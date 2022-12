Cesti di Natale: i 5 migliori da regalare

Dopo l’8 dicembre lo spirito e l’atmosfera del Natale sono senza dubbio aumentati, si avvicinano le feste e con queste anche l’incombenza dei regali da fare.

Sono tantissime le idee regalo che si possono trovare online, ma anche nei negozi fisici. Chi non ha tempo o voglia di girare per negozi, soprattutto in queste fredde giornate invernali, può senza troppi problemi trovare tantissimi oggetti perfetti da regalare anche online.

Per gli amanti della tecnologia si possono trovare molte offerte per cuffie e auricolari oltre che confezioni regalo per la cura del corpo e tantissimi giochi per i più piccoli. Per gli amanti del cibo e del gusto, invece, ci sono i cesti gastronomici di Natale, con tantissimi prodotti sfiziosi e di qualità.

Se vuoi fare un regalo di gusto, allora non puoi che scegliere tra questi bellissimi cesti di Natale. Ognuno con tanti prodotti buoni da mangiare, da soli o in compagnia.

Scegliendo di regalare un cesto di Eataly regalerai un sorriso: l’azienda donerà l’equivalente di un pasto nutriente che il World Food Programme fornisce ai bambini e alle bambine delle scuole più povere del mondo.

I migliori cesti di Natale da regalare

Non sapete quale cesto regalare per Natale? Online ce ne sono diversi, molti dei quali sono ricchi di prodotti gastronomici Made in Italy di assoluto spessore. Per aiutarvi a scegliere, la redazione di Money.it ne ha selezionati 5 per voi, elencandovi anche il contenuto.

Eataly - cesto di Natale «La tradizione si fa bella»

In questo cesto di Natale troverai dieci prodotti rappresentativi del tradizione culinaria italiana, tutti con ingredienti di alta qualità:

Busiate della Nonna Bio 500g di Gaudioso;

pesto Trapanese 130g di Scyavuru;

tartufata 180g di Urbani Tartufi;

aceto Balsamico Nero 250g di Acetomodena;

lenticchie di Colfiorito 400g de La Valletta;

farina per Polenta Taragna 500g di Molino Filippini;

cremino Classico 200g di Baratti & Milano;

colatura di Alici 100ml di Delfino;

riso Carnaroli 500g de Gli Aironi;

olio Evo 7gg DOP 0,5l di De Carlo.

Eataly - cesto di Natale «Dall’antipasto al dolce»

Se invece state cercando un cesto vario, che possa soddisfare i palati dall’antipasto al dolce, questo cesto di Natale fa proprio al caso vostro:

Pesto Ligure Senza Aglio 80g di Niasca Portofino;

linguine 500g di Rigorosa;

lenticchie IGP Bio 350g di Terre di Altamura;

salsa di Pomodoro Datterino 330g di Alicos;

filetto di Sgombro 125g di Vicente Marino;

crema di Cuor di Carciofo 90g di De Carlo;

tavoletta Fondente Extra 88% 75g di Baratti & Milano;

confettura Extra di Albiocche 340g di Erberossi;

panettone 1Kg di Galup;

crumiri Ricoperti di Cioccolato 170g di Officina Nobili Bontà.

Eataly – cesto di Natale con dolci gustosi «Peccati di gola»

Per gli amanti del dolce questo cesto di Natale è proprio un bel regalo, al suo interno potete trovare un panettone, del cioccolato, la marmellata e molto altro.

Tavoletta di Cioccolato 72% 50g di T’A Milano;

crema di Pistacchio in Tubetto 100g di Alicos;

castagne Morbide 100g de La Frutticola;

scorza di Cioccolato Fondente 25g di Majani;

panettone 500g di Bonifanti;

canestrelli 125g di Baratti & Milano;

marmellata di Arance 220g di Scyavuru.

Regalidea - Cesto di Natale «Le Tradizioni» con specialità gastronomiche

Una valida alternativa economica e di qualità è quella di Regalidea che, nel suo cesto di Natale, include una vasta gamma di prodotti di qualità della tradizione culturale italiana.

Vassoio regalo litofrafato Caeetta Legno;

panettone classico incartato a mano Balocco 500g;

salame nostrano 100g;

trancio Grana Padano 150g;

2 confezioni pasta del Mulino 250g;

sugo con funghi porcini Gourmet in Tavola vaso 185g;

lenticchie della Tradizione 150g

misto funghi secchi 15g

Fornacini Grissini 100g

zuppa Grandi Sapori 175g

vino Rosso Primo Giorno bt 75cl

Spumante Dolce Cuvee bt 75cl

Salumificio artigianale Gombitelli - Cesto natalizio «Evviva il Natale»

Per gli amanti della gastronomia toscana questo è il cesto di Natale perfetto: al suo interno è possibile trovare una selezione di formaggi e salumi in grado di soddisfare anche i più esigenti. Ecco cosa contiene:

Fiocco di Spalla da 0,45 kg;

arista Stagionata da 0,5 kg;

soppressata da 0,5 kg;

mortadella di Gombitelli (Salame Nostrale) da 0,5 kg;

mezza forma di Pecorino Stagionato nelle Noci da 0,6 kg;

farina di Formenton 8 File da 1 kg.

