Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Chi è Benoit Richaud, l’allenatore di Milano-Cortina 2026 con 16 atleti da 13 Paesi

Pasquale Conte

11 Febbraio 2026 - 15:42

Ha attirato l’interesse dei più attenti, ma non solo. Chi è Benoit Richaud, l’allenatore e coreografo protagonista alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026?

Chi è Benoit Richaud, l’allenatore di Milano-Cortina 2026 con 16 atleti da 13 Paesi
Ricevi le notizie di Money.it su Google
Aggiornamenti, approfondimenti e analisi direttamente su Google.
Segui

Prima fotografato con la giacca della Francia, subito dopo con quello della Georgia. E ancora con quella canadese, poi tutto di nero. Ma chi è Benoit Richaud? Ha tanti gemelli che si spartiscono gli atleti di pattinaggio artistico in gara? Nulla di tutto questo. I più attenti all’evento che si è tenuto martedì sera lo avranno notato.

Benoit Richaud è un allenatore e coreografo che, solo durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, segue ben 16 atleti rappresentanti 13 Paesi diversi. Per quale motivo è così richiesto? E soprattutto, a livello di regolamento è consentito essere il coach di così tanti protagonisti in pista?

leggi anche

Olimpiadi 2026, gli italiani in gara oggi 11 febbraio. Tutti gli orari
Olimpiadi 2026, gli italiani in gara oggi 11 febbraio. Tutti gli orari

Chi è Benoit Richaud, il “coach di tutti”

Si chiama Benoit Richaud, ha 38 anni ed è il coach protagonista delle Olimpiadi invernali 2026. Ben 16 atleti sotto la sua ala, di cui 7 impegnati nel programma corto maschile di martedì sera (nonostante il sito ufficiale lo indicasse allenatore solo di 4).

Allenare così tanti atleti durante lo stesso evento ha attirato l’interesse dei telespettatori, incuriositi nel vedere una stessa persona venire ripresa mentre indossava diverse giacche della squadra. Se lo statunitense Max Naumov era secondo e il canadese Stephen Gogolev settimo, il francese Adam Siao Him Fa e il georgiano Nika Egadze sono arrivati 25esimo e 26esimo. Dunque Richaud si è dovuto cambiare nel giro di pochi minuti.

Per quale motivo è così richiesto? Nel 2024, è stato eletto Best Choreographer agli ISU Skating Awards, per poi venire nominato anche l’anno successivo. Noto per uno stile moderno e provocatorio, viene definito uno psicologo del movimento per la sua capacità di adattare la coreografia alla personalità dell’atleta e alla fase della sua carriera.

Quanto guadagna Benoit Richaud

I guadagni di Benoit Richaud derivano dalle tariffe per coreografia, dal suo ruolo di coach e consulente, dagli stage e dai premi ricevuti In media, un coreografo può richiedere fino a 10.000 dollari per un singolo programma. Considerando che solo alle Olimpiadi invernali segue 16 atleti, si può pensare che i suoi introiti siano stati vicini ai 200.000 dollari.

Ci sono poi gli accordi con le federazioni e i comitati olimpici per il ruolo di coach, con compensi non dichiarati. Durante l’anno, organizza spesso masterclass internazionali con atleti da tutto il mondo, che pagano tariffe premium per avere una supervisione completa.

I tanti premi e riconoscimenti gli permettono inoltre di posizionarsi sul mercato come uno dei migliori allenatori di pattinaggio al mondo. Negli Stati Uniti, lo stipendio medio stimato è di 58.290 dollari all’anno. La risonanza ottenuta da Richaud potrebbe però averlo portato a una fascia persino superiore.

leggi anche

Quanto guadagna Stefania Constantini, bronzo nel curling a Milano-Cortina 2026
Quanto guadagna Stefania Constantini, bronzo nel curling a Milano-Cortina 2026

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Olimpiadi Invernali
# Olimpiadi Invernali 2026 Milano-Cortina

Seguici su

FT logo

Questa azienda della Repubblica Ceca mette alla prova Berlino e Parigi con un’offerta di partecipazione nel produttore di carri armati KNDS

Czechoslovak Group punta a entrare in KNDS con un’offerta in contanti, (…)

14 maggio 2026

Esclusiva del FT svela come i dipendenti di Amazon usa l’AI per guadagnare punti in azienda

Scandalo AI ad Amazon: dipendenti creano agenti per mandare email inutili e (…)

12 maggio 2026

JPMorgan e Goldman sotto attacco. Ecco le banche europee pronte a prendersi fette di mercato

Non puntare solo su JPMorgan: perché i grandi clienti vogliono ora una banca (…)

7 maggio 2026

Colgate, P&G, Unilever e Reckitt. Il fronte unico delle multinazionali che prepara la stangata sui prezzi

Addio ai prezzi bassi: queste aziende annunciano aumenti. La bolletta (…)

5 maggio 2026

Le borse dei mercati emergenti toccano livelli record grazie al boom di queste azioni

Queste tre aziende stanno spingendo l’indice MSCI Emerging Market a (…)

29 aprile 2026

Titoli della difesa in ribasso. Perché gli investitori stanno vendendo?

I rialzi svaniscono: perché la guerra non basta a far salire queste 5 azioni (…)

27 aprile 2026

SONDAGGIO
Termina il 19/05/2026 Hantavirus, l’Italia rischia una nuova pandemia?
VOTA ORA

Selezionati per te

Montepremi Monte-Carlo 2026, il prize money di chi vince (e di chi partecipa)

Altri Sport

Montepremi Monte-Carlo 2026, il prize money di chi vince (e di chi partecipa)
Montepremi Indian Wells 2026, il prize money di chi vince (e di chi partecipa)

Altri Sport

Montepremi Indian Wells 2026, il prize money di chi vince (e di chi partecipa)

Correlato

I brand indossati dagli atleti alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026

Successi e fallimenti

I brand indossati dagli atleti alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026