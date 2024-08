Chi vince la Serie A? Quote scommesse, Inter favorita su Juve e Napoli per lo Scudetto

Chi vince la Serie A? A pochi giorni dall’inizio del nostro massimo campionato di calcio, questa è la domanda che serpeggia non solo tra i tifosi, ma anche tra gli amanti delle scommesse pronti a fare le loro puntate.

Guardando le quote scommesse appare esserci una grande favorita: l’Inter fresca vincitrice dell’ultimo Scudetto che, dopo essersi cucita al petto la seconda stella, punta ora a conquistare il suo secondo titolo consecutivo.

Per gli scommettitori anche la Juventus avrebbe buone chance di vincere la prossima Serie A, mentre sembrerebbe intrigare pure il nuovo Napoli targato Antonio Conte che avrà il vantaggio di non dovere giocare quest’anno le Coppe europee.

Fuori dal podio dei favoriti per la vittoria della Serie A 2024/2025 c’è il Milan, anche se i rossoneri - al pari della Juventus - sono molto attivi sul mercato e dovrebbero puntellare la propria rosa prima della fine delle trattative fissata per la fine di agosto.

Vediamo allora nel dettaglio le quote scommesse per la vittoria della Serie A, dando uno sguardo a quali sono le grandi favorite per lo Scudetto e chi, invece, potrebbero essere delle interessanti sorprese.

Vincente Serie A 24/25: le quote scommesse

Scommettere su un evento sportivo ormai è diventata un’abitudine per gli italiani, con il betting che ormai rappresenta un’affermata realtà anche a livello commerciale.

Diamo uno sguardo allora a quelle che sarebbero le quote di Snai - aggiornate al 14 agosto - del vincente della Serie A 2024/2025.

INTER - 1.75

JUVENTUS - 4.5

NAPOLI - 5.5

MILAN - 7.5

ATALANTA - 20

ROMA - 25

LAZIO - 50

FIORENTINA - 100

BOLOGNA - 100

MONZA - 350

COMO - 350

GENOA - 350

TORINO - 350

CAGLIARI - 500

EMPOLI - 500

VERONA - 500

PARMA - 500

UDINESE - 500

LECCE - 500

VENEZIA - 500

Gli scommettitori non sembrerebbero avere dubbi nel puntare sull’Inter per la vittoria della Serie A. I campioni d’Italia in carica del resto hanno mantenuto la squadra della scorsa stagione inserendo al tempo stesso alcuni tasselli di esperienza e assoluta affidabilità.

Attenzione però alla Juventus che, dopo aver preso come allenatore l’emergente Thiago Motta, non si sta risparmiando in sede di calciomercato al pari del Milan: entrambe le compagini però non possono contare su un impianto ben rodato come quello dei nerazzurri.

Bassa la quota del Napoli, con gli scommettitori che sembrerebbero avere fiducia negli azzurri nonostante Antonio Conte abbia invocato i rinforzi promessi dal patron Aurelio de Laurentiis.

Piccola curiosità: la quota dell’Atalanta come vincente della Serie A è più bassa di quella di Roma e Lazio, segno di come gli orobici ormai siano da considerare a tutti gli effetti tra le big del nostro campionato.

