Chi è oggi il proprietario di McDonald’s?

McDonald’s ha attraversato diversi ostacoli nel corso degli anni e di fatto oggi non gode più del successo indiscusso di un tempo, ma resta a mani basse la catena di fast food più famosa del mondo. È naturale essere curiosi, voler sapere chi gode i frutti di questi risultati strepitosi e quindi chi è il proprietario di McDonald’s. Da un ristorante a conduzione familiare a una catena presente quasi in tutti gli angoli del globo, il fast food ne ha fatta di strada e ha superato moltissimi cambiamenti. Ecco qual è la situazione oggi.

Chi è il proprietario di McDonald's oggi Oggi McDonald's non è più un piccolo chiosco gestito dai fratelli fondatori, ma una società quotata in borsa. La proprietà è quindi divisa tra diversi azionisti, per lo più investitori istituzionali che detengono circa il 73,16% delle azioni. Tra questi spicca The vanguard group, in cui confluiscono circa 30 milioni di investitori di tutto il mondo e a cui fanno capo quote considerevoli di tutte le società più redditizie del mondo. Per esempio, Vanguard possiede l'8,7% delle azioni di Apple, poco più di Blackrock. Quest'ultimo è al secondo posto anche tra gli investitori della McDonald's corporation, uno dei più importanti asset manager di tutto il mondo. McDonald's oggi appartiene principalmente ai colossi finanziari globali (tra cui anche Jp Morgan), ma c'è anche una piccola parte di azionisti individuali. Spiccano in particolare i nomi di Kevin Ozan (Vicepresidente esecutivo e Chief financial officer), Stephen Easterbrook (Presidente e Ceo) e John Rogers Jr (fondatore di Ariel capital management).

I primi proprietari di McDonald’s McDonald’s nasce dal piccolo ristorante dei fratelli Richard e Maurice McDonald, di cui Ray Kroc ha subito visto l’enorme potenziale. Nel 1955 Kroc ha fondato la McDonald’s System e inaugura il sistema di franchising basato sul metodo dei fratelli, fino ad acquistare l’intera proprietà del brand del 1961. La catena, che allora già contava 228 ristoranti, è costata a Kroc circa 2,7 milioni di dollari, visto che i fratelli hanno ottenuto per sé soltanto il locale originario di San Bernardino, a cui hanno anche dovuto cambiare nome avendo ceduto il marchio. Da quel momento la catena ha continuato in salita, approdando nel 1971 in Europa, a Zaandam.