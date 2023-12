Champions, Europa e Conference League: quando c’è il sorteggio? Data, orari e regolamento

Champions, Europa e Conference League: quando c’è il sorteggio? Una domanda più che lecita ora che siamo arrivati all’atto conclusivo della fase a gironi, con sei italiane su sette già sicure di poter proseguire il proprio cammino in Europa.

In Champions League l’Inter e la Lazio già hanno in tasca il passaggio agli ottavi di finale: nell’ultimo turno rispettivamente contro Real Sociedad e Atletico Madrid, i due club cercheranno di ottenere il primo posto per poter sperare poi in un sorteggio più soft.

Al Napoli invece manca solo un punto da fare in casa contro il Braga - potrebbe bastare anche una sconfitta con il minimo scarto - per passare il turno, mentre il Milan dovrà vincere a Newcastle e sperare che il Psg non faccia risultato Dortmund: se invece venisse confermato l’attuale ultimo posto nel gruppo, a quel punto i rossoneri verrebbero eliminati da tutte le competizioni. Con il terzo posto invece ci sarebbe il declassamento in Europa League.

Roma e Atalanta in Europa League hanno fatto il proprio dovere e anche per loro quest’ultima giornata servirà per ottenere il primo posto nel girone: il secondo posto infatti renderà necessario un turno a eliminazione diretta in più contro squadre che scendono dalla Champions League. Stesso discorso in Conference League per la Fiorentina: ai viola basterà un pari in Ungheria contro il Ferencvaros per evitare gli spareggi e volare direttamente agli ottavi.

Vediamo allora nel dettaglio quando ci sarà il sorteggio degli ottavi di Champions League e degli spareggi di Europa e Conference League, dando una sguardo alla data, all’orario e al regolamento.

Sorteggio ottavi Champions League

Il sorteggio degli ottavi di finale della UEFA Champions League 2023/24 si terrà lunedì 18 dicembre alle ore 12:00; a ospitare l’evento sarà la Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera.

Le regole del sorteggio degli ottavi di finale di Champions League sono quelle delle scorse edizioni: le vincitrici dei gironi (teste di serie) saranno sorteggiate contro le seconde classificate (non sono teste di serie).

Gli ottavi di finale si svolgeranno tra febbraio e marzo e nessuna squadra non può affrontarne un’altra della stessa nazione, ma anche una già affrontata nella fase a gironi.

Sorteggio Europa e Conference League

Il sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta dell’Europa League 2023/24 si terrà - sempre a Nyon - lunedì 18 dicembre alle 13:00. Stessa data e stessa sede anche per il sorteggio degli spareggi della Conference League che inizieranno alle ore 14:00.

Per quanto riguarda l’Europa League, il regolamento prevede che agli spareggi siano in ballo le otto seconde della fase a gironi e le otto terze dei gironi Champions. Stessa cosa nella Conference League dove scenderanno le terze dei giorni di Europa League che se la vedranno con le seconde classificate dei gruppi di Conference.

Anche in questo caso non potranno affrontarsi squadre della stessa nazione. Dopo gli spareggi avverrà il sorteggio degli ottavi di finale di Europa e Conference League.