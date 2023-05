C’è un allarme banche in Europa che la Bce sta ignorando?

L’Europa è davvero al sicuro dalle turbolenze bancarie che stanno minacciando la potenza Usa? C’è un allarme sulla stabilità di alcuni istituti di credito del vecchio continente che rischia di essere sottovalutato. A dirlo è un’analisi degna di rispetto.

La Banca centrale europea è troppo negligente nella supervisione dei maggiori finanziatori della zona euro, ha affermato il revisore esterno dell’UE, chiedendo maggiori garanzie che “il rischio di credito sia adeguatamente gestito e coperto”.

Il revisore dei conti ha criticato l’Eurotower per non essere stata sufficientemente severa nello spingere le banche della zona euro a ridurre gli alti livelli di prestiti in sofferenza.

La critica dettagliata di venerdì 12 maggio della Corte dei conti europea ha anche accusato la Bce di essere troppo lenta nel decidere i requisiti patrimoniali e di non disporre di personale sufficiente.

Le banche su entrambe le sponde dell’Atlantico sono state sottoposte a maggiore controllo nelle ultime settimane dopo il fallimento di diversi istituti di credito statunitensi e il salvataggio forzato del Credit Suisse.

In questo contesto, c’è un allarme anche in Europa: quali sono le responsabilità della Bce?

Bce sotto accusa: banche fragili sui prestiti?

Il revisore dei conti europeo, che si è concentrato sulla supervisione di 10 istituti di credito con alti livelli di crediti inesigibili, ha affermato che i funzionari della Bce sono stati troppo titubanti nell’usare i loro pieni poteri e li hanno applicati in modo non uniforme.

Quelli con una quota maggiore di crediti in sofferenza hanno avuto più tempo degli altri e le banche hanno potuto scegliere un approccio di copertura più vantaggioso per loro, afferma il rapporto.

La Bce ha risposto che il processo di gestione di tali prestiti non poteva “essere svolto dall’oggi al domani senza significative conseguenze negative per l’economia nel suo complesso”. Ha sostenuto di aver infine raggiunto il suo obiettivo, poiché i debiti tossici erano scesi costantemente da oltre 1000 miliardi di euro otto anni fa a meno di 350 miliardi di euro l’anno scorso, pari a meno del 2% dei prestiti totali.

In risposta alle critiche del revisore, la Bce ha affermato che avrebbe fissato i requisiti patrimoniali delle banche più rapidamente. Si è inoltre impegnata a far fronte alle carenze di personale che le hanno impedito di svolgere un quarto delle indagini prioritarie sui modelli di rischio interno delle banche e il 10% delle ispezioni in loco.

Alla Bce è stata affidata la responsabilità di supervisionare i più importanti finanziatori della zona euro dopo il tracollo bancario e la crisi del debito sovrano che hanno colpito la regione più di un decennio fa. Ciò ha portato alla creazione del suo meccanismo di vigilanza unico nel 2014 come unità separata dalle operazioni di politica monetaria della banca centrale.

“La nostra conclusione generale è che la Bce [ha] intensificato i suoi sforzi nella supervisione del rischio di credito delle banche, e in particolare dei prestiti in sofferenza”, ha affermato la Corte dei conti europea nel suo rapporto di 121 pagine. “Tuttavia, è necessario fare di più affinché ottenga una maggiore garanzia che il rischio di credito sia adeguatamente gestito e coperto”.

I revisori hanno formulato tre raccomandazioni principali per la Bce: razionalizzare il processo di vigilanza, rafforzare la valutazione del rischio delle banche e utilizzare misure più efficaci per far sì che le banche gestiscano meglio i rischi.

La questione della solidità delle banche è una delle più delicate del momento. La sicurezza in cui naviga l’Europa, rispetto a quanto sta accadendo negli Usa, potrebbe inciampare in insidie rischiose per il sistema. Come, appunto, i crediti inesigibili che finiscono per avvelenare i bilanci.