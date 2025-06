La sanità in Italia è ricca di diversi poli di eccellenza, anche di fama mondiale. A certificarlo è la classifica dei migliori ospedali italiani nel 2025, stilata da Newsweek, in collaborazione con la società di analisi Statista, che pubblica ogni anno la graduatoria dei nosocomi mondiali, una ricerca avviata nel 2019 che si è rapidamente affermata come punto di riferimento internazionale.

Quest’anno, il World’s Best Hospitals prende in esame 2.400 strutture sanitarie distribuite in 30 Paesi, tra cui l’Italia, e vede per la prima volta la partecipazione anche di Cile e Malesia. L’obiettivo non è solo quello di confrontare accoglienza e assistenza a livello globale, ma anche di offrire ai cittadini uno strumento utile per orientarsi nella sanità del proprio Paese.

La valutazione degli ospedali si basa su una metodologia rigorosa, che unisce opinioni di oltre 85.000 professionisti della salute – tra medici, manager e operatori sanitari – con dati pubblici derivati da sondaggi rivolti ai pazienti dimessi, i quali valutano la propria esperienza complessiva. A questi si aggiungono indicatori oggettivi, come il livello di igiene, il rapporto tra numero di medici e pazienti, e l’utilizzo dei PROMs (Patient Reported Outcome Measures), questionari standardizzati compilati dai pazienti per misurare l’efficacia delle cure ricevute.

Per l’Italia, questa classifica rappresenta uno specchio affidabile dell’eccellenza ospedaliera diffusa sul territorio, utile non solo ai cittadini ma anche ai professionisti del settore e ai decisori pubblici. In un’epoca in cui il sistema sanitario globale genera oltre 4.240 miliardi di dollari all’anno, strumenti basati su dati oggettivi e comparabili sono essenziali per garantire qualità, trasparenza e fiducia.

I 50 migliori ospedali in Italia nel 2025 Arriviamo alla classifica. Tra i 2.400 nosocomi analizzati - e presenti in graduatoria - ce ne sono 140 italiani, elencati per punteggio. Ecco i top 50. Posizione Ospedale Punteggio (su 100) Città 1 Policlinico Universitario A. Gemelli 93.57 Roma 2 Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 89.89 Milano 3 IRCCS Ospedale San Raffaele - Gruppo San Donato 89.03 Milano 4 Istituto Clinico Humanitas 88.98 Rozzano 5 Policlinico Sant'Orsola-Malpighi 87.13 Bologna 6 Azienda ospedaliera universitaria integrata Verona 80.48 Verona 7 Ospedale Policlinico San Matteo 80.42 Pavia 8 Azienda Ospedaliera di Padova 79.64 Padova 9 Ospedale Papa Giovanni XXIII 78.56 Bergamo 10 Presidio Ospedaliero Molinette - A.O.U. Città della Salute e della Scienza 78.11 Torino 11 Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi 78.03 Firenze 12 Presidio Ospedaliero Spedali Civili di Brescia 77.84 Brescia 13 Azienda Ospedaliera-Universitaria Sant'Andrea 77.78 Roma 14 IRCCS Arcispedale Santa Maria Nuova 77.72 Reggio Emilia 15 AOU Policlinico di Modena 77.36 Modena 16 Ospedale Sacro Cuore Don Calabria 77.01 Negrar di Valpolicella 17 Ospedale di Bolzano 76.63 Bolzano 18 IRCCS Ospedale San Raffaele Turro - Gruppo San Donato 76.59 Milano 19 Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi 76.58 Varese 20 Ospedale di Parma 76.52 Parma 21 Ospedale dell'Angelo 75.99 Venezia 22 Presidio Ospedaliero Santa Chiara 75.77 Trento 23 Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano 75.66 Torino 24 Ospedale Civile di Baggiovara 75.46 Modena 25 Ospedale San Martino di Genova 75.40 Genova 26 IRCCS San Gerardo 75.38 Monza 27 Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana 75.37 Pisa 28 Ospedale Maggiore C.A. Pizzardi 75.30 Bologna 29 Ospedale San Donato 75.24 Arezzo 30 Istituto Clinico Scientifico Maugeri - Pavia 75.05 Pavia 31 Ospedale Luigi Sacco 75.03 Milano 32 Policlinico Umberto I 74.99 Roma 33 Ospedale P. Pederzoli 74.98 Peschiera del Garda 34 AOU Santa Maria della Misericordia 74.97 Udine 35 Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza 74.95 San Giovanni Rotondo 36 Consorziale Policlinico di Bari 74.94 Bari 37 Clinica San Francesco 74.92 Verona 38 Ospedale Maggiore Policlinico 74.90 Milano 39 Azienda Ospedaliera di Perugia 74.85 Perugia 40 Fondazione Policlinico Tor Vergata 74.72 Roma 41 Ospedale di Treviso 74.68 Treviso 42 Arcispedale Sant'Anna 74.63 Ferrara 43 Ospedale San Giovanni Bosco di Torino 74.59 Torino 44 AOU Federico II di Napoli 74.53 Napoli 45 Ospedale di Pordenone - Santa Maria degli Angeli 74.39 Pordenone 46 AOU Ospedali Riuniti Ancona Umberto I 74.31 Ancona 47 Presidio Ospedaliero Alessandro Manzoni 74.23 Lecco 48 Ospedale Morgagni e Pierantoni 74.21 Forlì 49 IRCCS Policlinico San Donato - Gruppo San Donato 74.14 San Donato Milanese 50 Ospedale Mater Salutis di Legnago 74.09 Legnago Per scoprire tutti gli altri ospedali in classifica, si può consultare il sito ufficiale del World's Best Hospitals.

Dove si trovano i migliori ospedali italiani? Qualche dato per capire Quando si parla di sanità italiana, spesso il dibattito si concentra sulle criticità del sistema. Tuttavia, la classifica 2025 dei migliori ospedali italiani dimostra che nel nostro Paese esistono centri di eccellenza medica capaci di competere a livello internazionale. Analizzando i dati, emerge un quadro interessante e ricco di spunti. Al primo posto troviamo il Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma, con un punteggio del 93,57: una struttura che si conferma punto di riferimento nazionale per ricerca, formazione e assistenza. Subito dopo, due ospedali milanesi di fama consolidata: il Niguarda (89,89) e l’Ospedale San Raffaele - Gruppo San Donato (89,03). Milano, infatti, è la città più rappresentata in classifica, con ben cinque strutture tra le prime cinquanta: un dato che testimonia la centralità del capoluogo lombardo nella sanità italiana. Anche Roma è ben posizionata con quattro ospedali in classifica, tra cui il Policlinico Umberto I e il Sant’Andrea. A livello regionale, la Lombardia guida il gruppo con 11 ospedali, seguita dall’Emilia-Romagna con 9 e dal Lazio con 6. Non mancano eccellenze distribuite su tutto il territorio: dal Sacro Cuore Don Calabria di Negrar di Valpolicella (VR), primo tra le strutture private non universitarie, all’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, nel foggiano. Anche città meno note nel panorama sanitario, come Legnago, Pordenone, Lecco e Forlì, figurano in classifica, segno che la qualità dell’assistenza non è prerogativa esclusiva delle grandi metropoli.