Il crollo di Amplifon potrebbe segnalare un cambio epocale

Si parlava di crisi del settore sanitario, e in molti pensavano al segmento pharma, tra brevetti scaduti e margini sotto pressione. Ma chi si sarebbe aspettato un tonfo di oltre il 20-25% su un’azione come Amplifon, una delle blue chip italiane più amate dal mercato? Il titolo, simbolo dell’eccellenza tricolore nel mondo, ha deluso le attese, facendo tremare l’intero comparto. E non si tratta solo di conti trimestrali inferiori alle previsioni, anche se questo c’è, ma di qualcosa di più profondo: una crisi di fiducia verso un’intera industria, come testimoniano anche i recenti cali di Diasorin e Recordati.

