Chi sono gli uomini più ricchi d’Italia? La classifica 2026

Persone più ricche d’Italia, ecco la classifica dei miliardari: novità in testa al ranking, tra criptovalute, dolci e alta finanza. Chi è il più ricco di tutti?
Dalle analisi sui patrimoni nel mondo, sembra non esserci stop per i miliardari. La ricchezza continua a concentrarsi nelle mani di un numero ristretto di imprenditori, investitori ed eredi. Anche l’Italia non fa eccezione. Cambiano i settori economici, i modelli di business e le dinamiche industriali ma i super ricchi se la passano piuttosto bene. Anzi, il numero aumenta di anno in anno.
Nel 2026, la graduatoria degli uomini più ricchi d’Italia ci dice, però, che nelle posizioni di vertice qualcosa è cambiato. Se per anni la vetta è stato dominata dai grandi gruppi industriali e dalle storiche famiglie dell’imprenditoria italiana, oggi si affacciano con forza nuovi protagonisti provenienti dalla tecnologia finanziaria e dal mondo delle criptovalute.
È proprio questo il dato più evidente dell’ultimo aggiornamento pubblicato da Forbes: il settore della finanza digitale e delle criptovalute, infatti, ha visto una crescita straordinaria negli ultimi anni, ridefinendo gli equilibri tra i grandi patrimoni globali. Accanto a questi nuovi attori restano però solidi i pilastri dell’industria italiana: dall’agroalimentare alla moda, dall’acciaio alla manifattura di alta gamma.
Nel complesso, la ricchezza globale dei miliardari è aumentata ancora. L’ultimo aggiornamento mostra una crescita significativa del numero complessivo di miliardari a livello globale: nel 2026 sono oltre 3.428, con un patrimonio totale superiore ai 20.100 miliardi di dollari. L’Italia continua a ritagliarsi uno spazio importante in questo scenario: nel ranking mondiale compaiono diversi imprenditori italiani e ben quattro entrano nella top 100 globale.
Dando uno sguardo alle analisi, emerge quindi una fotografia aggiornata dei paperoni d’Italia: ecco chi sono, quanto possiedono e quali settori stanno trainando oggi la crescita della ricchezza nel nostro Paese.
La classifica degli uomini più ricchi d’Italia: la top 10 con tutte le novità del 2026
L’Italia continua a essere un Paese di milionari. Secondo le stime più recenti, sono circa 472 mila le persone che possiedono un patrimonio superiore al milione di euro, pari a circa lo 0,8% della popolazione. Tra queste, circa 88 mila dispongono di oltre 5 milioni di euro e più di 3 milioni di individui superano i 250 mila euro di ricchezza personale.
All’interno di questo panorama si colloca una ristretta élite di miliardari, protagonisti dell’economia nazionale e internazionale. L’Italia continua inoltre a essere una destinazione privilegiata per i grandi patrimoni internazionali: secondo il Knight Frank Wealth Report, oltre 15.900 individui con patrimoni superiori ai 30 milioni di dollari vivono o trascorrono parte del loro tempo nel nostro Paese, il numero più alto in Europa.
Come detto, andando a leggere la classifica aggiornata al 2026 si notano dei cambiamenti ai vertici. Dopo anni di dominio incontrastato da parte dell’industria alimentare e della manifattura, il primo posto passa infatti al mondo delle criptovalute.
- Giancarlo Devasini: con un patrimonio stimato in 89,3 miliardi di dollari, l’imprenditore torinese diventa l’uomo più ricco d’Italia. Cofondatore della criptovaluta Tether, è uno dei protagonisti assoluti della finanza digitale globale. Laureato in Medicina all’Università di Milano, ha abbandonato la carriera medica per dedicarsi prima all’informatica e poi al mondo delle criptovalute. La crescita di Tether – una stablecoin ancorata al valore del dollaro – ha fatto esplodere il suo patrimonio negli ultimi anni, portandolo fino alla 22ª posizione nella classifica mondiale dei miliardari.
- Giovanni Ferrero (e famiglia): il cosiddetto “re della Nutella” scivola al secondo posto con un patrimonio di 48,8 miliardi di dollari. Figlio di Michele Ferrero e presidente esecutivo del gruppo Ferrero, guida una delle aziende dolciarie più grandi al mondo. Nonostante il sorpasso di Devasini, il gruppo continua a espandersi a livello globale e rimane uno dei simboli dell’eccellenza alimentare italiana.
