Chi vincerà la Serie A? Favoriti e quote scommesse per lo Scudetto 23/24

Chi vincerà la Serie A? Questa è la domanda che attanaglia i milioni di tifosi di calcio nel nostro Paese visto che siamo alla vigilia dell’inizio del campionato 2023/2024, con il fischio di inizio della prima giornata previsto per sabato 19 agosto.

Guardando le quote scommesse sembrerebbero esserci quattro favorite per la vittoria dello Scudetto: Inter, Napoli, Juventus e Milan. Più staccati invece i due club capitolini Roma e Lazio, con l’Atalanta invece nei panni dell’outsider.

Nel poker delle pretendenti alla vittoria della Serie A, gli scommettitori al momento sembrerebbero premiare l’Inter che è la grande favorita stando alle quote dei principali bookmakers che operano in Italia.

Del resto i nerazzurri dopo aver visto sfumare la scorsa stagione la Champions League in finale, quest’anno non si sono nascosti nel dichiarare che l’obiettivo principale è la vittoria dello Scudetto oltre al ben figurare in Europa.

Chi invece non parteciperà alle Coppe europee è la Juventus che così potrà concentrarsi esclusivamente sulla Serie A; non vanno però dimenticati i campioni in carica del Napoli e il Milan che, dopo aver ceduto Sandro Tonali al Newcastle, si è scatenato sul mercato rifacendo totalmente il look a centrocampo e attacco.

Vediamo allora alla vigilia dell’inizio della Serie A chi potrebbe essere il vincitore del campionato stando alle quote antepost di quattro dei principali siti di scommesse presenti nel nostro Paese.

Vincitore Serie A: le quote scommesse

Alla vigilia dell’inizio del campionato 2023/2024, queste sono le quote scommesse antepost aggiornate a giovedì 17 agosto* per quanto riguarda il vincitore finale della Serie A.

Squadra Snai Sisal Eurobet Goldbet Inter 3.00 3.00 2.75 3.00 Napoli 4.50 4.50 3.50 4.50 Milan 4.50 4.00 5.00 5.00 Juventus 4.50 4.00 5.00 4.50 Roma 12.00 12.00 12.00 12.00 Lazio 15.00 16.00 16.00 15.00 Atalanta 33.00 33.00 25.00 35.00 Fiorentina 100.00 100.00 101.00 100.00 Monza 100.00 200.00 351.00 200.00 Torino 250.00 500.00 251.00 200.00 Sassuolo 250.00 500.00 401.00 250.00 Bologna 500.00 500.00 351.00 500.00 Udinese 500.00 500.00 501.00 500.00 Genoa 1000.00 1000.00 851.00 1000.00 Salernitana 1000.00 1000.00 851.00 1000.00 Empoli 1000.00 1000.00 701.00 1000.00 Lecce 1000.00 1000.00 1001.00 1000.00 Cagliari 1000.00 1000.00 1001.00 1000.00 Verona 1000.00 1000.00 851.00 1500.00 Frosinone 1000.00 1000.00 1001.00 2500.00

*Le quote sono soggette a variazioni

Gli scommettitori hanno indicato l’Inter come la netta favorita per la vittoria della Scudetto, con i nerazzurri che si sono fatti preferire al Napoli campione d’Italia, al rinnovato Milan e alla Juventus che senza le Coppe punterà tutto sul campionato.

Con il calciomercato ancora aperto e con i petroldollari dell’Arabia Saudita che tentano i nostri migliori calciatori, da qui a settembre i valori delle squadre della nostra Serie A potrebbero variare specie nel caso di addii clamorosi.