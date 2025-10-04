Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

«Cancella Netflix», lo dice Elon Musk

Alessandro Nuzzo

4 Ottobre 2025 - 12:24

L’imprenditore e uomo più ricco del mondo ha invitato i suoi follower su X a disdire l’abbonamento a Netflix: ecco per quale motivo.

«Cancella Netflix», lo dice Elon Musk

Seguici su

Negli ultimi giorni si è scatenata una vera e propria ondata di odio nei confronti di Netflix, il popolare servizio di streaming. Addirittura le azioni in borsa lo scorso 1° ottobre hanno perso quasi il 2%. A guidare questa rivolta è Elon Musk, imprenditore e visionario, che a uscite pubbliche di un certo tipo non è certo nuovo e che spesso utilizza i social come megafono per le sue battaglie personali.

Tutto è iniziato da un post pubblicato dall’uomo più ricco del mondo sul suo account X, seguito da 226 milioni di persone. «Cancellate Netflix per la salute dei vostri figli», ha scritto, condividendo un’immagine di un altro utente in cui compare un cavallo di Troia etichettato «Transgender woke agenda» che tenta di entrare in una fortezza chiamata «your kids», cioè «i vostri figli».

Musk accusa Netflix di favorire la transgenderizzazione tra i bambini

L’accusa di Elon Musk a Netflix è quella di promuovere la cosiddetta «transgenderizzazione» tra i bambini. Nel mirino è finita una serie animata pubblicata sulla piattaforma alcuni anni fa e successivamente cancellata. Si tratta di Dead End: Paranormal Park, un’animazione che racconta la storia di due adolescenti che lavorano in un parco divertimenti infestato. Il protagonista, Barney, è un ragazzo transgender.

La serie è stata presentata per la prima volta nel 2022 ed è durata due stagioni prima di essere rimossa da Netflix nel 2023. Non è chiaro perché, a distanza di due anni, sia tornata oggetto di polemica. Fatto sta che Musk ha pubblicato diversi post sul suo profilo X contro la serie e il servizio streaming, invitando i follower a disdire l’abbonamento, come avrebbe già fatto lui stesso. Il messaggio è stato condiviso centinaia di migliaia di volte, contribuendo a generare un acceso dibattito internazionale.

Con una visibilità così ampia, le reazioni non si sono fatte attendere: da una parte chi appoggia Musk, dall’altra chi ne critica l’attacco definendolo eccessivo e discriminatorio. Zach Barack, interprete di Barney in Dead End: Paranormal Park, è intervenuto in prima persona: «Interpreto Barney! Sono trans e sono uscito allo scoperto dieci anni fa. Sono più felice che mai, e se qualcuno mi avesse mostrato questo programma da bambino mi avrebbe risparmiato anni di odio verso me stesso. Puoi essere allarmista quanto vuoi, ma bambini e genitori mi hanno detto che ha salvato loro la vita», ha scritto.

leggi anche

Netflix rischia grosso. Rimborsi per gli abbonati in arrivo?
Netflix rischia grosso. Rimborsi per gli abbonati in arrivo?

Hamish Steele, creatore della serie, ha raccontato di aver ricevuto numerosi messaggi omofobi e antisemiti, oltre a insulti diretti a Netflix in generale. Intanto i post di Musk sono stati sommersi da screenshot di persone che annunciavano la cancellazione del proprio abbonamento, notizia che il miliardario ha accolto con entusiasmo, alimentando ulteriormente la polemica.

Musk ha poi condiviso altri post in cui vengono criticati i contenuti pro-trans di programmi per bambini come CoComelon e The Baby-Sitters Club. Inoltre, ha accusato Netflix di adottare presunte politiche di assunzione che favorirebbero candidati non bianchi e di avere dirigenti che, secondo lui, sosterrebbero il Partito Democratico con donazioni politiche. Il dibattito, intanto, continua a infiammare la rete, confermando ancora una volta il potere d’influenza dei social e la capacità di Musk di dettare l’agenda mediatica globale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Netflix
# Elon Musk
# Streaming
# Lgbtq+

Iscriviti a Money.it

Trading online
in Demo

Fai Trading Online senza rischi con un conto demo gratuito: puoi operare su Forex, Borsa, Indici, Materie prime e Criptovalute.

Money.it Prova gratis
FT logo

Prepararsi al crash prima dell’età dell’oro dell’intelligenza artificiale

La storia delle rivoluzioni tecnologiche mostra un ciclo di bolle, (…)

3 ottobre 2025

La forza delle minoranze e la debolezza delle maggioranze: il paradosso delle democrazie

Dal caso Wimbledon a dazi e debito pubblico, come le democrazie liberali (…)

30 settembre 2025

Dal codice all’empatia: come l’IA sta cambiando il nostro modo di relazionarci

Dall’assistente virtuale al consulente personale, l’intelligenza artificiale (…)

26 settembre 2025

Il private equity cambia volto: meno élite, più retail

KKR e altri giganti del capitale privato modificano le regole per accogliere (…)

23 settembre 2025

L’arma segreta del XXI secolo? La forza della personalità e della disciplina

Il declino della disciplina e della tenacia tra i giovani minaccia carriere, (…)

19 settembre 2025

Il ritorno dei pulsanti sulle auto: quando l’innovazione fa marcia indietro

Mentre le auto diventano sempre più digitali, i costruttori tornano ai (…)

16 settembre 2025

Selezionati per te

Questo è il re più ricco del mondo. Ha 17.000 case, 38 jet privati, 300 auto e 52 yacht di lusso

Economia internazionale

Questo è il re più ricco del mondo. Ha 17.000 case, 38 jet privati, 300 auto e 52 yacht di lusso

BCE sulla prossima crisi finanziaria, è questa la bolla speculativa che spaventa davvero Lagarde

Economia internazionale

BCE sulla prossima crisi finanziaria, è questa la bolla speculativa che spaventa davvero Lagarde

Correlato