Chi sono gli uomini più ricchi d’Italia? La classifica 2026

Dalle analisi sui patrimoni nel mondo, sembra non esserci stop per i miliardari. La ricchezza continua a concentrarsi nelle mani di un numero ristretto di imprenditori, investitori ed eredi. Anche l’Italia non fa eccezione. Cambiano i settori economici, i modelli di business e le dinamiche industriali ma i super ricchi se la passano piuttosto bene. Anzi, il numero aumenta di anno in anno.

Nel 2026, la graduatoria degli uomini più ricchi d’Italia ci dice, però, che nelle posizioni di vertice qualcosa è cambiato. Se per anni la vetta è stato dominata dai grandi gruppi industriali e dalle storiche famiglie dell’imprenditoria italiana, oggi si affacciano con forza nuovi protagonisti provenienti dalla tecnologia finanziaria e dal mondo delle criptovalute.

È proprio questo il dato più evidente dell’ultimo aggiornamento pubblicato da Forbes: il settore della finanza digitale e delle criptovalute, infatti, ha visto una crescita straordinaria negli ultimi anni, ridefinendo gli equilibri tra i grandi patrimoni globali. Accanto a questi nuovi attori restano però solidi i pilastri dell’industria italiana: dall’agroalimentare alla moda, dall’acciaio alla manifattura di alta gamma.

Nel complesso, la ricchezza globale dei miliardari è aumentata ancora. L’ultimo aggiornamento mostra una crescita significativa del numero complessivo di miliardari a livello globale: nel 2026 sono oltre 3.428, con un patrimonio totale superiore ai 20.100 miliardi di dollari. L’Italia continua a ritagliarsi uno spazio importante in questo scenario: nel ranking mondiale compaiono diversi imprenditori italiani e ben quattro entrano nella top 100 globale.

Dando uno sguardo alle analisi, emerge quindi una fotografia aggiornata dei paperoni d’Italia: ecco chi sono, quanto possiedono e quali settori stanno trainando oggi la crescita della ricchezza nel nostro Paese.

La classifica degli uomini più ricchi d’Italia: la top 10 con tutte le novità del 2026

L’Italia continua a essere un Paese di milionari. Secondo le stime più recenti, sono circa 472 mila le persone che possiedono un patrimonio superiore al milione di euro, pari a circa lo 0,8% della popolazione. Tra queste, circa 88 mila dispongono di oltre 5 milioni di euro e più di 3 milioni di individui superano i 250 mila euro di ricchezza personale.

All’interno di questo panorama si colloca una ristretta élite di miliardari, protagonisti dell’economia nazionale e internazionale. L’Italia continua inoltre a essere una destinazione privilegiata per i grandi patrimoni internazionali: secondo il Knight Frank Wealth Report, oltre 15.900 individui con patrimoni superiori ai 30 milioni di dollari vivono o trascorrono parte del loro tempo nel nostro Paese, il numero più alto in Europa.

Come detto, andando a leggere la classifica aggiornata al 2026 si notano dei cambiamenti ai vertici. Dopo anni di dominio incontrastato da parte dell’industria alimentare e della manifattura, il primo posto passa infatti al mondo delle criptovalute.

