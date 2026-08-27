Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Chi è James Dacombe? Ha abbandonato gli studi, oggi è il miliardario più giovane d’Europa a soli 25 anni

Andrea Fabbri

27 Agosto 2026 - 07:16

James Dacombe è diventato il miliardario più giovane d’Europa grazie al successo della sua società Olix. Tutte le tappe della sua vertiginosa ascesa

Chi è James Dacombe? Ha abbandonato gli studi, oggi è il miliardario più giovane d’Europa a soli 25 anni
Aggiungi Money.it come
Fonte preferita su Google

Completare gli studi superiori, laurearsi e cercare di trovare un lavoro soddisfacente. È il binario su cui si muovono le vite di milioni di giovani. Non sempre, però, la strada canonica è quella che porta a fama e successo.

Lo sa benissimo James Dacombe, il fondatore di Olix, recentemente diventato il miliardario più giovane d’Europa. James ha lasciato gli studi a 18 anni per creare la sua prima azienda e a 25 anni può vantare una proprietà di quote azionarie per un valore di circa 1,1 miliardi di euro. Questa è la sua incredibile storia.

leggi anche

Quanto guadagna Leonardo Maria Del Vecchio? Il patrimonio dell’ereditiere miliardario
Quanto guadagna Leonardo Maria Del Vecchio? Il patrimonio dell'ereditiere miliardario

L’inarrestabile ascesa di Dacombe

Classe 2000, James Dacombe è nato ad Harrogate, cittadina inglese del North Yorkshire, e già a 13 anni impara a realizzare siti web e app per smartphone.

Un talento precoce che fatica a essere incanalato nei percorsi didattici tradizionali. James dopo aver lasciato il prestigioso Ashville College si iscrive al St Aidan’s & St John Fisher Sixth Form per completare le scuole superiori ma resiste soltanto 2 giorni.

L’abbandono scolastico coincide con la nascita di CoMind, la prima azienda firmata Dacombe specializzata nella creazione di strumenti di monitoraggio dell’attività cerebrale dei pazienti medici.

Un successo che lo porterà a ottenere la Thiel Fellowship, un finanziamento dedicato al fondatore di PayPal assegnato ai giovani imprenditori senza laurea. 100.000 dollari, pari a circa 86.000 euro, che il ragazzo investirà nella sua nuova creazione: Olix.

La nascita e il boom di Olix

Nel 2024 Dacombe crea Olix con un obiettivo estremamente ambizioso: contrastare la leadership mondiale di Nvidia sul mercato dei semiconduttori.

In questo momento storico i chip sembrano essere il bene più prezioso in assoluto, complice il boom dell’intelligenza artificiale e l’arrivo di data center sempre più grandi ed esigenti a livello di richiesta di componenti e memorie.

Olix entra proprio in questo mercato e crea chip progettati su misura per l’AI. Un progetto così convincente da aver spinto Sovereign AI, legata al governo britannico per i finanziamenti sull’intelligenza artificiale, a investire nell’azienda di Dacombe quote notevoli di denaro pubblico.

Una generazione di miliardari

James Dacombe è diventato miliardario a 25 anni ed è in ottima compagnia. Il boom tecnologico degli ultimi anni ha creato giovani super ricchi a getto continuo.

E quello di Mark Zuckerberg, creatore di Facebook e oggi a capo di Meta, azienda da 1.500 miliardi di dollari, è solo il caso più famoso.

Insieme a Zuckerberg e al nuovo arrivato nel club Dacombe, nella lista dei giovani più ricchi ci sono nomi come il co-fondatore di Facebook, Dustin Moskovitz ed Evan Spiegel, tra i creatori di Snapchat.

Il vero boom per la Gen Z, però, è arrivato con l’intelligenza artificiale. Nel solo 2025 il comparto ha “creato” 50 nuovi miliardari e gli investitori hanno fatto entrare nel settore circa 200 miliardi di dollari con le startup AI in grado di intercettarne circa la metà.

Tra i nuovi arrivati nel club dei miliardari specializzati in AI ci sono Alexander Wang, cofondatore di ScaleAI, Shayne Coplan, fondatore e CEO di Polymarket, e i tre creatori di Mercor, Surya Midha, Brendan Foody e Adarsh Hiremath.

leggi anche

I miliardari più giovani del mondo. Classifica 2026
I miliardari più giovani del mondo. Classifica 2026

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Tecnologia
# Intelligenza artificiale
# Miliardari
# Microchip
FT logo

Boom di investimenti in difesa ma per l’Europa benefici economici inferiori alle attese. Brutte notizie anche per le azioni

Se i prezzi delle azioni del settore della difesa stanno lanciando un (…)

19 agosto 2026

Gucci abbassa i prezzi. Sarà la strategia vincente per il titolo Kering?

Kering sfida LVMH puntando sull’efficienza. Ecco cosa sta cambiando nel (…)

10 agosto 2026

Dalle valutazioni estreme alla correzione. Cosa sta guidando il repricing degli asset?

Gli investitori stanno finalmente mostrando segni di stanchezza verso le (…)

3 agosto 2026

«La mia vita è rovinata». Investitori in preda al panico dopo lo scoppio della bolla AI

Il crollo della bolla AI travolge il Kospi, mentre gli investitori retail (…)

30 luglio 2026

Quando la finanza pesa più dell’economia reale. L’America sta ripetendo gli errori del 2008?

La ricchezza mondiale cresce, ma è sempre più sganciata dall’economia reale. (…)

24 luglio 2026

Russia e Cina pronti a spegnere Starlink. Gli investitori stanno sottovalutando il rischio?

Gli investitori tech continuano a ignorare il rischio geopolitico: il (…)

17 luglio 2026

Selezionati per te

Due amici vendono la loro azienda per 1,5 miliardi per poi ricomprata per 450 milioni. Oggi vale 150 miliardi

Successi e fallimenti

Due amici vendono la loro azienda per 1,5 miliardi per poi ricomprata per 450 milioni. Oggi vale 150 miliardi
Famosa catena di scarpe chiude tutti i negozi, stop agli ordini online

Successi e fallimenti

Famosa catena di scarpe chiude tutti i negozi, stop agli ordini online

Correlato

Quanto guadagna Leonardo Maria Del Vecchio? Il patrimonio dell'ereditiere miliardario

News imprese

Quanto guadagna Leonardo Maria Del Vecchio? Il patrimonio dell’ereditiere miliardario