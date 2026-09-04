Chi è e quanto guadagna Luigi Berlusconi, l’ultimo figlio del Cavaliere

Luigi Berlusconi, quinto e ultimo figlio di Silvio Berlusconi, è diventato padre per la terza volta: lo scorso 6 agosto 2026 è nata Miriam Rosa, prima figlia femmina dopo Emanuele Silvio e Tommaso Fabio. La notizia, tenuta riservata per settimane e rivelata solo a inizio settembre dal settimanale Chi, conferma lo stile discreto dell’ultimogenito del Cavaliere, il meno esposto ai riflettori tra i fratelli ma stabilmente tra i più giovani miliardari italiani. Scopriamo chi è Luigi Berlusconi, di cosa si occupa e quanto guadagna.

Chi è Luigi Berlusconi: biografia, carriera e vita privata dell’ultimo figlio del Cavaliere

Luigi Berlusconi è nato il 27 settembre 1988 ad Arlesheim, in Svizzera, dal matrimonio tra Silvio Berlusconi e la seconda moglie, Veronica Lario. Dalla stessa unione sono nate le sorelle Barbara ed Eleonora, mentre dal primo matrimonio del padre con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio sono nati i fratellastri Marina e Pier Silvio. Come detto, meno esposto mediaticamente rispetto al resto della famiglia, Luigi ha comunque seguito da vicino l’esempio paterno, costruendosi un profilo di imprenditore e investitore.

Dopo il diploma al Collegio Villoresi di Monza, ha conseguito una laurea in Economia all’Università Bocconi di Milano, per poi specializzarsi in finanza a Londra, alla JP Morgan. Oggi è tra le figure chiave del family office H14, la holding di investimento che gestisce con le sorelle Barbara ed Eleonora, e siede nel consiglio di amministrazione di Fininvest, la cassaforte di famiglia presieduta dalla sorella Marina.

Sul piano privato, nel 2020 Luigi Berlusconi ha sposato Federica Fumagalli, conosciuta nel 2011 durante gli anni alla Bocconi, dove lei si è laureata in Giurisprudenza. Figlia di imprenditori tessili del Lecchese, dal 2018 Fumagalli è alla guida di MB Projects, società di organizzazione di eventi per marchi di lusso avviata con Manuel Bogliolo. La cerimonia di nozze, in linea con la riservatezza della coppia, si è svolta nella Basilica di Sant’Ambrogio a Milano.

Il 6 agosto 2026 è arrivata la terzogenita, Miriam Rosa, dopo Emanuele Silvio (2021) e Tommaso Fabio (2022). Il nome è un doppio omaggio alle radici familiari: Miriam richiama la nonna Veronica Lario, all’anagrafe Miriam Raffaella Bartolini, mentre Rosa ricorda la madre di Silvio Berlusconi, la «Mamma Rosa» bisnonna paterna della piccola, nome che era anche quello della nonna di Federica Fumagalli. Con questa nascita Veronica Lario, 70 anni, ha accolto l’undicesimo nipote, considerando i cinque figli di Barbara e i tre di Eleonora.

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Quanto guadagna Luigi Berlusconi: patrimonio, dividendi e affari di famiglia

A 37 anni, Luigi Berlusconi figura tra i più giovani miliardari italiani. Secondo la classifica Forbes dei paperoni italiani aggiornata al 2026, il suo patrimonio è stimato in circa 1,9 miliardi di dollari, la stessa cifra attribuita alle sorelle Barbara ed Eleonora. Applicando il cambio EUR/USD di 1,16 rilevato a inizio settembre 2026, la stima equivale a circa 1,6 miliardi di euro. I fratelli maggiori Marina e Pier Silvio, che dopo la successione mantengono il controllo di Fininvest con circa il 53% delle quote, si collocano più in alto, con circa 3,2 miliardi di dollari ciascuno secondo la stessa fonte.

Il cuore degli affari di Luigi è H14, il family office milanese nato come cassaforte patrimoniale e trasformato in una piattaforma di investimento internazionale, attiva soprattutto nel tech e nel digitale, nel private equity e nelle startup, con partecipazioni in società come SumUp, Flixbus, GetYourGuide e l’ateneo UniCamillus. Secondo i dati di bilancio analizzati da Milano Finanza, nel 2025 H14 ha chiuso con un utile di 31,9 milioni di euro, in crescita di oltre il 24% rispetto ai 25,75 milioni dell’esercizio precedente. Alla guida della holding Luigi affianca la gestione di E.L. Holding, società benefit dedicata a investimenti a impatto sociale e tecnologico.

Sul fronte dei dividendi, sempre secondo l’analisi di Milano Finanza, nel 2025 Barbara, Eleonora e Luigi hanno incassato poco più di 12 milioni di euro a testa, sommando la cedola distribuita da H14 e i circa 9 milioni ciascuno derivanti dalle holding (Prima, Seconda, Terza e Ottava) con cui i cinque eredi controllano Fininvest. Attraverso Holding Italiana Quattordicesima, che detiene circa il 21,4% di Fininvest, i tre fratelli hanno invece destinato a riserva l’utile 2025, salito a quasi 20 milioni di euro.

Il valore complessivo dell’impero resta legato a Fininvest, il cui portafoglio sarebbe raddoppiato tra il 2023 e il 2025, passando da 3 a 6 miliardi di euro di net asset value, grazie soprattutto alle partecipazioni quotate in MFE-MediaForEurope, Banca Mediolanum e Mondadori. Negli ultimi mesi la famiglia ha ceduto asset non più strategici come il Monza Calcio, mentre restano nel perimetro le proprietà immobiliari, le società non quotate e le holding di controllo, componenti di un patrimonio ereditario che continua a crescere anche per l’ultimogenito del Cavaliere.