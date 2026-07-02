Le case cantoniere in vendita nel 2026, dalle Alpi alla Sicilia. Come fare domanda

Viaggiando lungo le strade italiane è impossibile non notare le ex case cantoniere, dislocate dalle vette alpine alle coste selvagge del Mediterraneo, testimoni di una storia viaria che oggi fatichiamo a immaginare. Il fascino senza tempo che aleggia intorno a questi edifici ha attirato sul mercato immobiliare gli appassionati del mattone storico.

Il 2026 si dimostra un anno particolarmente propizio per chi ha deciso di investire in un pezzo autentico della storia italiana, adatto a essere trasformato in una struttura ricettiva o in una residenza di campagna esclusiva.

Cosa sono le case cantoniere

Le case cantoniere sono edifici storici sorti lungo le principali arterie stradali italiane, che hanno vissuto il loro boom tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. In un’epoca in cui le distanze erano dilatate, la funzione di questi edifici era di natura logistica e operativa. Proprio qui trovano ospitalità i cantonieri, i lavoratori istituzionalmente addetti alla sorveglianza e alla manutenzione ordinaria di un determinato «cantone» (tratto) di strada.

Per garantire un presidio costante del territorio e consentire interventi rapidi in caso di danneggiamento del manto stradale, le case cantoniere furono costruite a intervalli regolari. Dal punto di vista architettonico, gli edifici presentano quasi tutti la stessa pianta regolare disposta su due livelli, dove il piano terra era dedicato ai magazzini e al deposito degli attrezzi da lavoro, mentre il primo piano ospitava i veri e propri alloggi della famiglia del cantoniere.

Perché le case cantoniere sono rosse?

Percorrendo le lunghe strade italiane è impossibile non riconoscere una casa cantoniera, che sia immersa nel verde della pianura o lungo monti innevati, il rosso pompeiano che le contraddistingue è visibile a chilometri di distanza. La celebre colorazione di questi edifici è sorta da una precisa scelta istituzionale e identitaria. Il rosso pompeiano ha un’altissima visibilità e consente ai viaggiatori e alle autorità di riconoscere il presidio ufficiale dello Stato anche con condizioni meteo avverse.

Con l’evoluzione della tecnologia e la meccanizzazione dei servizi di manutenzione da una parte, e i passaggi di gestione delle reti infrastrutturali dall’altra, la figura del cantoniere è andata progressivamente scomparendo, lasciando così molti di questi edifici in disuso. Negli ultimi anni sono sorti numerosi piani mirati di valorizzazione, volti a trasformare questi edifici in strutture ricettive o abitative.

La mappa delle opportunità nel 2026: dove trovare le cantoniere in vendita

I bandi e le finestre di acquisto previsti per il 2026 coprono l’intera penisola. Tra gli edifici sul mercato troviamo strutture già pronte alla ristrutturazione e stabili definiti ‘’collabenti’’ (fatiscenti o parzialmente distrutti), che richiedono interventi strutturali più profondi ma sono venduti a prezzi notevolmente competitivi.

Nord Italia: Lombardia, Piemonte e Veneto

Le regioni settentrionali offrono ampi margini di scelta, accontentando chi preferisce un edificio immerso nel verde e chi, al contrario, è maggiormente orientato verso i nodi strategici regionali.

Lombardia

A Castelli Calepio (Bergamo), in via San Francesco, è disponibile una struttura su due livelli che include un alloggio di 112 mq al piano terra, uno di 126 mq al primo piano e due cantine pertinenziali. Il prezzo di partenza è fissato a 160.000€.

Piemonte

A Chianocco (Torino), in Frazione Vernetto, si trova un immobile collabente di 148 mq con una vasta corte da 859 mq a partire da 35.000€. A Ceva (Cuneo) è presente uno stabile di 112 mq da 57.000€, mentre a Bricherasio (Torino) e ad Asti (Corso Alba) si parte rispettivamente da 41.000€ e 47.000€.