- Andrea Pignataro->article149941: con 42,6 miliardi di dollari si conferma tra i protagonisti assoluti della finanza tecnologica. Fondatore del gruppo ION, sviluppa software e infrastrutture digitali utilizzate da banche, borse e operatori finanziari in tutto il mondo. Ex trader e matematico, è considerato uno dei grandi innovatori della fintech europea.
- Paolo Ardoino: quarto posto con circa 38 miliardi di dollari. CEO e cofondatore di Tether, è uno dei principali artefici dell’espansione della stablecoin più utilizzata al mondo. Nato in Liguria nel 1984 e laureato in matematica applicata all’Università di Genova, rappresenta la nuova generazione di imprenditori italiani legati all’economia digitale.
- Francesco Gaetano Caltagirone: con 11,1 miliardi di dollari resta una figura di primo piano nel capitalismo italiano. Ottantaduenne, è attivo nei settori delle costruzioni, del cemento, dell’editoria e della finanza. Negli ultimi anni è stato protagonista delle dinamiche del cosiddetto “risiko bancario” italiano grazie alle partecipazioni in istituti finanziari e compagnie assicurative.
- Massimiliana Landini Aleotti (e famiglia): con 9,2 miliardi di dollari è la donna più ricca d’Italia. Proprietaria del gruppo farmaceutico Menarini, rappresenta una delle realtà più solide dell’industria farmaceutica europea.
- Piero Ferrari (e famiglia): con 7,9 miliardi di dollari il figlio di Enzo Ferrari continua a essere uno dei principali azionisti della casa automobilistica del Cavallino Rampante. Il suo patrimonio resta strettamente legato al successo globale del marchio Ferrari.
- Paolo Rocca: amministratore delegato del gruppo Techint e figura centrale nell’industria dell’acciaio e dell’energia, possiede circa 7,3 miliardi di dollari. L’azienda è uno dei principali operatori globali nel settore delle infrastrutture industriali.
- Gianfelice Rocca: fratello di Paolo e presidente del gruppo Techint in Italia, condivide un patrimonio stimato in 7,3 miliardi di dollari. Oltre alle attività industriali guida anche il gruppo sanitario Humanitas.
- Leonardo Maria Del Vecchio: chiude la top 10 con circa 7 miliardi di dollari. È uno degli eredi dell’impero EssilorLuxottica fondato dal padre Leonardo Del Vecchio e rappresenta la nuova generazione della famiglia che controlla la holding Delfin.
La classifica dei miliardari d’Italia secondo Forbes
Come ogni anno, Forbes aggiorna la classifica delle persone più ricche del mondo, con una sezione dedicata ai grandi patrimoni italiani. Come detto, i miliardari aumentano in tutto il mondo, e l’Italia rientra nel trend. Il nostro Paese continua a essere ben rappresentato nella graduatoria mondiale con ben quattro paperoni nella top 100 globale: Giancarlo Devasini, Giovanni Ferrero, Andrea Pignataro e Paolo Ardoino.
Di seguito la classifica aggiornata dei miliardari italiani secondo Forbes nel 2026. Il numero totale passa dai 75 del 2025 agli 86 odierni.
