Categorie catastali, codici, tabelle ed elenco completo 2025

Oggi si sente parlare di categorie catastali sempre più spesso anche al di fuori dei settori tecnici. La classificazione degli immobili è infatti rilevante per una serie di incombenze quotidiane, dalla determinazione delle imposte passando per l’Isee, fino all’accesso a benefici e agevolazioni.

Per esempio, non è possibile ricevere il cosiddetto bonus prima casa 2025 per gli immobili di lusso, informazione che si presume proprio dalla categoria catastale a cui appartiene l’abitazione.

Conoscere il significato dei codici e le tabelle delle categorie catastali è quindi molto importante per i cittadini, anche per chi non è un proprietario immobiliare. I dati catastali sono importanti anche nella locazione, tra l’altro, ed è fondamentale sapere come leggerli correttamente.

La riforma Imu 2025 ha inoltre previsto una standardizzazione della procedura, limitando ulteriormente la discrezionalità dei Comuni, con regole semplificate. Si passa così a sole 128 categorie per la determinazione delle aliquote relative all’imposta, che viene comunque basata sulle categorie catastali in vigore. Ciò è particolarmente importante da ricordare per i cittadini che hanno eseguito lavori di manutenzione straordinaria o di riqualificazione edilizia beneficiando di agevolazioni e bonus come Superbonus, Sismabonus o Ecobonus, eventualmente chiamati all’ aggiornamento dei dati catastali e sottoponibili agli accertamenti fiscali d’ufficio .

Per quanto riguarda l’ Imu , per esempio, non ha diritto all’esenzione chi possiede un immobile di lusso. Questo dato, come premesso, proviene proprio dalla categoria di appartenenza, senza spazio a qualsiasi valutazione soggettiva.

Si tratta quindi di un metodo convenzionale e valido su tutto il territorio nazionale per identificare immediatamente e con precisione l’immobile interessato. Ciò è necessario per individuare, come stabilito dall’ articolo 8 del Regio decreto n. 652 del 1939 , la rendita di un’immobile, un dato che costituisce la base per la determinazione del reddito imponibile soggetto alle imposte e alle sovrimposte.

Una prima divisione proviene proprio dalle categorie catastali in cui vengono ripartiti gli immobili a seconda della destinazione d’uso, della tipologia e anche delle caratteristiche costruttive. Per esempio, nei contratti di locazione e nelle proposte di vendita (soprattutto delle aste giudiziarie) è indicata la categoria catastale.

Il catasto contiene un vero e proprio inventario dei beni immobili presenti sul territorio italiano, siano pubblici o privati . L’Italia, come molti altri paesi, adotta infatti un sistema di pubblicità immobiliare, necessario a garantire la corretta circolazione di tutti i beni immobili: abitazioni , fabbricati , terreni e così via.

Il significato dei codici catastali

In Italia ci sono sei gruppi catastali, che vanno dalla lettera A alla lettera F. Di questi, ci sono tre gruppi a destinazione ordinaria (A, B e C) e tre gruppi a destinazione speciale (D, E e F). Ogni gruppo individua poi una specifica tipologia di immobile, di seguito specificata.

Gruppo A : abitazioni.

: abitazioni. Gruppo B : immobili destinati ai servizi.

: immobili destinati ai servizi. Gruppo C : immobili a uso commerciale.

: immobili a uso commerciale. Gruppo D : immobili destinati ai servizi.

: immobili destinati ai servizi. Gruppo E : immobili a destinazione particolare.

: immobili a destinazione particolare. Gruppo F: entità urbane.

Per esempio, la casa in cui vivi appartiene necessariamente al gruppo A, mentre le botteghe di alimentari al gruppo C e così via. È bene specificare che la categoria catastale si riferisce all’intero immobile e non ai locali che lo compongono, pertanto l’uso promiscuo non impone una variazione della categoria catastale (al netto di permessi e licenze eventualmente richiesti dalla legge).

Tabelle delle categorie catastali: destinazione ordinaria

Gruppo A: abitazioni Tipo A/1 Signorile A/2 Civile A/3 Economico A/4 Popolare A/5 Ultrapopolare A/6 Rurale A/7 In villini A/8 in ville A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici A/10 Uffici e studi privati A/11 Abitazioni e alloggi tipici dei luoghi (Es. baite, trulli…)

Dalla categoria A/1 alla categoria A/5 rilevano la maggiore economia e l’abbassamento del livello per caratteristiche tecnologiche, costruttive e rifiniture, nonché l’eventuale pregio dell’ubicazione.

Si precisa, inoltre, che per villino si intende un fabbricato, anche se suddiviso in unità immobiliari, avente caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture proprie di un fabbricato di tipo civile o economico ed essere dotato, per tutte o parte delle unità immobiliari, di aree esterne a uso esclusivo. La villa, invece, corrisponde a quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, edificate in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all’ordinario.

Per quanto riguarda la categoria A/9, si tiene conto delle dimensioni e della ripartizione degli spazi, anche confrontandoli con le unità tipo delle categorie precedenti. Infine, la categoria A/10 viene attribuita alle unità destinate all’attività professionale per tipologia, dotazione di impianti e finiture.

Gruppo B (servizi) Tipo B/1 Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme B/2 Case di cura e ospedali (senza fine di lucro) B/3 Prigioni e riformatori B/4 Uffici pubblici B/5 Scuole e laboratori scientifici B/6 Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9 B/7 Cappelle e oratori non destinati all’esercizio pubblico del culto B/8 Magazzini sotterranei per depositi di derrate