Giancarlo Devasini: con un patrimonio stimato in 89,3 miliardi di dollari, l’imprenditore torinese diventa l’uomo più ricco d’Italia. Cofondatore della criptovaluta Tether, è uno dei protagonisti assoluti della finanza digitale globale. Laureato in Medicina all’Università di Milano, ha abbandonato la carriera medica per dedicarsi prima all’informatica e poi al mondo delle criptovalute. La crescita di Tether – una stablecoin ancorata al valore del dollaro – ha fatto esplodere il suo patrimonio negli ultimi anni, portandolo fino alla 22ª posizione nella classifica mondiale dei miliardari. Giovanni Ferrero (e famiglia): il cosiddetto “re della Nutella” scivola al secondo posto con un patrimonio di 48,8 miliardi di dollari. Figlio di Michele Ferrero e presidente esecutivo del gruppo Ferrero, guida una delle aziende dolciarie più grandi al mondo. Nonostante il sorpasso di Devasini, il gruppo continua a espandersi a livello globale e rimane uno dei simboli dell’eccellenza alimentare italiana. Andrea Pignataro->article149941: con 42,6 miliardi di dollari si conferma tra i protagonisti assoluti della finanza tecnologica. Fondatore del gruppo ION, sviluppa software e infrastrutture digitali utilizzate da banche, borse e operatori finanziari in tutto il mondo. Ex trader e matematico, è considerato uno dei grandi innovatori della fintech europea. Paolo Ardoino: quarto posto con circa 38 miliardi di dollari. CEO e cofondatore di Tether, è uno dei principali artefici dell’espansione della stablecoin più utilizzata al mondo. Nato in Liguria nel 1984 e laureato in matematica applicata all’Università di Genova, rappresenta la nuova generazione di imprenditori italiani legati all’economia digitale. Francesco Gaetano Caltagirone: con 11,1 miliardi di dollari resta una figura di primo piano nel capitalismo italiano. Ottantaduenne, è attivo nei settori delle costruzioni, del cemento, dell’editoria e della finanza. Negli ultimi anni è stato protagonista delle dinamiche del cosiddetto “risiko bancario” italiano grazie alle partecipazioni in istituti finanziari e compagnie assicurative. Massimiliana Landini Aleotti (e famiglia): con 9,2 miliardi di dollari è la donna più ricca d’Italia. Proprietaria del gruppo farmaceutico Menarini, rappresenta una delle realtà più solide dell’industria farmaceutica europea. Piero Ferrari (e famiglia): con 7,9 miliardi di dollari il figlio di Enzo Ferrari continua a essere uno dei principali azionisti della casa automobilistica del Cavallino Rampante. Il suo patrimonio resta strettamente legato al successo globale del marchio Ferrari. Paolo Rocca: amministratore delegato del gruppo Techint e figura centrale nell’industria dell’acciaio e dell’energia, possiede circa 7,3 miliardi di dollari. L’azienda è uno dei principali operatori globali nel settore delle infrastrutture industriali. Gianfelice Rocca: fratello di Paolo e presidente del gruppo Techint in Italia, condivide un patrimonio stimato in 7,3 miliardi di dollari. Oltre alle attività industriali guida anche il gruppo sanitario Humanitas. Leonardo Maria Del Vecchio: chiude la top 10 con circa 7 miliardi di dollari. È uno degli eredi dell’impero EssilorLuxottica fondato dal padre Leonardo Del Vecchio e rappresenta la nuova generazione della famiglia che controlla la holding Delfin.

La classifica dei miliardari d’Italia secondo Forbes

Come ogni anno, Forbes aggiorna la classifica delle persone più ricche del mondo, con una sezione dedicata ai grandi patrimoni italiani. Come detto, i miliardari aumentano in tutto il mondo, e l’Italia rientra nel trend. Il nostro Paese continua a essere ben rappresentato nella graduatoria mondiale con ben quattro paperoni nella top 100 globale: Giancarlo Devasini, Giovanni Ferrero, Andrea Pignataro e Paolo Ardoino.

Di seguito la classifica aggiornata dei miliardari italiani secondo Forbes nel 2026. Il numero totale passa dai 75 del 2025 agli 86 odierni.

