Chi sono i calciatori coinvolti nelle scommesse: dalle chat di Fagioli a Corona, facciamo chiarezza

Chi sono i calciatori coinvolti nelle scommesse confermati dalle chat di Fagioli? Una domanda questa che sta attanagliando il mondo del calcio italico in tutti i livelli: dai dirigenti ai giocatori fino ai tifosi, come sempre l’anello debole di questo pallone sempre più business malato e sempre meno sport.

Al momento sono tre i calciatori indagati dalla Procura di Torino: Nicolò Fagioli, Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo. Nel dettaglio il’accusa sarebbe di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa. A muoversi è anche la Procura della Figc con la pena minima che è la squalifica di 3 anni.

Questo è un punto chiave: a differenza delle precedenti indagini sul calcioscommesse in Italia, questa volta non ci sarebbero partite truccate ma dei calciatori che avrebbero fatto delle puntate come fanno milioni di scommettitori ogni settimana.

Il loro coinvolgimento in questa indagine sulle scommesse via siti illegali è stato anticipato da Fabrizio Corona, che poi ha fatto il nome anche di Nicola Zalewski della Roma che però al momento non è indagato.

“ Dirò tutto al programma di Nunzia De Girolamo - ha dichiarato Fabrizio Corona a Radio Radio alcuni giorni fa in merito alla sua presenza al programma Rai -, sul calcio scommesse ho fatto una grande inchiesta e lo vedrete, presenterò le prove dopo la partita dell’Italia. Farò arrivare ‘Avanti popolo’ al 15%”.

Vediamo allora cosa è emerso dalle chat del telefono di Nicolò Fagioli e quali sono le posizioni dei calciatori coinvolti in questa nuova bufera riguardante le scommesse nel mondo del calcio.

Scommesse: chi sono i calciatori nelle chat di Fagioli?

Stando a quanto riportato da La Repubblica, gli inquirenti si sarebbero imbattuti su Nicolò Fagioli monitorando una agenzia di scommesse di Torino che piazzava puntate parallelamente anche tramite piattaforme vietate.

Le chat di Fagioli così avrebbero scoperchiato il vaso di Pandora, con sempre La Repubblica che spiega “sono una decina, c’è un compagno della Juve di seconda fascia”, ma sarebbero coinvolti anche calciatori di Milan, Inter, Cremonese, Roma e Lazio.

Ecco nel dettaglio qual è al momento la posizione dei singoli giocatori i cui nomi sono diventati di dominio pubblico.

Nicolò Fagioli - Ha ammesso di aver scommesso però mai sulla Juve, circostanza che sembrerebbe essere confermata; ha dichiarato che è stato Sandro Tonali a invitarlo a giocare nella piattaforma illegale ma non ha fatto nomi di altri giocatori. Secondo La Repubblica i suoi legali starebbero trovando un accordo con la Federazione per un patteggiamento che dovrebbe portare a 8 mesi di squalifica più altri cinque mesi di pene accessorie.

Sandro Tonali - Anche Sandro Tonali secondo i media sarebbe pronto a collaborare e, se così fosse, anche per lui ci potrebbe essere un patteggiamento simile a quello che i legali di Nicolò Fagioli avrebbero concordato con la Federazione.

Nicolò Zaniolo - Durante l'interrogatorio di Coverciano, come riportato da La Repubblica il ragazzo avrebbe spiegato di aver giocato solo a poker e blackjack, senza mai scommettere sul calcio. Sempre lo stesso quotidiano ha scritto che adesso anche l'ex giocatore della Roma vorrebbe essere sentito il prima possibile sia a Torino sia in Federazione.

Nicola Zalewski - Non è indagato ma il suo nome è stato fatto da Fabrizio Corona. Al Cerbero Podcast la presunta fonte dell'ex fotografo però ha ammesso di aver inventato tutto in merito al calciatore della Roma.

Se da un lato il lavoro degli inquirenti sta andando avanti analizzando i contenuti dei telefonini e dei tablet sequestrati, dall’altro Fabrizio Corona sarebbe pronto a fare altri nomi di calciatori, presidenti e procuratori, che sarebbero coinvolti, dichiarazioni che però devono essere sempre prese con le proverbiali molle.