|Posizione
|Nome
|Patrimonio (in miliardi di dollari)
|Posizione mondiale
|1
|Giancarlo Devasini
|89,3
|22
|2
|Giovanni Ferrero
|48,8
|41
|3
|Andrea Pignataro
|42,6
|46
|4
|Paolo Ardoino
|38
|53
|5
|Francesco Gaetano Caltagirone
|11,1
|289
|6
|Massimiliana Landini Aleotti & famiglia
|9,2
|381
|7
|Piero Ferrari & famiglia
|7,9
|461
|8
|Paolo Rocca
|7,3
|528
|8
|Gianfelice Rocca
|7,3
|528
|10
|Leonardo Maria Del Vecchio
|7
|567
|11
|Paola Del Vecchio
|6,8
|595
|11
|Nicoletta Zampillo
|6,8
|595
|11
|Rocco Basilico
|6,8
|595
|11
|Claudio Del Vecchio
|6,8
|595
|11
|Clemente Del Vecchio
|6,8
|595
|11
|Luca Del Vecchio
|6,8
|595
|11
|Marisa Del Vecchio
|6,8
|595
|18
|Giuseppe De’Longhi
|6,3
|664
|19
|Patrizio Bertelli
|4,8
|891
|19
|Miuccia Prada
|4,8
|891
|21
|Renzo Rosso
|4,5
|954
|22
|Luciano Benetton
|4,2
|1011
|22
|Giuliana Benetton
|4,2
|1011
|24
|Giorgio Perfetti
|4
|1074
|25
|Remo Ruffini
|3,9
|1108
|25
|Sergio Stevanato
|3,9
|1108
|27
|Brunello Cucinelli
|3,7
|1163
|27
|Fabrizio Di Amato
|3,7
|1163
|29
|Augusto Perfetti
|3,6
|1189
|29
|Isabella Seràgnoli
|3,6
|1189
|31
|Romano Minozzi
|3,2
|1325
|31
|Marina Berlusconi
|3,2
|1325
|31
|Pier Silvio Berlusconi
|3,2
|1325
|34
|Massimo Doris
|2,9
|1440
|34
|Ugo Gussalli Beretta
|2,9
|1440
|34
|Annalisa Doris
|2,9
|1440
|34
|Lina Tombolato
|2,9
|1440
|38
|Luca Garavoglia
|2,8
|1504
|39
|Roberto Crippa
|2,6
|1611
|39
|Cristiano Crippa
|2,6
|1611
|41
|Gustavo Denegri
|2,5
|1676
|41
|Nicola Bulgari
|2,5
|1676
|41
|Alberto Bombassei
|2,5
|1676
|41
|John Elkann
|2,5
|1676
|41
|Alessandra Garavoglia
|2,5
|1676
|46
|Stefano Gabbana
|2,4
|1755
|46
|Domenico Dolce
|2,4
|1755
|48
|Sabrina Benetton
|2,3
|1834
|48
|Nerio Alessandri
|2,3
|1834
|50
|Pantaleo Dell’Orco
|2,2
|1913
|50
|Manfredi Lefebvre d’Ovidio
|2,2
|1913
|52
|Marina Prada
|2,1
|1982
|52
|Alberto Prada
|2,1
|1982
|52
|Paolo Bulgari
|2,1
|1982
|55
|Mario Moretti Polegato
|1,9
|2177
|55
|Barbara Berlusconi
|1,9
|2177
|55
|Barbara Benetton
|1,9
|2177
|55
|Massimo Moratti
|1,9
|2177
|55
|Giovanni Arvedi
|1,9
|2177
|55
|Luigi Berlusconi
|1,9
|2177
|55
|Eleonora Berlusconi
|1,9
|2177
|62
|Monica Crippa
|1,8
|2274
|63
|Sandro Veronesi
|1,7
|2386
|63
|Mariarosa Lavelli
|1,7
|2386
|63
|Diego Della Valle
|1,7
|2386
|66
|Filippo Ghirelli
|1,5
|2600
|66
|Alessandro Rosano
|1,5
|2600
|68
|Susan Carol Holland
|1,4
|2712
|68
|Luca Ferrari
|1,4
|2712
|70
|Luca Querella
|1,3
|2858
|70
|Matteo Danieli
|1,3
|2858
|70
|Antonio Percassi
|1,3
|2858
|70
|Francesco Patarnello
|1,3
|2858
|74
|Marco Squinzi
|1,2
|3017
|74
|Danilo Iervolino
|1,2
|3017
|74
|Marina Caprotti
|1,2
|3017
|74
|Giuliana Caprotti
|1,2
|3017
|74
|Veronica Squinzi
|1,2
|3017
|79
|Andrea Della Valle
|1,1
|3185
|79
|Silvana Armani
|1,1
|3185
|79
|Luigi Cremonini
|1,1
|3185
|79
|Leone Benetton
|1,1
|3185
|79
|Fulvio Montipò
|1,1
|3185
|84
|Rosanna Armani
|1
|3332
|84
|Federico De Nora
|1
|3332
|84
|Andrea Camerana
|1
|3332
L’analisi della classifica evidenzia chiaramente la trasformazione in corso nell’economia globale. Accanto ai settori tradizionali del Made in Italy – moda, alimentare e manifattura – emergono sempre più protagonisti legati alla tecnologia, al software finanziario e alle criptovalute. Un cambiamento che sta ridefinendo la geografia della ricchezza anche nel nostro Paese.
leggi anche
Le 10 donne più ricche d’Italia nel 2025
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Argomenti