avuto anche un ruolo di rilievo nel duro periodo della pandemia visto che in quel periodo ha ricoperto l’incarico di ministro degli Affari Regionali nel secondo governo Conte.

Diamo uno sguardo allora alla biografia di Francesco Boccia, soffermandoci in particolare sullo stipendio attualmente percepito dal capogruppo al Senato del Partito Democratico e sulle dichiarazioni dei redditi presentate.

La biografia di Francesco Boccia

Nome: Francesco Boccia

Data di nascita: 18 marzo 1968

Luogo: Bisceglie (BAT)

Famiglia: ha tre figli, due nati da una precedente relazione e una dalla sua attuale moglie Nunzia De Girolamo, ex deputata di Forza Italia

Istruzione: laurea in Scienze Politiche

Lavoro: docente universitario

Partito: Partito Democratico

Ruolo: capogruppo al Senato del Pd

La carriera politica

Il Partito Democratico “lo devo rivoltare dalla testa ai piedi”. Con queste parole pronunciate durante un video pubblicato sui social, il deputato aveva annunciato la sua intenzione di candidarsi alle ultime primarie per la segreteria dem poi vinte da Nicola Zingaretti

Nato a Bisceglie nel 1968, sposato civilmente con l’ex deputata forzista Nunzia De Girolamo, Francesco Boccia è un docente universitario specializzato in economia, tanto che nella scorsa legislatura è stato il presidente della commissione Bilancio della Camera.

Dopo essere stato assessore all’Economia a Bari, nel 2008 è entrato in Parlamento tra le fila del Partito Democratico venendo poi sempre rieletto alla Camera. Anche per la sua provenienza, è considerato molto vicino alla corrente che fa capo al governatore della Puglia Michele Emiliano.

Con l’avvento di Zingaretti alla guida del PD, da lui sostenuto poi nella Direzione Nazionale, Boccia è stato nominato Responsabile Economia e società digitale del Partito Democratico.

Dopo la nascita del governo Movimento 5 Stelle-Partito Democratico, Francesco Boccia è stato quindi scelto per guidare il Ministero degli Affari Regionali, gestendo così il rapporto con le Regioni durante il difficile momento dell’emergenza coronavirus.

Alle elezioni politiche del 2022, dopo tre legislature passate alla Camera è stato eletto al Senato in quanto capolista del Pd in Puglia, venendo poi nominato capogruppo a Palazzo Madama a seguito dell’approdo di Elly Schlein alla guida del partito.

Lo stipendio e le dichiarazioni dei redditi

Francesco Boccia è al suo quarto mandato in Parlamento. Quando è stato ministro per gli Affari Regionali per effetto di una norma introdotta dal governo Letta non ha ricevuto un doppio stipendio ma soltanto quello da deputato.

Facendo un rapido calcolo e senza considerare le eventuali indennità di funzione, i componenti del Senato guadagnano ogni mese uno stipendio da 14.634,89 euro contro i 13.971,35 euro percepiti dai deputati.

Deputati e senatori hanno diritto poi anche a un assegno di fine mandato, che è pari all’80% dell’importo mensile lordo dell’indennità moltiplicato per il numero degli anni di mandato effettivo.

Per quanto riguarda il reddito, nella sua ultima dichiarazione dei redditi pubblicata sul sito del Senato, quella del 2022 che si riferisce al 2021 com periodo di imposta quando era deputato, il reddito complessivo dichiarato è stato di 119.474 euro.

Dichiarazione dei redditi Boccia 2022 Fonte Senato

Nella sua dichiarazione dei redditi del 2020, che si rifà al 2019 come periodo d’imposta, il reddito complessivo dichiarato è stato di 113.260 euro. Una cifra inferiore ai 140.739 della dichiarazione 2018.

Dichiarazione redditi Boccia 2018 La dichiarazione dei redditi 2018 di Francesco Boccia

Dichiarazione redditi Boccia 2020 La dichiarazione dei redditi 2020 di Francesco Boccia

Nella sua dichiarazione dei redditi 2008 invece, relativa al 2007 l’anno prima della sua entrata in Parlamento, il suo reddito complessivo invece ammontava a 154.584 euro. Da quando è in politica per Boccia i guadagni sono di conseguenza diminuiti.