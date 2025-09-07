Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

ChatGPT non dà risposte? Questo trucco può aiutarti

Pasquale Conte

7 Settembre 2025 - 00:21

ChatGPT sembra non funzionare e non ti dà più risposte? Nessun problema, c’è un trucco nascosto che può aiutarti a ripristinare il chatbot di OpenAI.

ChatGPT non dà risposte? Questo trucco può aiutarti

Seguici su

Qualche giorno fa, ChatGPT ha smesso improvvisamente di funzionare in tutto il mondo. Sono arrivate decine di migliaia di segnalazioni da parte di utenti che, una volta aver inserito il prompt di comandi, vedevano comparire un messaggio di errore. Problema di cui anche OpenAI era a conoscenza, tanto da aver eccezionalmente rilasciato una nota di avviso nelle prime pagine del suo sito web.

Il malfunzionamento è fortunatamente rientrato in poco tempo, ma ora i consumatori si chiedono: “E se dovesse succedere di nuovo”? Considerando quanto oggi ChatGPT viene utilizzato anche per il lavoro, avere a portata di mano una soluzione in caso di down prolungato diventa fondamentale. Ed è proprio per queste situazioni che entra in gioco il trucco di cui ti parleremo, provalo subito e potrai continuare a sfruttare tutti i vantaggi dell’intelligenza artificiale di OpenAI.

leggi anche

ChatGPT in down, cosa sta succedendo all’intelligenza artificiale di OpenAI
ChatGPT in down, cosa sta succedendo all'intelligenza artificiale di OpenAI

Il trucco per ripristinare ChatGPT

Di base, ChatGPT riesce sempre a generare risposte quando ricevere prompt di comandi da parte degli utenti. È successo anche quando c’è stato il down a livello globale, ma nessuno ne era a conoscenza in quanto nella schermata principale compariva un riquadro scuro.

Dopo alcune prove, esperti del settore hanno individuato un trucco tanto banale quanto efficace. Quando ChatGPT non risponde, ma ha comunque generato una risposta, basta aggiornare la pagina tramite il tasto F5 o il pulsante di refresh del browser. In questo modo, l’interfaccia si ricarica e mostra anche quanto scritto dal bot di AI.

Sembra che anche disconnettersi dal proprio account ed effettuare un nuovo login possa aiutare a ripristinare il corretto utilizzo del sistema di intelligenza artificiale. Questo trucco funziona in particolare a seguito dell’ultimo maxi aggiornamento. E se proprio non viene mostrata nessuna risposta, potresti temporaneamente affidarti a un altro chatbot.

Quando e perché ChatGPT non funziona

Va detto che, fino ad oggi, sono veramente poche le volte in cui ChatGPT ha smesso improvvisamente di funzionare per tutti. Di solito, questo fenomeno si verifica per via di un elevato volume di visitatori che rende più difficoltoso gestire le richieste in background.

Al fine di garantire una risposta senza tempi di attesa troppo prolungati, OpenAI limita il numero di visitatori simultanei. Ed è qui che compare il messaggio “ChatGPT is at capacity right now”.

Per evitare di incappare in questo problema, se non sei già un utente Pro, dovresti tenere in considerazione questi fattori. Ovviamente nelle ore di punta i tempi di attesa sono maggiori, ecco perché potresti valutare di connetterti al mattino o nel pomeriggio.

Avvicinandoti all’orario serale, il traffico sarà di molto maggiore, anche perché inizia ad arrivare l’utenza dagli Stati Uniti. A volte, connettersi a una VPN può aiutare ad “aggirare” i server di OpenAI e ad ottenere così tutte le risposte di cui hai bisogno.

leggi anche

GPT-5 di ChatGPT ora è ufficiale. Le novità reali della nuova AI di OpenAI
GPT-5 di ChatGPT ora è ufficiale. Le novità reali della nuova AI di OpenAI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Intelligenza artificiale
# ChatGPT

Iscriviti a Money.it

FT logo

La generazione tradita: perché i giovani sono sempre più infelici?

Il sogno della casa di proprietà è diventato un miraggio: stress, (…)

5 settembre 2025

Perché ci sentiamo più esposti alla criminalità in un’epoca in cui la violenza sta diminuendo?

I dati raccontano un calo storico dei crimini violenti nel Regno Unito e (…)

2 settembre 2025

Come riaccendere nei bambini la passione per i libri

Tra tecnologia, pressioni sociali e mancanza di modelli, il piacere della (…)

30 agosto 2025

Il Regno Unito punta sui dati come nuovo asset strategico

Il governo britannico valuta il potenziale economico dell’enorme patrimonio (…)

26 agosto 2025

Il tuo lavoro sopravviverà all’AI? La vera minaccia non è quella che pensi

L’AI può rendere un lavoro noioso ancora più noioso e uno interessante (…)

23 agosto 2025

BYD abbatte i prezzi e conquista il mondo: inizia la guerra globale delle auto elettriche

Con tagli fino al 30%, BYD impone un nuovo standard di prezzo per le auto (…)

19 agosto 2025

Selezionati per te

Google conferma l'aggiornamento di Gmail, ora 3 miliardi di utenti devono decidere

Computer e Internet

Google conferma l’aggiornamento di Gmail, ora 3 miliardi di utenti devono decidere
Gmail cambia tutto, 3 miliardi di utenti devono decidere subito

Computer e Internet

Gmail cambia tutto, 3 miliardi di utenti devono decidere subito

Correlato

Migliori prompt per ChatGPT

Computer e Internet

Migliori prompt per ChatGPT