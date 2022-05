Chi ha vinto tra Johnny Depp e Amber Heard: attesa per la sentenza

Verrà ricordato sicuramente come il processo dell’anno quello tra Johnny Depp e Amber Heard. Milioni di persone da tutto il mondo hanno seguito, chi più e chi con meno interesse, il processo che vede contrapposto Johnny Depp all’ex moglie Amber Heard, con la giuria che deve valutare se da parte dei coniugi c’è stata o meno diffamazione.

Durata sei settimane, decine di testimoni ascoltati come Kate Moss e “Aquaman” Jason Momoa. Diverse le prove raccolte, dai video e registrazioni audio fino ai messaggi di mail e sms.

La domanda è: chi ha vinto il processo tra Johnny Depp e Amber Heard? C’è molta attesa per il verdetto che farà chiarezza tra chi deve pagare a chi e quanto. La richiesta di risarcimento mossa da Johnny Depp ai danni di Amber Heard è di 50 milioni di dollari; l’attrice a sua volta ha chiesto un risarcimento di 100 milioni di dollari, ma sarà la giuria a decidere.

La sentenza potrebbe anche arrivare oggi visto che la giuria è ormai riunita per il verdetto finale, ma è probabile che dovremo attendere ancora qualche giorno per soddisfare la nostra curiosità.

Le ragioni del processo tra Johnny Depp e Amber Heard

Ma per quale motivo Johnny Depp e Amber Heard sono finiti in tribunale? Probabilmente, nonostante le loro deposizioni da giorni sono diventate virali sui social network, tanto da arrivare persino in streaming su Amazon prime video, non tutti sanno qual è la ragione della contesa.

Ebbene, da una parte Johnny Depp ha chiesto un risarcimento danni in quanto lamenta una diffamazione da parte di Amber Heard, la quale in un articolo pubblicato sul Washington Post del 2018 si è definita “un personaggio pubblico che rappresenta abusi domestici”.

In particolare, è il titolo dell’editoriale (“Ho parlato contro la violenza sessuale e affrontato l’ira della nostra cultura. Questo deve cambiare”) a essere oggetto di contesa - come confermato dal giudice Penney Azcarate del tribunale di Fairfax, in Virginia - e non il suo contenuto. Proprio questo aspetto rappresenta un vantaggio per Johnny Depp, in quanto la Heard non è stata - come spiegato dall’avvocato Dave Aronberg di Law&Crime Network - in grado di dimostrare di aver subito una violenza di tipo sessuale. Ragion per cui “Johnny può vincere”.

A sua volta la Heard lamenta una diffamazione da parte dell’ex marito, in quanto attraverso il suo avvocato di allora, Adam Waldman, ha commentato le accuse di violenza domestica definendole una “totale invenzione”.

Nel complesso, sia per la causa di Depp sia per quella della Heard, la giuria ha valutato sei diverse domande. Dalla risposta dipendono due milionarie richieste di risarcimento: 50 milioni lui, 100 milioni lei.

Quando esce il verdetto del processo tra Johnny Depp e Amber Heard

Tecnicamente una sentenza potrebbe arrivare in qualsiasi momento, persino già oggi, martedì 31 maggio. Tuttavia, è comunque improbabile che i giurati, cinque uomini e due donne la cui identità resterà segreta per un anno, raggiungano immediatamente l’unanimità. Tant’è che dopo una riunione in camera di consiglio di più di otto ore, del verdetto non c’è ancora traccia.

D’altronde il materiale da valutare è moltissimo ed è possibile che per il verdetto finale la giuria abbia bisogno di più tempo.