Veneto

A San Donà di Piave (Venezia) troviamo un immobile di 191 mq e un’immensa area cortilizia di 1.110 mq all’asta a partire da 48.000€. Nel vicentino troviamo Sossano (100 mq da 38.000€) e Orgiano (collabente di 112 mq da 27.700€). A Legnago (Verona) un appartamento di 107 mq con metà di un terreno da 1.800 mq è stimato a base d’asta a 31.500€.

Centro Italia: Emilia-Romagna, Lazio, Toscana e Umbria

Il Centro Italia si distingue per una serie di edifici dall’alto potenziale turistico, situati lungo le direttrici storiche e commerciali di maggior rilievo.

Emilia-Romagna

A Ravenna (via Faentina) è presente un immobile di 128 mq su due livelli con corte a partire da 81.500€. A San Felice sul Panaro (Modena) la base è di 84.000€ per 113 mq provvisti di magazzino. A Imola (Bologna), in via Piratello, si parte da 125.000€ per un fabbricato di 125 mq con corte esterna.

Lazio

A Viterbo si registra un’ottima occasione da 120.000€ che comprende un edificio di 150 mq su due livelli, un forno esterno tradizionale e un’area esclusiva di circa 800 mq.

Toscana

A Gavorrano (Grosseto), presso la Stazione di Giuncarico, troviamo un immobile di 162 mq con ben 2.578 mq di corte, acquistabile a partire da 100.000€. A Castellina Marittima (Pisa) si parte da 130.000€ per 213 mq interni e un terreno di 1.072 mq.

Umbria

Nel cuore verde d’Italia troviamo Foligno (136 mq con corte da 40.000€), Corciano (106 mq su due livelli da 40.000€) e Trevi, dove un appartamento al primo piano di 95 mq dotato di deposito e corte comune parte da 57.000€.

Sud e Isole: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia

Il Meridione si distingue per il maggior numero di offerte e per i prezzi estremamente competitivi.

Basilicata

A Ferrandina (Matera) è in vendita un imponente fabbricato di tre piani fuori terra e uno seminterrato, diviso in sei alloggi, con offerte spontanee a partire da 50.400€.

Calabria

Forti sconti per immobili in posizioni altamente turistiche, come a Tropea (Vibo Valentia), dove un edificio di 135 mq su due piani più corte in zona Rione Stazione parte da 72.000€. A Cirò (Crotone), sulla SS106 Jonica, si trovano due appartamenti per un totale di 200 mq con cortile partono da 90.100€. A Falconara Albanese (Cosenza), è locato un collabente di 120 mq con corte da 770 mq parte da soli 33.000€.

Campania

Ad Acerra (Napoli), in via Pezzalunga, è sito un appartamento al primo piano di 107 mq è disponibile a partire da 60.000€.

Puglia

A Taranto, vicino allo scalo ferroviario di Nasisi, è possibile acquistare una porzione collabente di 120 mq al piano terra con ingresso indipendente e cortile esclusivo è quotata a partire da appena 26.500€.

Sicilia

È la regione con il maggior numero di lotti. Le occasioni includono Riposto (72 mq con 367 mq di corte da 25.000€), Acquedolci (84 mq con magazzino da 35.000€) e Capo d’Orlando (149 mq su due livelli da 48.000€). Economici i lotti a Termini Imerese presso la stazione di Fiumetorto (alloggi da 76 e 69 mq a partire da circa 16.000€ - 18.200€) e a Castrofilippo sulla Strada degli Scrittori (136 mq a partire da 24.000€). Chiudono l’elenco le proprietà di Trapani (frazione Birgi a 26.600€ e Strada Solfarello a 40.800€) e Scordia (95 mq a 29.300€).

Come acquistare una casa cantoniera nel 2026?

Le case cantoniere fanno parte del patrimonio dismesso gestito dalle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Per poter acquistare uno di questi edifici è necessario: