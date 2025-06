Chi sono gli uomini più potenti al mondo

Tutti i casi in cui l’Agenzia delle Entrate controlla i tuoi bonifici

Chi sono le persone più potenti al mondo? Può sembrare strano, ma incrociando i dati delle varie classifiche stilate da diverse riviste autorevoli in testa a questa speciale graduatoria non ci sarebbe un politico.

Per prima cosa occorre chiarire che il concetto di persone più potenti al mondo si riferisce a individui che esercitano un’influenza eccezionale su larga scala in ambiti come politica, economia, tecnologia e cultura, senza dimenticare il potere militare.

Non esiste una sola definizione, ma le classifiche come quelle di Forbes, Time o Fortune, valutano di solito una combinazione di fattori chiave.

In base a questo al 2025 la persona più potente al mondo sarebbe Elon Musk, con il magnate sudafricano che farebbe meglio del presidente cinese Xi Jinping e di quello americano Donald Trump.

