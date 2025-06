I 50 migliori ospedali al mondo nel 2025

Esiste una classifica per ogni cosa, anche per i migliori ospedali al mondo. Che siano enti pubblici o privati, nazionali o internazionali, tutti gli anni ci troviamo di fronte a diverse valutazioni dei nosocomi, in base a differenti tipologie di analisi e report.

La più famosa è sicuramente quella firmata da Newsweek, in collaborazione con Statista, che si aggiorna annualmente con quelli che sono i fiori all’occhiello dell’assistenza medica mondiale. Una visione planetaria nella quale, come vedremo, c’è anche l’Italia.

La classifica dei migliori ospedali al mondo: la ricerca di Newsweek e Statista

La scelta della struttura sanitaria più adeguata per sé o per un proprio familiare rappresenta una delle decisioni più delicate e rilevanti in assoluto. In questo contesto, la rivista Newsweek, in collaborazione con la società internazionale di analisi Statista, elabora ogni anno la classifica generale dei migliori ospedali del mondo - iniziativa avviata nel 2019.

L’edizione attuale include un’analisi dettagliata di 2.400 ospedali distribuiti in 30 Paesi. Per la prima volta, sono stati inclusi anche Cile e Malesia, insieme agli Stati Uniti, alla maggior parte dei Paesi dell’Europa occidentale e della Scandinavia, a dieci nazioni asiatiche, all’Australia e ad altri Stati del continente americano.

La graduatoria non si limita a una suddivisione nazionale: è infatti presente un elenco globale dei 250 migliori ospedali al mondo, con particolare attenzione ai primi 10, distintisi per l’impiego innovativo dell’intelligenza artificiale nella ricerca e nell’assistenza clinica.

La metodologia adottata per la valutazione si basa su un’indagine online che ha coinvolto oltre 85.000 professionisti del settore sanitario, integrata da dati pubblici raccolti attraverso sondaggi tra pazienti, i quali hanno espresso il proprio grado di soddisfazione in merito alle cure ricevute. Ulteriori criteri comprendono indicatori come l’igiene, il rapporto numerico tra personale medico e pazienti e l’adozione delle PROMs (Patient Reported Outcome Measures), questionari standardizzati che rilevano direttamente dai pazienti la percezione dei risultati clinici.

La classifica stilata da Newsweek e Statista si conferma, dunque, uno strumento autorevole per orientare pazienti, famiglie e decisori sanitari nella valutazione dell’eccellenza ospedaliera a livello internazionale.