Posizione Nome Patrimonio (in miliardi di dollari) Posizione mondiale 1 Giancarlo Devasini 89,3 22 2 Giovanni Ferrero 48,8 41 3 Andrea Pignataro 42,6 46 4 Paolo Ardoino 38 53 5 Francesco Gaetano Caltagirone 11,1 289 6 Massimiliana Landini Aleotti & famiglia 9,2 381 7 Piero Ferrari & famiglia 7,9 461 8 Paolo Rocca 7,3 528 8 Gianfelice Rocca 7,3 528 10 Leonardo Maria Del Vecchio 7 567 11 Paola Del Vecchio 6,8 595 11 Nicoletta Zampillo 6,8 595 11 Rocco Basilico 6,8 595 11 Claudio Del Vecchio 6,8 595 11 Clemente Del Vecchio 6,8 595 11 Luca Del Vecchio 6,8 595 11 Marisa Del Vecchio 6,8 595 18 Giuseppe De’Longhi 6,3 664 19 Patrizio Bertelli 4,8 891 19 Miuccia Prada 4,8 891 21 Renzo Rosso 4,5 954 22 Luciano Benetton 4,2 1011 22 Giuliana Benetton 4,2 1011 24 Giorgio Perfetti 4 1074 25 Remo Ruffini 3,9 1108 25 Sergio Stevanato 3,9 1108 27 Brunello Cucinelli 3,7 1163 27 Fabrizio Di Amato 3,7 1163 29 Augusto Perfetti 3,6 1189 29 Isabella Seràgnoli 3,6 1189 31 Romano Minozzi 3,2 1325 31 Marina Berlusconi 3,2 1325 31 Pier Silvio Berlusconi 3,2 1325 34 Massimo Doris 2,9 1440 34 Ugo Gussalli Beretta 2,9 1440 34 Annalisa Doris 2,9 1440 34 Lina Tombolato 2,9 1440 38 Luca Garavoglia 2,8 1504 39 Roberto Crippa 2,6 1611 39 Cristiano Crippa 2,6 1611 41 Gustavo Denegri 2,5 1676 41 Nicola Bulgari 2,5 1676 41 Alberto Bombassei 2,5 1676 41 John Elkann 2,5 1676 41 Alessandra Garavoglia 2,5 1676 46 Stefano Gabbana 2,4 1755 46 Domenico Dolce 2,4 1755 48 Sabrina Benetton 2,3 1834 48 Nerio Alessandri 2,3 1834 50 Pantaleo Dell’Orco 2,2 1913 50 Manfredi Lefebvre d’Ovidio 2,2 1913 52 Marina Prada 2,1 1982 52 Alberto Prada 2,1 1982 52 Paolo Bulgari 2,1 1982 55 Mario Moretti Polegato 1,9 2177 55 Barbara Berlusconi 1,9 2177 55 Barbara Benetton 1,9 2177 55 Massimo Moratti 1,9 2177 55 Giovanni Arvedi 1,9 2177 55 Luigi Berlusconi 1,9 2177 55 Eleonora Berlusconi 1,9 2177 62 Monica Crippa 1,8 2274 63 Sandro Veronesi 1,7 2386 63 Mariarosa Lavelli 1,7 2386 63 Diego Della Valle 1,7 2386 66 Filippo Ghirelli 1,5 2600 66 Alessandro Rosano 1,5 2600 68 Susan Carol Holland 1,4 2712 68 Luca Ferrari 1,4 2712 70 Luca Querella 1,3 2858 70 Matteo Danieli 1,3 2858 70 Antonio Percassi 1,3 2858 70 Francesco Patarnello 1,3 2858 74 Marco Squinzi 1,2 3017 74 Danilo Iervolino 1,2 3017 74 Marina Caprotti 1,2 3017 74 Giuliana Caprotti 1,2 3017 74 Veronica Squinzi 1,2 3017 79 Andrea Della Valle 1,1 3185 79 Silvana Armani 1,1 3185 79 Luigi Cremonini 1,1 3185 79 Leone Benetton 1,1 3185 79 Fulvio Montipò 1,1 3185 84 Rosanna Armani 1 3332 84 Federico De Nora 1 3332 84 Andrea Camerana 1 3332

L’analisi della classifica evidenzia chiaramente la trasformazione in corso nell’economia globale. Accanto ai settori tradizionali del Made in Italy – moda, alimentare e manifattura – emergono sempre più protagonisti legati alla tecnologia, al software finanziario e alle criptovalute. Un cambiamento che sta ridefinendo la geografia della ricchezza anche nel nostro Paese.