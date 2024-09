Chi finanzia Trump per le elezioni Usa 2024? Non solo Musk, tutti i miliardari che lo sostengono

Chi finanzia Donald Trump per le elezioni Usa 2024? Come sempre negli Stati Uniti le campagne elettorali sono assai dispendiose, specie nel caso di una dall’esito incerto come quella in vista delle presidenziali del 5 novembre.

Stando ai dati diffusi della Commissione elettorale federale, tra gennaio 2023 e il 31 luglio 2024 la campagna in favore di Donald Trump ha raccolto in totale 268,5 milioni di dollari. Un fiume di denaro che però è quasi la metà rispetto a quello che sta finanziando Kamala Harris: la cifra record è di 516,8 milioni di dollari.

Due sono stati gli avvenimenti che hanno determinato un’impennata nella raccolta fondi di The Donald: il processo a New York e l’attentato subito a Butler, con Trump rimasto miracolosamente solo ferito dopo che gli sono stati sparati contro cinque colpi con un’arma semiautomatica, con un secondo attentato che poi è stato sventato nei pressi della sua residenza in Florida.

In una situazione di sostanziale equilibrio, alle elezioni Usa 2024 per i due candidati sarà fondamentale avere a disposizione un ingente budget per la propria campagna elettorale, da sempre molto esosa Oltreoceano.

Diamo uno sguardo allora a chi starebbe finanziando Donald Trump in questa nuova corsa per la Casa Bianca, con diversi miliardari - capitanati da Elon Musk - che avrebbero messo pesantemente mano al portafoglio per sostenere il tycoon.

Chi finanzia Donald Trump alle elezioni Usa 2024

Con la decisione di sostenere l’ex presidente, Elon Musk - il secondo uomo più ricco al mondo stando alla classifica di Forbes - è diventato il principale finanziatore della campagna elettorale di Donald Trump grazie a un assegno da 45 milioni di dollari staccato in favore della campagna del candidato del Gop.

Anche il Il CEO di Blackstone, Steve Schwarzman, ha deciso di sostenere l’ex presidente donando in totale 419.600 dollari. Molto più generosa è stata Miriam Adelson, vedova del magnate dei casinò Sheldon Adelson, che ha versato 5,8 milioni di dollari.

Diane Hendricks, cofondatrice dell’azienda di coperture ABC Supplies, ha donato 6,3 milioni di dollari al Comitato Trump 47, molto più rispetto ai 614.000 dollari del magnate di petrolio e gas Harold Hamm.

L’ex capo di Sequoia, Douglas Leone, ha donato a Donald Trump invece 2 milioni di dollari, mentre Kelcy Warren, presidente ed ex CEO della società di oleodotti Energy Transfer Partners, secondo Forbes ha versato 814.600 dollari per la campagna del tycoon.

Anche Isaac “Ike” Perlmutter, ex presidente della Marvel Entertainment, ha voluto dare una mano a Donald Trump con un sostanzioso assegno da 10 milioni di dollari. Infine c’è Woody Johnson, erede della casa farmaceutica Johnson and Johnson e comproprietario dei New York Jets insieme al fratello, che donato un milione di dollari.

Oltre a questi miliardari, ma l’elenco è ancora più lungo, Donald Trump in questi mesi ha avuto l’aiuto finanziario anche da parte di migliaia di piccoli donatori, che hanno versato cifre anche simboliche in favore del proprio candidato presidente sostenuto.

