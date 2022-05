Quando iniziano le scuole a settembre 2022: ecco il nuovo calendario scolastico

Prima di organizzare le vacanze estive è bene sapere quando iniziano le scuole a settembre 2022 così da non rischiare che i propri figli risultino assenti già nei primi giorni dell’anno scolastico 2022-2023.

Dopo aver risposto alla domanda su quando finiscono gli esami di maturità, altro dubbio che potrebbe porsi chi vuole partire per le vacanze ma solo dopo superato lo scoglio dell’esame di Stato, possiamo dunque guardare al prossimo anno scolastico facendo chiarezza non solo sulla data del primo giorno di scuola, ma anche su eventuali festività e ponti.

Ricordiamo che la decisione sull’inizio, e fine, della scuola è di competenza regionale: sono le singole regioni a definire il calendario scolastico, ad autorizzare i ponti e a dettare il periodo delle vacanze (tenendo ovviamente conto di quelle che sono le festività riconosciute a livello nazionale).

Ci sono dunque delle regioni dove le scuole iniziano prima e altre dove invece è stato deciso di concedere qualche giorno di vacanza in più agli studenti (e alle loro famiglie).

Per rispondere alla domanda su quando iniziano le scuole il prossimo anno scolastico, dunque, dobbiamo analizzare la situazione in ogni singola regione.

Calendario scolastico 2022-2023: le festività nazionali

Prima di vedere cosa ha scelto ogni singola regione, concentriamoci su quelle che sono le date comuni a tutte le scuole in quanto riferiscono alle festività nazionali.

Il primo giorno di vacanza dell’anno scolastico 2022-2023 è quello che coincide con la festa di Ognissanti, dell’1 novembre 2022. E trattandosi di un martedì è probabile che si tratti anche del primo ponte della stagione.

Un altro ponte potrebbe arrivare il mese successivo, in occasione della ricorrenza dell’Immacolata concezione. L’8 dicembre 2022 è infatti un giovedì, quindi è probabile che molte scuole restino chiuse anche il venerdì dopo.

Per l’inizio delle vacanze di Natale bisognerà invece guardare al calendario scolastico regionale: è bene sapere però che quest’anno vigilia e Natale cadono di sabato e domenica, mentre Capodanno è una domenica. Per il ritorno dalle vacanze è molto probabile la data del 9 gennaio 2023 (visto che il 6 gennaio è un venerdì).

Pasqua 2023 cade il 9 aprile, di conseguenza scuole sicuramente chiuse il 10 aprile per il giorno di Pasquetta.

Per quanto riguarda le tre festività nazionali in sequenza, invece, il 25 aprile è un martedì, quindi probabile il ponte con le scuole chiuse anche il lunedì, mentre il 1° maggio è un lunedì. Settimana corta anche la prima di giugno, visto che il giorno della festa della Repubblica (2 giugno 2023) cade di venerdì.

Quando iniziano le scuole a settembre 2022

Di seguito analizzeremo i singoli calendari scolastici, perlomeno per quelle regioni che li hanno già ufficializzati. Come vedremo però la data scelta per l’inizio dell’anno scolastico 2022-2023 varia da regione e regione, ma nella maggior parte dei casi è stata scelta la terza settimana di settembre, quella che ha inizio il 12 settembre 2022.

Solamente in poche occasioni, specialmente nelle zone del Nord Italia dove storicamente le scuole iniziano prima, è stata scelta la settimana precedente.

Calendario scolastico 2022-2023: le date per ogni regione

Ecco una panoramica dei calendari scolastici per l’a.s. 2022-2023 per le regioni che ad oggi - 24 maggio 2022 - hanno ufficializzato la loro decisione. Questo spazio sarà aggiornato non appena altre regioni si uniranno a quelle del seguente elenco.

Lombardia

Primo giorno di scuola : 12 settembre 2022

: 12 settembre 2022 Ultimo giorno di scuola : 8 giugno 2023

: 8 giugno 2023 Vacanze di Pasqua: da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023

Veneto

Primo giorno di scuola : 12 settembre 2022

: 12 settembre 2022 Vacanze di Natale : dal 24 dicembre 2022 a domenica 8 gennaio 2023

: dal 24 dicembre 2022 a domenica 8 gennaio 2023 Vacanze di Carnevale : dal 20 e al 22 febbraio 2023

: dal 20 e al 22 febbraio 2023 Vacanze di Pasqua : dal 6 all’8 aprile 2023

: dal 6 all’8 aprile 2023 Ultimo giorno di scuola: 10 giugno 2023

Friuli Venezia Giulia

Primo giorno di scuola : 12 settembre 2022

: 12 settembre 2022 Vacanze di Natale : da sabato 24 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023 (compresi)

: da sabato 24 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023 (compresi) Vacanze di Carnevale : da lunedì 20 febbraio a mercoledì 22 febbraio 2023

: da lunedì 20 febbraio a mercoledì 22 febbraio 2023 Vacanze di Pasqua : da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023

: da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023 Ultimo giorno di scuola: 10 giugno 2023

Trentino

Primo giorno di scuola : 12 settembre 2022

: 12 settembre 2022 Vacanze di Natale : dal 23 dicembre al 6 gennaio 2023

: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2023 Vacanze di Carnevale : 20 e 21 febbraio 2023

: 20 e 21 febbraio 2023 Vacanze di Pasqua : da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023

: da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023 Ultimo giorno di scuola: 9 giugno 2023

Provincia autonoma di Bolzano

Primo giorno di scuola : 5 settembre 2022

: 5 settembre 2022 Vacanze di Natale : dal 24 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023

: dal 24 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 Vacanze di Carnevale : dal 20 febbraio al 26 febbraio 2023

: dal 20 febbraio al 26 febbraio 2023 Vacanze di Pasqua : dal 6 aprile all’11 aprile 2023

: dal 6 aprile all’11 aprile 2023 Ultimo giorno di scuola: 16 giugno 2023

Toscana

Primo giorno di scuola : 15 settembre 2022

: 15 settembre 2022 Vacanze di Natale : da sabato 24 dicembre al 6 gennaio 2023

: da sabato 24 dicembre al 6 gennaio 2023 Vacanze di Pasqua : da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023

: da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023 Ultimo giorno di scuola: 10 giugno 2023

Marche

Primo giorno di scuola : 14 settembre 2022

: 14 settembre 2022 Vacanze di Natale : da sabato 24 dicembre all’8 gennaio 2023

: da sabato 24 dicembre all’8 gennaio 2023 Vacanze di Pasqua : da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023

: da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023 Ultimo giorno di scuola: 10 giugno

Puglia